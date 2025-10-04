Ουάσιγκτον: Στο σφυρί το πρώτο σπίτι όπου έζησαν η Τζάκι και ο Τζον Κένεντι [εικόνες]

Το σπίτι παραμένει ίδιο από το 1957, οπότε και το αγόρασαν οι Κένεντι

Tέχνη και Ζωή 04.10.2025, 15:19
Newsroom

Το σπίτι στην Ουάσιγκτον, όπου έζησαν η Ζακλίν και ο Τζον Φ. Κένεντι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 1960, βγαίνει στην αγορά για 7,5 εκατομμύρια δολάρια.

Οι Κένεντι αγόρασαν το σπίτι με τα κόκκινα τούβλα το 1957, πριν από την υποψηφιότητά του για την προεδρία.

Το σπίτι δεν άλλαξε από την εποχή των Κένεντι

«Ο Κένεντι πλήρωσε 82.000 δολάρια γι’ αυτό και η ανακαίνιση της Τζάκι κόστισε άλλα 18.000 δολάρια», σύμφωνα με το βιβλίο του 2000 «Ζακλίν Μπουβιέ Κένεντι Ωνάση: Μια Ζωή».

Γέμισε το σπίτι με πολυθρόνες Λουδοβίκου ΙΕ’, πορσελάνες, αντίκες καρέκλες τραπεζαρίας και ένα αντίκα χαλί πριν το ζευγάρι μετακομίσει στον Λευκό Οίκο το 1961. Πούλησαν το σπίτι την ίδια χρονιά.

Το τριώροφο σπίτι έχει εμβαδόν περίπου 6.000 τετραγωνικά πόδια με πέντε υπνοδωμάτια και δύο σαλόνια στον πρώτο όροφο, όπου ο JFK συναντήθηκε με τα νέα μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, δήλωσε ο μεσίτης ακινήτων Michael Rankin της TTR Sotheby’s International Realty.

Το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι έκανε ελάχιστες αλλαγές στο εσωτερικό του, όπως το άνοιγμα μιας εστίας που είχε κλείσει στο σαλόνι. «Όταν βρίσκεσαι στο σπίτι, έχεις επίγνωση ότι βρίσκεσαι σε ένα κομμάτι ιστορίας», είπαν οι ιδιοκτήτες.

Το ζευγάρι πουλάει το σπίτι τώρα που τα δύο ενήλικα παιδιά τους λείπουν.

Μάλιστα όπως είπαν, σύμφωνα με πληροφορίες από τους New York Times, πριν από χρόνια, η Βιβλιοθήκη JFK τηλεφώνησε και είπε ότι θα δεχόταν με χαρά το σπίτι ως δωρεά.

Ωστόσο οι ιδιοκτήτες τους απάντησαν «Πάνω από το πτώμα μας. Μπορείτε να το αγοράσετε από εμάς».

Πηγή φωτό: New York Times 

