Justicia: Η συνοικία που προσελκύει ξένους αγοραστές στη Μαδρίτη

H κοσμοπολίτικη περιοχή της Justicia περιλαμβάνει γκαλερί, κορυφαία εστιατόρια και ιστορική αρχιτεκτονική

World 03.05.2026, 23:34
Σχολιάστε
Justicia: Η συνοικία που προσελκύει ξένους αγοραστές στη Μαδρίτη
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Η Μαδρίτη εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Ευρώπης για τους εύπορους αγοραστές ακινήτων, αμφισβητώντας παραδοσιακά κέντρα πολυτελούς κατοικίας όπως το Λονδίνο και το Παρίσι.

Σύμφωνα με διεθνείς μεσιτικές εταιρείες με τις οποίες μίλησε η Wall Street Journal, η ισπανική πρωτεύουσα συγκεντρώνει ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές, χάρη στον συνδυασμό ποιότητας ζωής, αρχιτεκτονικής γοητείας και —ακόμη— συγκριτικά χαμηλότερων τιμών.

Στο επίκεντρο αυτής της δυναμικής βρίσκεται η γειτονιά Justicia, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί από μια παραδοσιακή αστική περιοχή σε έναν από τους πιο περιζήτητους και κοσμοπολίτικους πυρήνες της πόλης.

Με έντονη πολιτιστική ταυτότητα και διεθνή χαρακτήρα, η Justicia προσελκύει αγοραστές που αναζητούν όχι μόνο ένα ακίνητο, αλλά έναν ολοκληρωμένο τρόπο ζωής υψηλού επιπέδου.

Ιστορικά γνωστή ως οικογενειακή συνοικία, η περιοχή έχει υποστεί ριζική μεταμόρφωση. Σήμερα συνδυάζει την αυθεντική μαδριλένικη ατμόσφαιρα με σύγχρονες τάσεις, θυμίζοντας σε πολλούς το Soho του Λονδίνου ή το Le Marais του Παρισιού.

Η έντονη καλλιτεχνική σκηνή, η πολυπολιτισμική κοινότητα και η μακρά παρουσία της LGBTQ κοινότητας έχουν συμβάλει στη δημιουργία ενός ανοιχτού και δημιουργικού περιβάλλοντος που ενισχύει τη διεθνή της απήχηση.

Ένας από τους βασικούς λόγους της αυξανόμενης δημοτικότητας της Justicia είναι η αρχιτεκτονική της. Τα κτίρια των αρχών του 20ού αιώνα, με τα περίτεχνα γείσα, τις κομψές προσόψεις και τις ευρύχωρες εισόδους, αποτελούν ισχυρό πόλο έλξης για αγοραστές που εκτιμούν τον συνδυασμό ιστορικής αισθητικής και σύγχρονης ανακαίνισης.

Παράλληλα, η προνομιακή της θέση —ανάμεσα στις αριστοκρατικές συνοικίες Recoletos και Almagro— ενισχύει περαιτέρω την αξία της, ενώ οι άριστες συγκοινωνιακές συνδέσεις την καθιστούν ιδιαίτερα πρακτική για μόνιμη κατοικία.

Οι τιμές ακινήτων στην Justicia στα ύψη

Ωστόσο, η μεγάλη ζήτηση σε συνδυασμό με το εξαιρετικά περιορισμένο απόθεμα ακινήτων οδηγεί σε συνεχή άνοδο των τιμών. Η Justicia είναι μια πυκνοδομημένη περιοχή χωρίς περιθώρια νέας δόμησης, γεγονός που καθιστά κάθε διαθέσιμο ακίνητο ιδιαίτερα πολύτιμο.

Τα τελευταία χρόνια, οι τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά, φτάνοντας μεταξύ 9.500 και 17.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο — μια άνοδος περίπου 35% σε σύγκριση με πριν από έξι χρόνια. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν να θεωρούνται ελκυστικές σε σχέση με άλλες κορυφαίες ευρωπαϊκές αγορές.

Η διαφοροποίηση των τιμών εντός της ίδιας της γειτονιάς είναι επίσης αξιοσημείωτη. Ακίνητα σε πιο αποκλειστικούς δρόμους, με καλύτερα διατηρημένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, αποτιμώνται σημαντικά υψηλότερα από άλλα που βρίσκονται λίγα μόλις τετράγωνα μακριά. Αυτές οι λεπτές διαφορές δημιουργούν ευκαιρίες τόσο για επενδυτές όσο και για αγοραστές που αναζητούν αξία σε μια ανοδική αγορά.

Η αυξανόμενη ελκυστικότητα της Justicia αποτυπώνεται και σε νέα επενδυτικά projects υψηλών προδιαγραφών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μετατροπή ιστορικών κτιρίων σε πολυτελείς κατοικίες με υπηρεσίες ξενοδοχειακού επιπέδου, όπως concierge, πισίνες και γυμναστήρια. Τα έργα αυτά αντανακλούν τη γενικότερη τάση εισόδου θεσμικών επενδυτών και επενδυτικών κεφαλαίων στην αγορά της Μαδρίτης.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η παρουσία διεθνών αγοραστών, κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Λατινική Αμερική. Πολλοί από αυτούς βλέπουν τη Μαδρίτη ως μια εναλλακτική σε ακριβότερες πόλεις, καθώς μπορούν να αποκτήσουν μεγαλύτερα και ποιοτικότερα ακίνητα σε πιο προσιτές τιμές. Η πολιτιστική εγγύτητα και η γλώσσα ενισχύουν περαιτέρω το ενδιαφέρον από τις λατινοαμερικανικές αγορές.

Το δέλεαρ της Μαδρίτης

Πέρα από τα ακίνητα, η ποιότητα ζωής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Η Justicia προσφέρει πλούσιες επιλογές σε πολιτισμό, γαστρονομία και αγορές, με μπουτίκ υψηλής αισθητικής, γκαλερί τέχνης, καταστήματα αντίκας και επιλεγμένα βιβλιοπωλεία. Τα εστιατόρια και τα καφέ της περιοχής συνδυάζουν τοπικές και διεθνείς επιρροές, δημιουργώντας μια ζωντανή και εκλεπτυσμένη καθημερινότητα.

Επιπλέον, η Μαδρίτη θεωρείται μια από τις πιο ασφαλείς και καθαρές μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, στοιχείο που ενισχύει τη συνολική της ελκυστικότητα. Παρότι η Justicia δεν διαθέτει σχολεία εντός των ορίων της, η σχετικά μικρή έκταση της περιοχής επιτρέπει εύκολη πρόσβαση σε εκπαιδευτικές υποδομές μέσα σε σύντομο χρόνο.

Η κοινωνική σύνθεση της περιοχής αντανακλά το υψηλό της προφίλ, καθώς εκεί κατοικούν γνωστές και εύπορες οικογένειες της Ισπανίας, αλλά και διεθνείς επαγγελματίες. Αυτό συμβάλλει στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος υψηλού κύρους και σταθερής ζήτησης.

Όσον αφορά τις προοπτικές, ειδικοί της αγοράς που μίλησαν στην Journal συμφωνούν ότι η ανοδική πορεία της Justicia δύσκολα θα ανακοπεί στο άμεσο μέλλον. Η έλλειψη νέας δόμησης, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη εισροή διεθνών κεφαλαίων, δημιουργεί συνθήκες διαρκούς πίεσης στις τιμές. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια αύξηση της τάξης του 5% έως 8%, επιβεβαιώνοντας ότι η περιοχή παραμένει μια από τις πιο ελκυστικές επενδυτικές επιλογές στη Μαδρίτη.

Συνολικά, η Justicia αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια ιστορική γειτονιά μπορεί να μετατραπεί σε διεθνές σημείο αναφοράς. Συνδυάζοντας αρχιτεκτονική κληρονομιά, σύγχρονο τρόπο ζωής και ισχυρή επενδυτική δυναμική, η περιοχή εδραιώνει τη θέση της ως μία από τις πιο περιζήτητες αγορές ακινήτων στην Ευρώπη.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους
ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Εθνική Τράπεζα: Έρχονται ανακοινώσεις για το deal με την Allianz
Τράπεζες

Έρχονται ανακοινώσεις για το deal της Εθνικής με την Allianz

Η Εθνική Τράπεζα θα αποκτήσει ποσοστό 30% στην ασφαλιστική εταιρεία, η οποία θα αποτελεί τον αποκλειστικό της συνεργάτη στον τομέα

Αγης Μάρκου
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
ΦΠΑ: Kούρεμα» έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις – Ποιους αφορά
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ποιοι μπορούν να κουρέψουν έως 80% τα πρόστιμα για δηλώσεις ΦΠΑ

Το νέο πλαίσιο ποινών για τις δηλώσεις ΦΠΑ - Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις

Ανδρομάχη Παύλου
Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»
Ποντοπόρος

Bimco: Προβληματισμός στη διεθνή ναυτιλία για το «Project Freedom»

Προβληματίζει η έλλειψη σαφήνειας γύρω από την πρωτοβουλία «Project Freedom» και την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ράλι των 430 εκατ., η ΑΜΚ «μαμούθ» της ΔΕΗ και η ομπρέλα της Euronext
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί το «έξυπνο χρήμα» στρέφεται (τώρα) στο ΧΑ

Παρά τη γεωπολιτική «καταιγίδα», οι εταιρικές συναλλαγές στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανεβάζουν στροφές - Πώς η Euronext αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού

Γιώργος Μανέττας
Πούτιν: Κρύβεται φοβούμενος δολοφονία
Κόσμος

Γιατί κρύβεται ο Πούτιν;

Τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν ενισχυθεί μετά τις τολμηρές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και η ασφάλεια των συναλλαγών
Τράπεζες

Ο Mythos, οι κυβερνοαπειλές και τα «τείχη» των τραπεζών

Πόσο θωρακισμένες είναι οι ελληνικές τράπεζες απέναντι σε κακόβουλη χρήση συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης – Ο Mythos της Anthropic

Αγης Μάρκου
Επενδύσεις: Η εντυπωσιακή ορμή της Gen Z στον κόσμο των αγορών
World

Από... μικροί στα βάσανα - Η Gen Z στις επενδύσεις

Ενας συνδυασμός αιτίων ωθεί τη Γενιά Ζ στις επενδύσεις πολύ νωρίτερα από ό, τι προηγούμενες γενιές

Μελίνα Ζιάγκου
Περισσότερα από World
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Wall Street: Βουτιά για Dow, ανοδικά το πετρέλαιο, νέα σύννεφα πολέμου στον Κόλπο
Wall Street

Πετρέλαιο και σύννεφα πολέμου στον Κόλπο «γκρέμισαν» τον Dow

Στη Wall Street υπάρχει ωστόσο αισιοδοξία και πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Fitch: Μπαίνει στο «μικροσκόπιό» της η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Fitch μπαίνει η Ελλάδα

Ποια είναι τα σημεία «κλειδιά» που θα εξετάσει ο οίκος Fitch και πώς επηρεάζει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Γιάννης Αγουρίδης
Τεχνητή νοημοσύνη: Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε τεράστια κέντρα υπολογιστικής ισχύος
Τεχνολογία

Επικρίσεις στην ΕΕ για σπατάλη 20 δισ. σε γιγα-υποδομές ΑΙ

Οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης θα είναι τετραπλάσιες σε μέγεθος από τα «AI Factories»

Δημήτρης Σταμούλης
Lululemon: Αντιδράσεις για τη νέα CEO Heidi O’Neill πριν καν αναλάβει
Business

H επιλογή της Lululemon που γύρισε μπούμερανγκ

Η ανακοίνωση της νέας CEO της Lululemon προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, πτώση μετοχής και αμφιβολίες για τη στρατηγική της εταιρείας

Νατάσα Σινιώρη
Γαλλία: Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει την Ακροδεξιά
World

Η φορολόγηση των επιχειρήσεων διχάζει τη γαλλική Ακροδεξιά

Ριζοσπαστική η Λεπέν υποστηρίζει τη φορολόγηση των «υπερκερδών της TotalEnergies» - Επηρεασμένος από την εργοδοσία εμφανίζεται ο Μπαρντελά

Αλέξανδρος Καψύλης
Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού
Κλιματική αλλαγή

Κλιματική αλλαγή: Πώς απειλεί την οικονομική ραχοκοκαλιά του Ειρηνικού

Η άνοδος της θερμοκρασίας του νερού που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή θέτει σε σημαντικό κίνδυνο τους πληθυσμούς τόνου στο Κιριμπάτι

Ασφαλιστικές: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους στις ΗΠΑ
World

ΗΠΑ: «Ανεβαίνουν» τα ασφάλιστρα για επίδοξους δολοφόνους

Οι ασφαλιστικές αναφέρουν αυξανόμενο ενδιαφέρον από «σχεδόν κάθε τομέα», καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν τους κινδύνους ασφαλείας σχετικά με περιστατικά ελεύθερων σκοπευτών, όπως στην περίπτωση του Τσάρλι Κερκ

ΗΠΑ: Η λήξη προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις
World

ΗΠΑ: Το τέλος προγράμματος για επίδομα στέγασης φέρνει κατασχέσεις

Πρόγραμμα για επίδομα στέγασης της εποχής Μπάιντεν που εμπόδιζε τους δανειολήπτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες να χάσουν τα σπίτια τους έχει ανακληθεί

Νάγκελ (ΕΚΤ): Θα υποστήριζε αύξηση των επιτοκίων
World

Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων το αρχιγεράκι της ΕΚΤ

Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό δεν βελτιωθούν σημαντικά στις προβλέψεις της ΕΚΤ ο Νάγκελ θα στηρίξει την αύξηση των επιτοκίων

Φάρμακα αδυνατίσματος: Καμπανάκι στη φαρμακοβιομηχανία για κίνδυνο «φούσκας» – Τι δείχνει έκθεση
World

Θα... ξεφουσκώσουν τα φάρμακα αδυνατίσματος; - Τι δείχνει έκθεση

Τα φάρμακα αδυνατίσματος και διαβήτη αντιπροσωπεύουν πλέον το 38% του συνόλου των προβλεπόμενων εμπορικών εσόδων των μεγάλων φαρμακοβιομηχανιών για το 2025

Δημήτρης Σταμούλης
Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis
English Edition

Feta Production Feels the Aftershocks of Last Year’s Livestock Crisis

Exports to Germany—the leading market for the iconic Greek cheese—fell from 19.1 million euros to 17.2 million euros. The UK also saw a marked decline, with export values dropping by 9.9% and 7.5% respectively.

Αλουμίνιο: Η κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα «χτυπά» την αυτοκινητοβιομηχανία και το Ford F-150
World

Το πιο δημοφιλές pick-up της Αμερικής γίνεται θύμα της παγκόσμιας κρίσης

Οι ελλείψεις σε αλουμίνιο και το εκρηκτικό κόστος των πρώτων υλών απειλούν την παραγωγή του Ford F-150 και διαταράσσουν την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία

Νατάσα Σινιώρη
Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα
Business of Sport

Σκληρό παζάρι FIFA με Ινδία-Κίνα για τις μεταδόσεις του Μουντιάλ

Η προσφορά 20 εκατ. δολ. της κοινοπραξίας Reliance-Disney της Ινδίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Δημήτρης Σταμούλης
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»
Μεταφορές

Τι παίζει με τη Ryanair στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

Κινητοποίηση από τον δήμο Θεσσαλονίκης για σενάρια αποχώρησης της Ryanair από το «Μακεδονία» - Τι αναφέρει η Fraport Greece – Η πρακτική της αεροπορικής

Λάμπρος Καραγεώργος
Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ
Commodities

Πετρέλαιο: Εκτίναξη των τιμών μετά την επίθεση του Ιράν στα ΗΑΕ

Ξεπέρασε τα 114 δολάρια το Brent

Τζούλη Καλημέρη
Ινδία: Επαναφορά εξαγωγών σιταριού μετά από 4 χρόνια – Υψηλές τιμές και ναύλα περιορίζουν τη ζήτηση
World

Η Ινδία επιστρέφει στις εξαγωγές σιταριού μετά από 4 χρόνια - Αλλά ποιος αγοράζει;

Η Ινδία επανεκκινεί τις εξαγωγές σιταριού μετά από τέσσερα χρόνια, όμως το υψηλό κόστος περιορίζει τις διεθνείς παραγγελίες

Νατάσα Σινιώρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies