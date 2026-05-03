Τραμπ: Πώς πλουτίζουν οι γιοι του από το Καζακστάν

Να συγχωνευθεί με έναν όμιλο στρατηγικών ορυκτών συμφώνησε μια εικονική εταιρεία που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ. Η συγκεκριμένη εταιρεία πέρυσι εξασφάλισε έως και 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε κρατική υποστήριξη για την εξόρυξη βολφραμίου στο Καζακστάν.

Η συμφωνία θα επεκτείνει την εκτεταμένη επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας Τραμπ, παρέχοντας στους γιους του μερίδιο σε μια εταιρεία που αναλυτές ελπίζουν ότι θα βοηθήσει στην αποκοπή της εξάρτησης της Αμερικής από την Κίνα για στρατηγικά μέταλλα που χρησιμοποιούνται σε πυρομαχικά και άλλα αμυντικά προϊόντα.

Τα αδέρφια αγόρασαν τον κατασκευαστικό όμιλο Skyline Builders τον Αύγουστο, αποκτώντας μερίδια μέσω ενός οχήματος ειδικού σκοπού που διευθύνεται από θυγατρική της Dominari Securities, σύμφωνα με τους Financial Times. Το μέγεθος της επένδυσής δεν αποκαλύφθηκε.

Ξεχωριστά, στις 22 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος του Καζακστάν Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ δήλωσε στον Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδίαζε να αναθέσει ένα μεγάλο έργο βολφραμίου στον αμερικανικό επενδυτικό όμιλο Cove Kaz Capital, σύμφωνα τους FT. Η Cove Kaz, που υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ανταγωνιζόταν κινεζικές και ρωσικές εταιρείες.

Λεπτομέρειες της άτυπης συμφωνίας μεταξύ Τραμπ και Τοκάγιεφ εμφανίστηκαν σε τοπικά δημοσιεύματα στις 21 Οκτωβρίου.

Οι δύο γιοι του Τραμπ πρόσθεσαν τοποθετήσεις στη Skyline στις 28 Οκτωβρίου, συμβάλλοντας σε μια ιδιωτική τοποθέτηση που συγκέντρωσε σχεδόν 24 εκατομμύρια δολάρια, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η εμπλοκή των Τραμπ στα ορυχεία του Καζακστάν

Στις 31 Οκτωβρίου, τα αρχεία δείχνουν ότι η Skyline συμφώνησε να πληρώσει 20 εκατομμύρια δολάρια για ένα μερίδιο 20% σε μια εταιρεία με «σημαντικά κρίσιμα ορυκτά περιουσιακά στοιχεία στην Ασία».

Αυτή η εταιρεία ήταν η Kaz Resources, θυγατρική του ομίλου επενδύσεων εξόρυξης Cove Capital με έδρα τη Νέα Υόρκη, ο οποίος ελέγχει επίσης την Cove Kaz, σύμφωνα με πηγές των FT.

Στις 6 Νοεμβρίου, η Cove Capital και η Εθνική Εταιρεία Μεταλλείων του Καζακστάν ανακοίνωσαν μια συμφωνία για την ανάπτυξη «του μεγαλύτερου γνωστού μη αναπτυγμένου πόρου βολφραμίου στον κόσμο».

Η Cove Kaz Capital και η Kaz Resources συμφώνησαν να συγχωνευθούν με την Skyline την Πέμπτη. Η νεοσύστατη εταιρεία σχεδιάζει να διαπραγματευτεί στο Nasdaq ως Kaz Resources. Δεν υπήρξε καμία αναφορά σε κανέναν από τους αδελφούς Τραμπ στο δελτίο τύπου που ανακοίνωνε τη συγχώνευση.

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ γνώριζαν ότι η Cove ήταν στα πρόθυρα της εξασφάλισης σύμβασης από την αμερικανική κυβέρνηση όταν πραγματοποίησαν τις αρχικές τους επενδύσεις στην Skyline μέσω της θυγατρικής της Dominari, American Ventures, ή ότι επηρέασαν την ανάθεση της σύμβασης.

Εκπρόσωποι και των δύο αδελφών Τραμπ αρνήθηκαν την επιχειρησιακή τους εμπλοκή στην εταιρεία.

Η US Export-Import Bank και η Development Finance Corporation, δύο ομοσπονδιακά χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί, δεσμεύτηκαν πέρυσι να παράσχουν έως και 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη των έργων Northern Katpar και Upper Kairakty στο κεντρικό Καζακστάν. Η Cove Kaz ελέγχει τώρα το 70% των έργων.

Υπόνοιες για σύγκρουση συμφερόντων

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και ο Έρικ Τραμπ εντάχθηκαν στο συμβουλευτικό συμβούλιο της Dominari στα τέλη του 2024 και κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο στη μητρική εταιρεία Dominari Holdings. Ο διευθύνων σύμβουλος της Cove, Πίνι Άλτχαους, δήλωσε ότι γνωρίστηκε με την Dominari και την Skyline τον Οκτώβριο. Ο Άλτχαους είπε ότι δεν είχε μιλήσει απευθείας με κανέναν από τους δύο αδελφούς Τραμπ και δεν γνώριζε το μέγεθος των συμμετοχών τους στην Skyline.

Ο Άλτχαους δήλωσε στους FT ότι η Cove είχε λάβει «άμεση βοήθεια από τον πρόεδρο Τραμπ, τον υπουργό [Μάρκο] Ρούμπιο [και] τον υπουργό [Χάουαρντ] Λούτνικ» για να εξασφαλίσει το ορυχείο στο Καζακστάν.

Η οικογένεια Τραμπ πέρυσι απέφερε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε κέρδη προ φόρων από τα διάφορα έργα κρυπτονομισμάτων της και συνέχισε να επενδύει σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, drones και κρίσιμων ορυκτών που έχουν κερδίσει επικερδείς συμβάσεις με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί έχουν επανειλημμένα επισημάνει πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων σχετικά με τις επενδύσεις της οικογένειας Τραμπ.

Η κυβέρνηση Τραμπ πέρυσι σύναψε συμφωνία 600 εκατομμυρίων δολαρίων με τον κατασκευαστή σπάνιων γαιών Vulcan Elements, λίγους μήνες αφότου η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων του Ντόναλντ Τζούνιορ, 1789 Capital, επένδυσε στην εταιρεία.

Ο Άλτχαους ίδρυσε επίσης την USA Rare Earths, μια ζημιογόνο εταιρεία εξόρυξης που πέρυσι εξασφάλισε περισσότερα από 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε υπό όρους κρατική υποστήριξη των ΗΠΑ. Αποχώρησε από την εταιρεία το 2023, αλλά παραμένει μέτοχος.

Η κυβέρνηση Τραμπ προσπαθεί να δημιουργήσει νέες αλυσίδες εφοδιασμού για κρίσιμα ορυκτά, συμπεριλαμβανομένων των σπάνιων γαιών, για να χαλαρώσει τον έλεγχο της Κίνας στην παγκόσμια προσφορά.

Το μέταλλο χρησιμοποιείται σε εργαλεία γεώτρησης, βλήματα που διαπερνούν τη θωράκιση και στους λεγόμενους πυραύλους κινητικής ενέργειας.

Ο Κουέντιν Λαμάρς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας εμπορίας ορυκτών TechMet SCM, δήλωσε ότι τα κοιτάσματα βολφραμίου του Καζακστάν ήταν «πλούσια από άποψη αποθεμάτων, αλλά βρίσκονται σε πολύ πρώιμο στάδιο».

«Θα χρειαστεί πολύς χρόνος και χρήμα» για να τεθούν σε λειτουργία τα ορυχεία, πρόσθεσε.