Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [3ο Μέρος]

Πότε δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα

Experts 30.04.2026, 09:48
Οι κυρώσεις για τις διαδικαστικές παραβάσεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας [άρθρο 53 Ν.5104/2024] [3ο Μέρος]
Επιμέλεια Γιώργος Α. Κορομηλάς

Δεν επιβάλλονται τα ανωτέρω πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής :

α) Εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης παρακρατούμενου φόρου, εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα, [περίπτωση α’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]. Η περίπτωση αυτή δεν καταλαμβάνει τις λοιπές δηλώσεις έμμεσης φορολογίας, (π.χ. Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής), [παράγραφος 5.2.1. της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

β) Εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή, σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως εκατό (100) ευρώ, [περίπτωση β’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]. Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται για τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν), [παράγραφος 5.2.2. της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

γ) Εκπρόθεσμης αρχικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, από την οποία το ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή είναι έως εκατό (100) ευρώ, [περίπτωση γ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]. Η περίπτωση αυτή εφαρμόζεται για τις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (έντυπα Ε1 και Ν), [παράγραφος 5.2.2. της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

δ) Εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης εφόσον αφορά διόρθωση στοιχείων πληροφοριακού χαρακτήρα, τα οποία δεν σχετίζονται με τον προσδιορισμό του φόρου που προκύπτει από τη δήλωση, [παράγραφος 8 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024].

Επισήμανση : Για τις παραβάσεις της εκπρόθεσμης υποβολής των λοιπών δηλώσεων έμμεσης φορολογίας της παραγράφου 1 του άρθρου 53 από πρόσωπο που δεν είναι υπόχρεο σε τήρηση λογιστικών αρχείων και οι φορολογίες αυτές εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.5104/2024 (Κ.Φ.Δ.), σύμφωνα με το παράρτημα Α’ αυτού, (π.χ. τελών χαρτοσήμου, Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής, τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση), επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ, [παράγραφος 1.5 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

1.2. Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης με εξαίρεση τις δηλώσεις που υποβάλλονται στη φορολογία κεφαλαίου και τις δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα, μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου και μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων

Αφορά ειδικά την περίπτωση που ο φορολογούμενος, υπόχρεος τήρησης είτε του απλογραφικού είτε του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα φορολογική δήλωση, δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα δήλωση παρακράτησης φόρου ή δεν ανταποκρίνεται σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

Μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή φορολογικής δήλωσης, μη υποβολή ή εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης παρακράτησης φόρου και μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων (1)

[παράγραφος 2 του άρθρου 53 του Ν.5104/2024]

ΦορολογούμενοςΠρόστιμο ανά παράβαση
Υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος250,00
Υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος500,00

(1) Με την επιφύλαξη του οίκοθεν προσδιορισμού σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 36 του Ν.5104/2024, [β’ εδάφιο της παραγράφου 5.1 της εγκυκλίου Ε.2059/2025].

Γιώργος Α. Κορομηλάς

Φορολογικός σύμβουλος – Συγγραφέας φορολογικών βιβλίων

Διευθυντής Φορολογικού τμήματος Tax Advisors I.K.E.

Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

