ΗΠΑ: Περικοπές σε κονδύλια ασφαλείας για τις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία

Η κίνηση αυτή έρχεται καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να πληρώσουν περισσότερα για την άμυνά τους.

World 04.09.2025, 20:36
ΗΠΑ: Περικοπές σε κονδύλια ασφαλείας για τις ευρωπαϊκές χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία
Newsroom

Σε σταδιακή κατάργηση των προγραμμάτων ασφαλείας για τους ευρωπαϊκούς στρατούς κατά μήκος των συνόρων με τη Ρωσία, προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο των πιέσεων που ασκούν στην Ευρώπη να χρηματοδοτήσει περισσότερο την άμυνά της.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι Financial Times, αξιωματούχοι του Πενταγώνου ενημέρωσαν την περασμένη εβδομάδα Ευρωπαίους διπλωμάτες ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρηματοδοτούν πλέον προγράμματα που εκπαιδεύουν και εξοπλίζουν στρατούς σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης που θα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή οποιασδήποτε σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Οι δαπάνες για το πρόγραμμα του Πενταγώνου, το οποίο εμπίπτει σε μια αρχή γνωστή ως άρθρο 333, πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει ζητήσει περισσότερα χρήματα. Τα κεφάλαια που έχουν ήδη εγκριθεί θα είναι διαθέσιμα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου 2026.

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στους FT, ότι η κίνηση ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «επανεκτιμήσει και να αναπροσαρμόσει» την ξένη βοήθεια και αντιστοιχεί σε εκτελεστικό διάταγμα που εξέδωσε την πρώτη ημέρα της θητείας του.

«Αυτή η δράση έχει συντονιστεί με τις ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με το εκτελεστικό διάταγμα και την μακροχρόνια έμφαση του προέδρου στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη θα αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά της», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Υπό την πίεση του Τραμπ, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ .

Στον «αέρα» 1 δισ. δολάρια

Η μείωση της χρηματοδότησης του άρθρου 333 θα επηρέαζε ένα πρόγραμμα με παγκόσμιο προϋπολογισμό άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, σύμφωνα με εκτιμήσεις βοηθών της Γερουσίας, μειώνοντας ενδεχομένως εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια που στέλνουν οι ΗΠΑ στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία. Το Πεντάγωνο δεν έχει ενημερώσει τους νομοθέτες για το ακριβές ποσό που θα καταργηθεί σταδιακά.

Το πρόγραμμα διέθεσε 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στην Ευρώπη μεταξύ 2018-2022, περίπου το 29% των παγκόσμιων δαπανών του 333, σύμφωνα με το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. Στους βασικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία.

Αξιωματούχοι από δεκάδες ευρωπαϊκές πρεσβείες στην Ουάσινγκτον, συμπεριλαμβανομένων χωρών που δεν λαμβάνουν την βοήθεια, παρευρέθηκαν σε μια συνάντηση όπου αξιωματούχοι του Πενταγώνου τους ενημέρωσαν για τις περικοπές.

Η κίνηση αυτή φαίνεται να έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες να πληρώσουν για περισσότερη βοήθεια ασφαλείας προς τις χώρες της πρώτης γραμμής, δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αιφνιδιάστηκαν από την ανακοίνωση και προσπαθούν να λάβουν περισσότερες λεπτομέρειες από την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες που ενημερώθηκαν για τις συζητήσεις.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προσπαθούν επίσης να κατανοήσουν εάν η εγχώρια χρηματοδότηση μπορεί να καλύψει τα κενά ή εάν οι περικοπές θα έχουν αντίκτυπο σε κρίσιμα στοιχεία της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Το ξεχωριστό πρόγραμμα χρηματοδότησης ξένων στρατιωτικών υπηρεσιών των ΗΠΑ, το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε χώρες για την αγορά ακριβών ειδών όπως μαχητικά αεροσκάφη, πλοία και άρματα μάχης, δεν επηρεάζεται από την πιο πρόσφατη απόφαση, σύμφωνα με ένα άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ
Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» η αγορά
Xρηματιστήριο Αθηνών

Τι θέλει και τι δεν θέλει να «ακούσει» το ΧΑ

Η πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία επισκίασε τις αγορές της Ευρώπης με το Χρηματιστήριο Αθηνών να δέχεται πιέσεις

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το σύστημα αμοιβών του Μασκ της Tesla συνδυάζει δύο είδη τρέλας
World

Τα δύο είδη τρέλας στις αμοιβές του Μασκ και ο στόχος του 1 τρισ.

Οι μέτοχοι πρόκειται να ανταμειφθούν για την ανοχή τους στην τρέλα

Jonathan Guilford
Τουρισμός: Εκτιμήσεις για νέο ρεκόρ εσόδων το 2025
Τουρισμός

Κλείδωσε νέο ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων για το 2025

Ανοδικά κινούνται τα έσοδα στον τουρισμό το πρώτο εξάμηνο του 2025

Λάμπρος Καραγεώργος
Γαλλία: Μπορεί η κρίση στο Παρίσι να μολύνει την Ευρώπη;
World

Μπορεί η κρίση στη Γαλλία να μολύνει την Ευρώπη;

Το spread του γαλλικού ομολόγου έναντι του γερμανικού αγγίζει τις 80 μονάδες βάσης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Ελλάδα: Από εισαγωγέας φυσικού αερίου στα  8,5 δισ. κυβικά μέτρα εξαγωγών
Φυσικό αέριο

Πώς η Ελλάδα από εισαγωγέας έγινε εξαγωγέας φυσικού αερίου

ΑΠΕ, αέριο και υποδομές χτίζουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας - Αβεβαιότητα για το καλώδιο με την Ιταλία εκφράζει η ΡΑΑΕΥ

Μάχη Τράτσα
Nike: Εστιάζει στον αθλητισμό ξανά – Το τρικ και το λογότυπο
World

Η Nike εστιάζει στον αθλητισμό ξανά - Το τρικ και το λογότυπο

Η Nike εργάζεται για την αναδιοργάνωση του brand γύρω από τον αθλητισμό, μετά την πτώση των εσόδων της κατά 10% για το 2024

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μουσική βιομηχανία: Θα σκοτώσει η Τεχνητή Νοημοσύνη τον ποπ σταρ;
Tεχνητή νοημοσύνη

Θα σκοτώσει η τεχνητή νοημοσύνη τον ποπ σταρ;

Η προοπτική η τεχνολογία να ανατρέψει τους καλλιτέχνες αγγίζει μια ευαίσθητη χορδή — αλλά είναι πραγματικά δικαιολογημένοι οι φόβοι;

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η δημοσιογραφία των νέων: Από τη διδασκαλία στην πράξη

Διεθνές βραβείο για την ομάδα Thinking Abyss του Εργαστηρίου Ειρηνευτικής Δημοσιογραφίας του ΑΠΘ

Νίκος Παναγιώτου
Περισσότερα από World
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο μετατοπίζει την εστία προσοχής από την Κίνα στην άμυνα των ΗΠΑ
World

Πεντάγωνο: Προτεραιότητα πλέον η άμυνα των ΗΠΑ, και όχι η Κίνα

Τι αναφέρει το Politico σχετικά με τη νέα θεώρηση για την αμυντική ασφάλεια των ΗΠΑ - Την ίδια ώρα, οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αναμένουν ολοένα και περισσότερο

Latest News
Μη κρατικά πανεπιστήμια: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών
Κοινωνία

Μη κρατικά ΑΕΙ: Τι θα γίνει με τα προγράμματα σπουδών

Τι είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια η υπουργός Παιδείας, ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας

Μαρία Σιδέρη
Παγκόσμιο εμπόριο: Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος
World

Η Κίνα διαπραγματεύεται, αλλά δεν παραχωρεί έδαφος - Ανάλυση της WSJ

Ο Σι Τζινπίνγκ έχει δώσει εντολή για συζητήσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά χωρίς ουσιαστικές υποχωρήσεις

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο
World

Ανγκόλα: Καμπανάκι ΔΝΤ για το χρέος καθώς μειώνονται τα έσοδα από πετρέλαιο

H Aνγκόλα θα πρέπει να αποπληρώσει ομόλογο ύψους 864 εκατ. δολαρίων τον Νοέμβριο

Kraft Heinz: Το σχέδιο του νέου CEO για τη νεά εποχή
World

Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα, ο CEO που καλείται να ξαναχτίσει μια αυτοκρατορία τροφίμων

Ο Κάρλος Άμπραμς-Ριβέρα καλείται να αποδομήσει έναν αποτυχημένο γάμο δισεκατομμυρίων

Νατάσα Σινιώρη
Panasonic: Μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της;
Τεχνολογία

Μπορεί η Panasonic να επανεφεύρει τον εαυτό της;

Το σχέδιο της Panasonic για να επανέλθει στο status που κατείχε τη δεκαετία του 1980

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα
89η ΔΕΘ

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Όλα όσα έγιναν τη δεύτερη μέρα

Ολες οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν τη δεύτερη ημέρα του OT FORUM που πραγματοποιείται και φέτος στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Lululemon: Βγαίνει από τη μόδα;
World

Βγαίνει από τη μόδα η Lululemon;

Η νέα σειρά προϊόντων της Lululemon, δεν έτυχε θερμής υποδοχής - Ούτε τα παπούτσια και τα κανονικά casual ρούχα στα οποία επεκτάθηκε

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Εκτός πακέτου μέτρων η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο
Business

ΕΣΕΕ: Εκτός «πακέτου ΔΕΘ» η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο

Οι οριακές βελτιώσεις στον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης είναι ευπρόσδεκτες αλλά όχι αρκετές

89η ΔΕΘ: Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη
Economy

Κατώτερο των πραγματικών αναγκών το πακέτο Μητσοτάκη

Η απουσία ενιαίου αφηγήματος για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και η αποφυγή ανακοίνωσης μεταρρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Πυρηνική ενέργεια: Μια ακμάζουσα βιομηχανία
World

Η ζήτηση για ενέργεια αναγεννά το ενδιαφέρον για πυρηνικούς σταθμούς

Τα ακριβά εργοστάσια πυρηνικής ενέργειας παρουσιάζουν καθυστερήσεις και υπερβάσεις κόστους

89η ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν
Economy

89η ΔΕΘ - Μητσοτάκης: Όλα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Τι περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που ανακοινώθηκαν στην 89η ΔΕΘ για τη φορολογία και τα εισοδήματα

Πορτογαλία: Αγορά αμυντικού εξοπλισμού από Ευρώπη και ΗΠΑ
World

Από Ευρώπη - ΗΠΑ θα αγοράσει νέα όπλα η Πορτογαλία

Η Πορτογαλία θα αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες για να επιτύχει τους στόχους του ΝΑΤΟ

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth
English Edition

Athens Airport Traffic Soars with Record Summer Growth

assenger numbers at Athens International Airport rose 6.8% in the first eight months of 2025, while tourists from ten key countries accounted for nearly 70% of Greece’s travel revenue last year

Τεχνητή νοημοσύνη: Ποιος κερδίζει την κούρσα; – Η Αμερική ή η Κίνα ;
Tεχνητή νοημοσύνη

ΗΠΑ vs Κίνα: Ποιος κερδίζει την κούρσα της ΑΙ;

Η Κίνα, προσφέρει στον κόσμο ένα όραμα διακυβέρνησης της Τεχνητής Νοημοσύνης προσιτό και βασισμένο στα αποτελέσματα

89η ΔΕΘ – OT FORUM – Δένδιας: Στις Ένοπλες Δυνάμεις και στελέχη της αγοράς
89η ΔΕΘ

OT FORUM – Δένδιας: Στελέχη της αγοράς στις Ένοπλες Δυνάμεις

Στόχος ένα οικοσύστημα που εκτός από το να εξυπηρετεί τις ένοπλες δυνάμεις, να εξάγει και προϊόντα

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές
Πολιτική

Μητσοτάκης: Μείωση 2 μονάδες για τους φορολογικούς συντελεστές

Το πακέτο παροχών για το 2025 παρουσιάζει από τη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο