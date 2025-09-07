Μπέσεντ: Τα προβλήματα της ρωσικής οικονομίας ίσως πείσουν τον Πούτιν για διαπραγματεύσεις

ΗΠΑ και Ευρώπη συζητούν έναν νέο γύρο κυρώσεων και δευτερογενών δασμών κατά της Ρωσίας, ελπίζοντας ότι μια ρωσική οικονομική «κατάρρευση» θα φέρει τον Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ.

«Είμαστε έτοιμοι να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία, αλλά χρειαζόμαστε τους εταίρους μας στην Ευρώπη να ακολουθήσουν», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο NBC την Κυριακή. Είπε ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς μίλησαν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν την Παρασκευή, και αργότερα εκείνη συνομίλησε με την Μπέσεντ για τις κυρώσεις.

«Βρισκόμαστε τώρα σε έναν αγώνα δρόμου μεταξύ του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει ο ουκρανικός στρατός και του πόσο καιρό μπορεί να αντέξει η ρωσική οικονομία. Και αν οι ΗΠΑ και η ΕΕ μπορέσουν να επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις, περισσότερους δευτερογενείς δασμούς στις χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, η ρωσική οικονομία θα βρεθεί σε πλήρη κατάρρευση και αυτό θα φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», είπε.

Η Ρωσία δοκιμάζεται ήδη από την επιβολή αυστηρών κυρώσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη, αλλά έχει βρει πελάτες για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην Ινδία και αλλού.

Ρωσική κλιμάκωση επιθέσεων

Τα σχέδια του Τραμπ για έναν άμεσο τερματισμό μέσω διαπραγματεύσεων στον σχεδόν τετραετή πόλεμο που ξεκίνησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία εξανεμίστηκαν μετά τη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα. Έκτοτε, η Ρωσία συνέχισε να βομβαρδίζει την Ουκρανία, με μια επίθεση την Κυριακή στο κύριο κυβερνητικό συγκρότημα της Ουκρανίας στο Κίεβο, μια επίθεση που θεωρήθηκε «σοβαρή κλιμάκωση της σύγκρουσης».

Η Ουκρανία και οι σύμμαχοί της έχουν εντείνει τις εργασίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν.

Ο Τραμπ δεν έχει χαλαρώσει τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, αλλά έχει μειώσει σημαντικά το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει η Ουάσινγκτον στο Κίεβο. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ απαίτησε περισσότερη οικονομική πίεση από την Ευρώπη στον Πούτιν, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους διακοπής των αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, σύμφωνα με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Σταμπ. Ο ηγέτης των ΗΠΑ κάλεσε επίσης τους Ευρωπαίους να ασκήσουν πίεση στην Κίνα, είπε.

Οι δύο χώρες της ΕΕ που συνεχίζουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο είναι η Ουγγαρία και η Σλοβακία, δήλωσε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους την περασμένη εβδομάδα. Οι σύμμαχοι συμφώνησαν να συναντηθούν σχετικά με τις κυρώσεις μεταξύ αξιωματούχων της ΕΕ και των ΗΠΑ για να «συζητήσουν πώς να σταματήσουν όλα τα κανάλια ενεργειακού εμπορίου με τους Ρώσους».

Ο Μπέσεντ στο NBC δήλωσε ότι συναντήθηκε τη Δευτέρα με Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Ουάσινγκτον για να συζητήσουν περισσότερες την άσκηση νέων οικονομικών πιέσεων στη Ρωσία.