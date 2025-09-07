Tεχνητή νοημοσύνη: Θα κάνει λίγους πολύ πλουσιότερους και τους περισσότερους φτωχότερους λέει ο νονός της ΑΙ

Ο Τζέφρι Χίντον μιλάει για τη «μόνη ελπίδα» για την ανθρωπότητα, γιατί η Κίνα έχει πλεονέκτημα και πότε οι μηχανές θα μας ξεπεράσουν

Tεχνητή νοημοσύνη 07.09.2025, 08:00
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ο Τζέφρι Χίντον, που συχνά αποκαλείται «νονός της Τεχνητής Νοημοσύνης», έδωσε συνέντευξη στους FT στο μπαρ Richmond Station στο Τορόντο. Παρά τον χρόνιο τραυματισμό στην πλάτη, κουβαλούσε το παλιό του σακίδιο πλάτης Google Scientist για να κάθεται πιο άνετα.

Το πρωτοποριακό έργο του Χίντον στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα του χάρισε το βραβείο Νόμπελ φυσικής και ήταν θεμελιώδες για τη σύγχρονη μηχανική μάθηση. Κάποτε επικεντρωνόταν στην επιτάχυνση της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο τόνος του έχει αλλάξει δραματικά – η προτεραιότητα τώρα έγκειται στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους της τεχνολογίας.

Εξέφρασε έντονες ανησυχίες για τον πολλαπλασιασμό της Τεχνητής Νοημοσύνης, προειδοποιώντας ότι ακόμη και «ένα φυσιολογικό άτομο με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα είναι σύντομα σε θέση να κατασκευάσει βιολογικά όπλα». Η απειλή, όπως ένιωθε, επεκτάθηκε πέρα ​​από την παραπληροφόρηση σε υπαρξιακή βλάβη.

Επέκρινε την έλλειψη επείγοντος των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, αντιπαραβάλλοντάς την με την πιο τεχνολογικά ενημερωμένη πολιτική τάξη της Κίνας, η οποία βλέπει τον υπαρξιακό κίνδυνο πιο σοβαρά

Παρόλα αυτά, ο Χίντον αναγνώρισε τη χρησιμότητα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Θεωρεί τον όρο «τεχνητή νοημοσύνη» κατάλληλο, επειδή τα σημερινά συστήματα είναι ικανά να κατανοούν με τρόπο όχι πολύ διαφορετικό από τον άνθρωπο. «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην τεχνoλογική κοινότητα ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο έξυπνα», είπε, τονίζοντας την ταχεία και συνεχή πρόοδο.

Ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις άπό την τεχνητή νοημοσύνη

Αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εξαιρετικά χρήσιμη, ο Χίντον επέκρινε τις ευρύτερες κοινωνικές επιπτώσεις. Υποστήριξε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα κάνει λίγους πλούσιους πλουσιότερους, εκτοπίζοντας παράλληλα μάζες εργαζομένων, αντανακλώντας διαρθρωτικά ζητήματα στον καπιταλισμό και όχι ελαττώματα εγγενή στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Χίντον, που αυτοαποκαλείται σοσιαλιστής, παθιάζεται με το πώς θα μπορούσαμε να ξεπεράσουμε ορισμένους από τους κινδύνους των σύγχρονων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, που αναπτύχθηκαν από «φιλόδοξους και ανταγωνιστικούς άνδρες» που οραματίζονται την Τεχνητή Νοημοσύνη να γίνει προσωπικός βοηθός. Αυτό ακούγεται αρκετά καλοπροαίρετο, αλλά όχι για τον Χίντον.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία στην τεχνική κοινότητα ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν πιο έξυπνα. «Όταν ο βοηθός είναι πολύ πιο έξυπνος από εσένα, πώς θα διατηρήσεις αυτή τη δύναμη; Υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα που γνωρίζουμε για ένα πολύ πιο έξυπνο ον που ελέγχεται από ένα πολύ λιγότερο έξυπνο ον, και αυτό είναι μια μητέρα και ένα μωρό… Αν τα μωρά δεν μπορούσαν να ελέγξουν τις μητέρες τους, θα πέθαιναν», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέντευξη ανέλυσε επίσης την προσωπική του ιστορία – την ακαδημαϊκή του καριέρα, τα κίνητρα για να φύγει από την Google και τις σκέψεις του για το τρέχον τοπίο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ανέφερε ότι χρησιμοποιεί την ΑΙ για τεχνικά θέματα, αλλά και για να  κάνει απλά πράγματα όπως να επισκευάσει οικιακές συσκευές. Σε μια πιο προσωπική αναφορά, διηγήθηκε πως η πρώην σύντροφος του χρησιμοποίησε ένα εργαλείο ΑΙ για να του διαμηνύσει όλα τα χαρακτηριστικά του που τον έκαναν «απαίσιο σύντροφο».

Τώρα, ημι-συνταξιούχος, μίλησε με ειλικρίνεια για το ταξίδι του από τον ακαδημαϊκό χώρο στη βιομηχανία και την επιστροφή του, χρησιμοποιώντας τα χρήματα που κέρδισε για να υποστηρίξει τη φροντίδα του «νευροδιαφορετικού» γιου του. Η αποχώρησή του από την Google το 2023, διευκρίνισε, αφορούσε λιγότερο τον φόβο της τιμωρίας και περισσότερο τη συνταξιοδότηση – και μια νεοαποκτηθείσα ελευθερία να μιλάει ανοιχτά για τους κινδύνους.

Τα οφέλη της ΑΙ

Ο Χίντον βλέπει πολλά υποσχόμενα καλά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, ιδιαίτερα στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση – τομείς που τον ενδιαφέρουν, ειδικά δεδομένου ότι είχε χάσει δύο συζύγους από καρκίνο. Αλλά παραμένει επιφυλακτικός. Χωρίς σκόπιμο σχεδιασμό και ρύθμιση, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να επιδεινώσει την ανισότητα και την κοινωνική αναταραχή.

Στο παγκόσμιο μέτωπο, ο Χίντον επέκρινε την έλλειψη επείγοντος των ρυθμιστικών αρχών των ΗΠΑ, αντιπαραβάλλοντάς την με την πιο τεχνολογικά ενημερωμένη πολιτική τάξη της Κίνας, η οποία βλέπει τον υπαρξιακό κίνδυνο της Τεχνητής Νοημοσύνης πιο σοβαρά. Σημείωσε ότι μόνο μία χώρα μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο για να διαμορφώσει την παγκόσμια συναίνεση σχετικά με την ασφάλεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Συνολικά, ο Χίντον περιέγραψε την τρέχουσα στιγμή ως ένα σταυροδρόμι. «Βρισκόμαστε σε ένα σημείο της ιστορίας όπου συμβαίνει κάτι εκπληκτικό, και μπορεί να είναι εκπληκτικά καλό, και μπορεί να είναι εκπληκτικά κακό». Υποστήριξε με πειστικό τρόπο ότι ο τρόπος με τον οποίο καθοδηγούμε το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης -συμπεριλαμβανομένης της ευθυγράμμισής της με τις ανθρώπινες αξίες- θα καθορίσει εάν η ανθρωπότητα θα ευδοκιμήσει ή θα παραπαίει.

