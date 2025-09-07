Microsoft: Πρόβλημα στο Azure λόγω καλωδίων οπτικής ίνας στην Ερυθρά

Η Microsoft ανέφερε ότι οι χρήστες της υπηρεσίας Azure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές υπηρεσιών σε οδούς κυκλοφορίας δεδομένων μέσω της Μέσης Ανατολής

Τεχνολογία 07.09.2025, 18:28
Η Microsoft ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι χρήστες του Microsoft Azure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν αυξημένη καθυστέρηση λόγω πολλαπλών περικοπών στη σύνδεση υποθαλάσσιων οπτικών ινών στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι χρήστες της υπηρεσίας Azure ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διακοπές υπηρεσιών σε οδούς κυκλοφορίας δεδομένων μέσω της Μέσης Ανατολής.

«Αναμένουμε μεγάλη καθυστέρηση σε μέρος της κίνησης που προηγουμένως διέσχιζε τη Μέση Ανατολή. Η κίνηση δικτύου που δεν διασχίζει τη Μέση Ανατολή δεν επηρεάζεται. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε καθημερινές ενημερώσεις ή νωρίτερα εάν αλλάξουν οι συνθήκες», ανακοίνωσε η Microsoft.

Ως αποτέλεσμα της αναστάτωσης, η Azure, ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος cloud στον κόσμο μετά την Amazon έχει αναδρομολογήσει την κυκλοφορία μέσω εναλλακτικών διαδρομών δικτύου όπου η κυκλοφορία δικτύου δεν διακόπτεται.

Σημειώνεται ότι η Microsoft ανακοίνωσε στα τέλη Ιουλίου τριμηνιαία έσοδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της Wall Street, καθώς η αυξημένη ζήτηση για εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης από επιχειρήσεις συνέβαλε στη σταθερή ανάπτυξη της μονάδας cloud computing, Azure.

Τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 18% και διαμορφώθηκαν στα 76,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο οικονομικό τρίμηνο (Απρίλιος-Ιούνιος), ενώ οι αναλυτές, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, ανέμεναν κατά μέσο όρο 73,81 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα έσοδα του Azure αυξήθηκαν κατά 39%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για αύξηση 34,75%. Η μετοχή της εταιρείας σημείωσε άνοδο άνω του 6% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Η Microsoft, ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών cloud, ανακοίνωσε για πρώτη φορά τα ετήσια έσοδα του Azure σε δολάρια, αποκαλύπτοντας ότι ξεπέρασαν τα 75 δισεκατομμύρια. Το ποσό αυτό συγκρίνεται με τις εκτιμήσεις της Visible Alpha για 74,62 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα του ηγέτη της αγοράς, Amazon Web Services, ανήλθαν για το 2024 σε 107,56 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες δέχονται πιέσεις να αποδώσουν ισχυρότερα αποτελέσματα από τις επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων στην τεχνητή νοημοσύνη, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι φέτος οι σχετικές δαπάνες θα ξεπεράσουν τα 330 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως για κέντρα δεδομένων. Η μετοχή της Microsoft έχει ενισχυθεί πάνω από 21% το 2025, λόγω της προσδοκίας ότι η ζήτηση για το Azure —το οποίο είναι κρίσιμο για την εκτέλεση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, ειδικά της τεχνολογίας της OpenAI— θα παραμείνει ισχυρή.

