Επιστροφή ενοικίου [παραδείγματα] [Μέρος Β]

Οι προϋποθέσεις χορήγησης, οι εξαιρέσεις καθώς και ο τρόπος υπολογισμού

29.10.2025, 07:25
Επιστροφή ενοικίου [παραδείγματα] [Μέρος Β]
Απόστολος Αλωνιάτης

Είδαμε στο προηγούμενο σημείωμα μας θέματα που αφορούν το ποσό και τους δικαιούχους της ενίσχυσης – επιστροφής

Στο σημερινό μας σημείωμα θα δούμε τις προϋποθέσεις χορήγησης , τις εξαιρέσεις καθώς και τον τρόπο υπολογισμού

Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Για τη χορήγηση της ενίσχυσης απαιτείται:

α) να έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε., εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, έως τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του Ιουλίου του έτους καταβολής της ενίσχυσης η οικεία δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και,

β) να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης της περ. α) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου έτους του μισθωτή για ενοίκιο κύριας κατοικίας ή/και για ενοίκιο κατοικίας εξαρτώμενου τέκνου της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό (πίνακας 6 εντύπου Ε1). Στην περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης για το κρινόμενο έτος, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. Ο αριθμός της δήλωσης της περ. α) δύναται να περιληφθεί και σε εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής, για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 53 του ΚΦΔ.

Προσοχή: Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας οι δηλώσεις της περ. α) που αφορούν ενεργές μισθώσεις κατά το έτος 2024, εφόσον δεν έχουν υποβληθεί κατά την έναρξη ισχύος του άρθρου 70 του ν. 5217/2025 (11.7.2025), αλλά έχουν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025, δεν έχουν πρόστιμο.

Εξαιρέσεις από τις προϋποθέσεις χορήγησης

Αποκλειστικά για την καταβολή της ενίσχυσης το 2025, δεν απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης για τη συμπλήρωση του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγουμένου φορολογικού έτους του μισθωτή για ενοίκιο κύριας κατοικίας ή/και για ενοίκιο κατοικίας εξαρτώμενου τέκνου της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό, εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε. ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος τα στοιχεία μίσθωσης.

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δεν απαιτείται από τους δικαιούχους των περιπτώσεων 1 και 2 όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω στην ενότητα «Ειδικές περιπτώσεις δικαιούχων».

Υπολογισμός ενίσχυσης και διαδικασία χορήγησης

1. Η ετήσια οικονομική ενίσχυση αντιστοιχεί στο ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος που καταβλήθηκε το προηγούμενο έτος για την κύρια κατοικία και για κάθε κατοικία φοιτητή. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας (1) διαδοχικών μισθώσεων, κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, εντός του έτους, το ετήσιο μίσθωμα εξευρίσκεται από το άθροισμα των μισθωμάτων που καταβλήθηκαν εντός του έτους.

2. Ο υπολογισμός της ενίσχυσης διενεργείται χωρίς αίτηση, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή του εκάστοτε προηγουμένου φορολογικού έτους, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου του έτους καταβολής. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να χρησιμοποιεί κάθε διαθέσιμη πληροφορία και στοιχείο για τη διακρίβωση ενεργούς μίσθωσης βάσει των υποβληθεισών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και του ύψους του καταβληθέντος μισθώματος για το προηγούμενο φορολογικό έτος από τα στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1, Ε2) των εκμισθωτών (υπεκμισθωτών), δηλώσεων ανείσπρακτων ενοικίων κ.λπ.

3. Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται με βάση τις παρ. 1 και 2, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του ενός δωδέκατου του ετήσιου μισθώματος, όπως αυτό προκύπτει από το μέγιστο μεταξύ των συμβατικώς συμφωνηθέντων με βάση την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην Α.Α.Δ.Ε. και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2). Σε περίπτωση ύπαρξης δήλωσης ανείσπρακτων ενοικίων από τους εκμισθωτές, τότε το ως άνω ετήσιο μίσθωμα υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στην δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (έντυπο Ε2).

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1: Μία κύρια κατοικία όλο το έτος
• Μηνιαίο μίσθωμα: 500 €
• Ετήσιο μίσθωμα: 500 × 12 = 6.000 €
• Ενίσχυση: 6.000 ÷ 12 = 500 €
Ο δικαιούχος θα λάβει 500 €.
Παράδειγμα 2: Μία κύρια κατοικία όλο το έτος
• Μηνιαίο μίσθωμα: 1.000 €
• Ετήσιο μίσθωμα: 1.000 × 12 = 12.000 €
• Ενίσχυση: 12.000 ÷ 12 = 1.000 €
Ο δικαιούχος θα λάβει 800 €
Προσαύξηση λόγω παιδιών: + Παιδιά +50 € για κάθε παιδί, αν πρόκειται για κύρια κατοικία
Παράδειγμα 3: Αλλαγή κατοικίας μέσα στο έτος
• 1η κατοικία: 6 μήνες × 400 € = 2.400 €
• 2η κατοικία: 6 μήνες × 600 € = 3.600 €
• Ετήσιο μίσθωμα: 2.400 + 3.600 = 6.000 €
• Ενίσχυση: 6.000 ÷ 12 = 500 €
Παρά την αλλαγή, η ενίσχυση πάλι είναι 500 €.
________________________________________
Παράδειγμα 4: Φοιτητική κατοικία + κύρια κατοικία
• Κύρια κατοικία: 12 μήνες × 450 € = 5.400 €
• Φοιτητική κατοικία (π.χ. παιδί): 9 μήνες × 300 € = 2.700 €
• Ετήσιο μίσθωμα: 5.400 + 2.700 = 8.100 €
• Ενίσχυση: 8.100 ÷ 12 = 675 €
Ο δικαιούχος θα λάβει 675 €.
________________________________________
Παράδειγμα 5: Διαφορά δηλωθέντων ποσών
• Συμφωνημένο μίσθωμα στη μίσθωση (ΑΑΔΕ): 600 € / μήνα (7.200 € ετήσια).
• Εκμισθωτής δήλωσε στο Ε2: 500 € / μήνα (6.000 € ετήσια).
• Υπολογισμός: λαμβάνεται το μεγαλύτερο ποσό → 7.200 €.
• Ενίσχυση: 7.200 ÷ 12 = 600 €.
Ο δικαιούχος θα λάβει 600 €.
________________________________________
Παράδειγμα 6: Ανείσπρακτα ενοίκια
• Συμφωνημένο μίσθωμα: 700 € × 12 = 8.400 €.
• Ο εκμισθωτής δήλωσε ανείσπρακτα ενοίκια και τελικά στο Ε2 δήλωσε μόνο 4.200 € (δηλαδή έλαβε μισό έτος).
• Υπολογισμός: Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται μόνο το ποσό του Ε2, δηλαδή 4.200 €.
• Ενίσχυση: 4.200 ÷ 12 = 350 €.
Ο δικαιούχος θα λάβει 350 €.

Αλωνιάτης Απόστολος

Οικονομολόγος – φοροτεχνικός, Α’ Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Απόρρητο