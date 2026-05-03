Κίνα: Πώς τα brands για κατοικίδια «δαγκώνουν» τους παγκόσμιους κολοσσούς

Η ραγδαία άνοδος της αγοράς τροφών για κατοικίδια στην Κίνα αναδιαμορφώνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, με τα εγχώρια brands να κερδίζουν έδαφος εις βάρος των δυτικών κολοσσών

World 03.05.2026, 23:17
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Μια σιωπηλή «μάχη» βρίσκεται σε εξέλιξη στα ράφια των καταστημάτων κατοικιδίων στην Κίνα, όπου τα εγχώρια brands κερδίζουν έδαφος και οι διεθνείς κολοσσοί βλέπουν τα μερίδιά τους να συρρικνώνονται.

Για μια νέα γενιά Κινέζων ιδιοκτητών κατοικιδίων, η επιλογή τροφής δεν είναι απλώς μια αγορά, αλλά μια συνειδητή προτίμηση που τους κάνει να στρέφονται ολοένα και περισσότερο προς τα εγχώρια προϊόντα. Η σχέση των Κινέζων με τα κατοικίδιά τους αλλάζει ραγδαία, μετατρέποντας τις καθημερινές αγορές τροφής σε μια βιομηχανία δισεκατομμυρίων που προσελκύει ακόμη και τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους.

Με αξία που ξεπερνά τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια και ρυθμούς ανάπτυξης που εντυπωσιάζουν, η αγορά τροφών για κατοικίδια εξελίσσεται σε έναν από τους πιο απρόσμενους πρωταγωνιστές της κινεζικής οικονομίας.

Η νέα «χρυσή» αγορά της Κίνας

Η Λιου Σιν, 25 ετών, είναι μία από τις νέες καταναλώτριες που τροφοδοτούν αυτή την έκρηξη ζήτησης.

Όπως εξηγεί στο Reuters, «αγοράζω μόνο κινεζικές τροφές για σκύλους. Είναι πιο φρέσκες και προσφέρουν περισσότερες επιλογές. Οι δυτικές είναι πολύ ακριβές και δεν είναι πάντα καλύτερες».

Η αγορά τροφών για κατοικίδια στην Κίνα έχει εξαπλασιαστεί μεταξύ 2014 και 2024, καθιστώντας την μία από τους πιο δυνατούς κλάδους σε μια ευρύτερα υποτονική καταναλωτική οικονομία.

Η κρίση ακινήτων, η στασιμότητα των μισθών και η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας δεν έχουν ανακόψει τη διάθεση των πολιτών να επενδύουν στα κατοικίδιά τους.

Η ανάπτυξη αυτή έχει προσελκύσει μεγάλες εγχώριες εταιρείες που αναζητούν νέες πηγές εσόδων, ενώ ακόμη και κολοσσοί από άλλους κλάδους εισέρχονται δυναμικά στον χώρο.

Από το ποτό στο… pet food

Κολοσσοί όπως η Kweichow Moutai, η Wens Foodstuff, αλλά και η WH Group επεκτείνονται στην παραγωγή τροφών για κατοικίδια.

Παράλληλα, εταιρείες όπως οι Mengniu και Yili, αλλά και η φαρμακευτική Yunnan Baiyao, έχουν ήδη λανσάρει σχετικά προϊόντα.

Η στρατηγική διαφοροποίησης αποτυπώνει μια αγορά που θεωρείται πλέον ασφαλές καταφύγιο ανάπτυξης, την ώρα που άλλοι κλάδοι επιβραδύνουν.

Η υποχώρηση των δυτικών brands

Η ενίσχυση των κινεζικών εταιρειών έχει συμπιέσει σημαντικά τα μερίδια των διεθνών παικτών.

Εταιρείες όπως η Orijen και η Purina της Nestlé χάνουν έδαφος, ενώ η General Mills ανακοίνωσε πρόσφατα τη διακοπή λειτουργίας του brand Blue Buffalo στην Κίνα.

Ο Ζου Ρουχάι, στέλεχος της γερμανικής Animonda Carny, είπε στο Reuters ότι «οι πωλήσεις μας στην Κίνα μειώθηκαν κατά 30% πέρυσι. Είναι σαν τα ηλεκτρονικά ή τα αυτοκίνητα – όλο και περισσότεροι αγοράζουν τοπικά brands».

H μαζική παραγωγή και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Η Κίνα παρήγαγε 1,9 εκατομμύρια τόνους τροφών για κατοικίδια το 2025, σημειώνοντας αύξηση 17,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Βιομηχανίας Ζωοτροφών.

Οι εγχώριοι παραγωγοί επενδύουν στην ελκυστική συσκευασία, στην ποικιλία γεύσεων και στην έντονη παρουσία στο ηλεκτρονικό εμπόριο μέσω πλατφορμών όπως το Douyin της ByteDance.

Παράλληλα, προωθούν προϊόντα με υψηλότερη περιεκτικότητα σε ζωική πρωτεΐνη.

Ο Λι Μπινγκνάν, από την Steo International Trade, δήλωσε στο Reuters ότι «κάποιες κινεζικές τροφές για γάτες φτάνουν πάνω από 90% ζωική πρωτεΐνη, ενώ πολλές ξένες χρησιμοποιούν φυτικές πηγές όπως η σόγια».

Ανησυχίες για την ασφάλεια και ρυθμιστικό κενό

Παρά την ανάπτυξη, η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Ο Άντι Γουονγκ, αντιπρόεδρος επιτροπής ελέγχου ποιότητας, λέει στο Reuters ότι «το όριο εισόδου είναι χαμηλό· σχεδόν ο οποιοσδήποτε μπορεί να παράγει τροφές για κατοικίδια».

Η απουσία εθνικών προτύπων οδηγεί σε ρυθμιστική ασάφεια, καθώς οι τροφές κατοικιδίων αντιμετωπίζονται όπως οι ζωοτροφές, παρότι οι ανάγκες των ζώων συντροφιάς είναι διαφορετικές.

Οι ξένοι δεν έχουν χάσει εντελώς το παιχνίδι

Παρά την άνοδο των εγχώριων brands, ορισμένες διεθνείς εταιρείες διατηρούν ισχυρή παρουσία.

Η Royal Canin της Mars παραμένει η κορυφαία μάρκα στην κινεζική αγορά, εφαρμόζοντας στρατηγική τοπικής προσαρμογής μέσω της παραγωγής στη χώρα, της συνεργασίας με κτηνιάτρους και της ανάπτυξης δικτύων διανομής.

Όπως λέει ο Γουονγκ στο Reuters, «η εποχή όπου οι ξένες εταιρείες απλώς εξήγαγαν προϊόντα χωρίς τοπική στρατηγική έχει τελειώσει».

