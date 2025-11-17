Πρόβλημα έλλειψης θεσμικής δημοσιονομικής ενημέρωσης!

Οι κυβερνήσεις αλωνίζουν με ωραιολογίες, μολονότι ιδρύθηκαν μετά την κρίση οι ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί θεσμοί για σωστή ενημέρωση των πολιτών – φορολογουμένων μέσω του Τύπου…

Opinion 17.11.2025, 07:00
Πρόβλημα έλλειψης θεσμικής δημοσιονομικής ενημέρωσης!
Άποψη Δημήτρης Στεργίου

Πριν από μερικές ημέρες (όπως τακτικά κάθε μήνα) το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) ανακοίνωσε, δια του Δελτίου Μηνιαίων  Στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης, την εξέλιξη βασικών δημοσιονομικών μεγεθών κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025. Από το Δελτίο αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, η γνωστή διαπίστωση για συνέχιση του υπερπλεονάσματος  της Γενικής Κυβέρνησης, όπως διαμορφώνεται μετά  τα αντίστοιχα αποτελέσματα της Κεντρικής Διοίκησης και των δύο βασικών υποτομέων της, δηλαδή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ).

Διαβάζοντας όλα αυτά τα δημοσιονομικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του 2025 θυμήθηκα ότι, στον απόηχο της κρίσης 2008-2009 και των εφιαλτικών συνεπειών της, ιδρύθηκαν στην Ελλάδα κατά την κρίσιμη δεκαετία του 2010, ως συνέχεια της νομοθετικής «επιδημίας» ή «μόδας» που άρχισε κυρίως  από τα τέλη της  δεκαετίας του 1980, πάνω από δέκα ανεξάρτητες αρχές  επί παντός  διοικητικού  τομέα (συνολικά πάνω από 160 σε 70 χρόνια!), μεταξύ των οποίων και δύο ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί θεσμοί, δηλαδή το Γραφείο Προϋπολογισμού  στη Βουλή το 2010 και το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο το 2014.

Οι δύο παραπάνω ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί θεσμοί ιδρύθηκαν  με σκοπό να διασφαλίσουν τη δημοσιονομική πειθαρχία,  να προωθήσουν  υγιή δημοσιονομική πολιτική και βιώσιμα δημόσια οικονομικά, να αξιολογούν κριτικά τη δημοσιονομική πολιτική και επίδοση των κυβερνήσεων, με την αξιολόγηση ή την προετοιμασία μακροοικονομικών και δημοσιονομικών προβλέψεων. Επίσης, άλλος σκοπός είναι  και η παρακολούθηση και η αξιολόγηση δημοσιονομικών σχεδίων και αποτελεσμάτων για να διορθωθούν σφάλματα στις δαπάνες και στα έσοδα, με τη την ενίσχυση  της διαφάνειας και της λογοδοσίας  και τον εμπλουτισμό  της δημόσιας συζήτησης  με τη  δημοσιοποίηση των αναλύσεών τους. Έτσι, ως ανεξάρτητοι,  όπως χαρακτηρίζονται, θεσμοί  δεν πρέπει να νοιάζονται αν η δημοσιοποίηση πορισμάτων ή ευρημάτων προκαλεί πολιτικό κόστος για τις κυβερνήσεις εκείνες που επιλέγουν να ακολουθήσουν μη συνετή δημοσιονομική πολιτική ή να αθετήσουν βασικές δεσμεύσεις ή να παραβιάζουν βασικές αρχές του Δημοσιονομικού Δικαίου και του Δημόσιου Λογιστικού.

Συγκεκριμένα, το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή αποτελεί θεσμικό όργανο του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας και είναι ανεξάρτητη οργανική μονάδα της Βουλής, έχει συμβουλευτικό ρόλο και υπάγεται διοικητικά στον πρόεδρό της. Επίσης, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή,  αποτελεί κι αυτό θεσμικό όργανο του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας κι έχει γνωμοδοτικό ρόλο (αξιολόγηση μακροοικονομικών  και δημοσιονομικών προβλέψεων στους κρατικούς προϋπολογισμούς,  με σκοπό την υιοθέτησή τους, συστάσεις για τη διόρθωση τυχόν σημαντικών μεροληψιών,  συμμόρφωση των δημοσιονομικών δεικτών με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες κλπ).

Μετά την ανακοίνωση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025, έσπευσα να επισκεφτώ τους ιστότοπους των δύο παραπάνω ανεξάρτητων δημοσιονομικών θεσμών με βάσιμη την ελπίδα ότι θα αξιολογούσαν, θα επεσήμαιναν τυχόν σφάλματα και θα παρέθεταν  σχολιασμένους τους δικούς τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς δείκτες αν διαφωνούσαν. Πραγματοποίησα αυτή την επίσκεψη βασιζόμενος στη σύσταση – αρχή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)  σύμφωνα με την οποία οι ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί θεσμοί πρέπει να ενημερώνουν  τους πολίτες – ψηφοφόρους μέσω των μέσων  μαζικής επικοινωνίας για το θεσμικό τους έργο πιέζοντας τις κυβερνήσεις  να συμπεριφέρονται με διαφάνεια και υπευθυνότητα για τα δημοσιονομικά ζητήματα και να προκαλέσουν δημόσια συζήτηση σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική!

Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Συνέχιση δημοσιονομικής σύνεση», «χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης»!

Η απογοήτευση ήταν πλήρης. Στον ιστόποπο του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου υπήρχε αναρτημένη μόνο  η τελευταία έκθεσή του που αφορούσε τη «Γνώμη επί του Προσχεδίου του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026» (Οκτώβριος 2025), όπου στη σελίδα 8 αναφέρει όσα περιλαμβάνονται κυρίως στο προηγούμενο  Δελτίο του Γενικού Λογιστηρίου για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025. Δηλαδή, επισημαίνει τα εξής: «Υπό την προϋπόθεση ότι δε θα προκύψουν έκτακτες δημοσιονομικές πιέσεις (όπως πρόστιμα, δικαστικές αποζημιώσεις ή γεωπολιτική αστάθεια), και ότι θα διατηρηθεί η δημοσιονομική σύνεση, η επίτευξη του αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης του 3,6% του ΑΕΠ παραμένει εφικτή, αν και απαιτείται αυξημένη προσήλωση στην υλοποίηση του προϋπολογισμού».

Επίσης, στη σελίδα 11 επισημαίνει ότι «το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται πλεονασματικό και για τα δύο έτη, σε πλήρη συμμόρφωση με τον εθνικό αριθμητικό δημοσιονομικό κανόνα» χωρίς κανένα σχόλιο.  Κι έτσι, στο τέλος επαναλαμβάνει τα γνωστά σε κάθε τέτοιο κείμενο «Γνώμης» : «Με βάση τα παραπάνω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υιοθετεί τις μακροοικονομικές προβλέψεις που βασίζεται το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού 2026. Το ΕΔΣ αξιολόγησε τις δημοσιονομικές προβλέψεις και διαπίστωσε τη συμμόρφωση με τους αριθμητικούς δημοσιονομικούς κανόνες».

Το προηγούμενο κείμενο που ήταν αναρτημένο στον ίδιο ιστότοπο αφορούσε την … εαρινή έκθεσή του για το 2025 με τίτλο – διαπίστωση «Θετικές επιδόσεις για την ελληνική οικονομία: Ανάπτυξη, μείωση ανεργίας και ισχυροποίηση της δημοσιονομικής πορείας – Συνδυάζοντας την Ανθεκτικότητα, την Ευημερία και την Ασφάλεια σε Ένα Ρευστό Παγκόσμιο Περιβάλλον». Το κείμενο αυτό  τελείωνε με τη γνωστή  διαπίστωση που επαναλαμβάνουν  στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε ομιλίες και σε συνεντεύξεις ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης (Βρυξέλλες)  και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας (Μιλάνο)   για το ελληνικό «οικονομικό θαύμα»:« Η συνέχιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και η στρατηγική μείωσης του χρέους παραμένουν ζωτικής σημασίας για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των αγορών»!

Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή: Με βελτίονες εκτιμήσεις από εκείνες της … κυβέρνησης!

Στη συνέχεια, ως λειτουργός στον χώρο της ενημέρωσης επί πάνω από 55 χρόνια, και με το θάρρος της παραπάνω  αρχής – σύστασης του ΟΟΣΑ, επισκέφτηκα τον ιστότοπο του Γραφείου Προϋπολογισμού στη Βουλή με τη βάσιμη πάλι ελπίδα ότι ο έτερος ανεξάρτητος δημοσιονομικός θεσμός αξιολόγησε τα στοιχεία του παραπάνω Δελτίου και ότι συνέβαλε στην ενημέρωση των πολιτών – φορολογουμένων ενισχύοντας με τις διαπιστώσεις του τη δημόσια συζήτηση. Αμ δε! Εκεί, σε ένα λιτό κείμενο  υπό τον τίτλο «Δημοσιονομικά στοιχεία Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2025»  παραθέτει τα ίδια περίπου στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου με βελτιωμένη μάλιστα εκτίμηση  ως προς το «Ενοποιημένο Πρωτογενές Αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης με προσαρμογές το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025». Συγκεκριμένα εκτιμά  ότι την περίοδο αυτή «καταγράφεται πλεόνασμα  ακόμα υψηλότερο από αυτό του Γενικού Λογιστηρίου (σημείωση δική μου: 11.520 εκατ. ευρώ, έναντι 10.627 εκατ. ευρώ του Μηνιαίου Δελτίου!) αυξημένο κατά 1.773 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024»

Την  ίδια βελτιωμένη εκτίμηση παραθέτει και για τον κρατικό προϋπολογισμό, ο οποίος, όπως επισημαίνει, «παρουσιάζει ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα  πάλι υψηλότερο από εκείνο του Γενικού Λογιστηρίου (σημείωση δική μου: 9.449 εκατ. ευρώ, έναντι 9.138 του Γενικού Λογιστηρίου!) σε τροποποιημένη ταμειακή βάση) αυξημένο κατά 713 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2024».

Στη συνέχεια, αναφερόμενο στους υποτομείς που επηρεάζουν ή διαμορφώνουν το παραπάνω υπερπλεόνασμα επισημαίνει ότι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 404 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 249 εκατ. ευρώ, «με συνέπεια το πρωτογενές αποτέλεσμά τους, έλλειμμα 13 εκατ. ευρώ, να είναι βελτιωμένο κατά 162 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2024». Επίσης, για τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (ΟΚΑ) επισημαίνει ότι «καταγράφουν αυξημένα έσοδα κατά 2.304 εκατ. ευρώ και αυξημένες δαπάνες κατά 1.725 εκατ. ευρώ, με συνέπεια την αύξηση του πρωτογενούς αποτελέσματός τους, πλεόνασμα 476 εκατ. ευρώ, κατά 583 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2024» (σημείωση δική μου: είναι τα ίδια αντίστοιχα στοιχεία του Δελτίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους!). Συγκεκριμένα, από το παραπάνω Δελτίο προκύπτει ότι, κατά την εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού το εννεάμηνο του 2025, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης  διαμορφώθηκε  σε 9.138 εκατ. ευρώ, με τους ΟΤΑ να παρουσιάζουν έλλειμμα  κατά 13 εκατ. ευρώ και οι ΟΚΑ πλεόνασμα κατά  476 εκατ. ευρώ, με το συνολικό πρωτογενές αποτέλεσμα  της Γενικής Κυβέρνησης στα 10.627 εκατ. ευρώ, έναντι 8.396 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024 (αύξηση κατά 26,6%!).

Ακόμα, πέρα από τη βελτιωμένη εικόνα των υπερπλεονασμάτων της Γενικής Κυβέρνησης και της Κεντρικής Διοίκησης, σχολιάζει θετικά και  τη … «μικρότερη αύξηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης κατά 717 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025 έναντι μεγαλύτερης αύξησης κατά 833 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024», τονίζοντας ότι «είχε μικρότερη αρνητική επίπτωση στο πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025».

Όποιος όμως έχει σπουδάσει Δημοσιονομικό Δίκαιο και Δημόσιο Λογιστικό και γνωρίζει τις γενικές και ειδικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης («Αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης (η αρχή εξειδικεύεται σε αρχή της οικονομικότητας, σε αρχή της αποδοτικότητας και σε αρχή της αποτελεσματικότητας), «Αρχή της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας»,  «Αρχή της διαφάνειας» και «Αρχή της ειλικρίνειας) διερωτάται κανείς με βάση ποια στοιχεία δικής τους πληροφόρησης και διαπίστωσης επαναλαμβάνουν διθυραμβικούς κυβερνητικούς χαρακτηρισμούς  για τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Αυτοί οι προβληματισμοί γίνονται εντονότεροι αν οι παραπάνω ανεξάρτητοι δημοσιονομικοί θεσμοί διαβάζουν τις γνωστές εκθέσεις καταπέλτης του Ελεγκτικού Συνεδρίου  με τα γνωστά ευρήματα για τους δημοσιονομικούς ελέγχους, τη δημοσιονομική πειθαρχία και, φυσικά, τους κρατικούς προϋπολογισμούς που καταρτίζονται και εκτελούνται κατά παραβίαση όλων σχεδόν των παραπάνω δημοσιονομικών και λογιστικών αρχών.

Οκτώ εκκωφαντικά ερωτήματα για τη «συνετή και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση»!

Παραθέτω στη συνέχεια οκτώ εκκωφαντικά ερωτήματα:

Πρώτον, με βάση ποια στοιχεία  εκφράζουν θετική γνώμη  ή υιοθετούν  τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, και των προϋπολογισμών  όταν, όπως διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, «μόνο το 1/3 των νομικών προσώπων (70 συνολικά μεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ και ο ΕΦΑΚ) που υπάγονται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποβάλλουν εμπροθέσμως τους ετήσιους λογαριασμούς του») και  «τα 2/3 με καθυστέρηση ή καθόλου»;

Δεύτερον, από πού κι ως πού τα εμφανιζόμενα δημόσια έσοδα και οι εμφανιζόμενες δαπάνες στο Μηνιαίο Δελτίο θεωρούνται ότι είναι  πραγματικά και  διαμορφώνουν το πραγματικό πρωτογενές αποτέλεσμα της  «συνετής και χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης», όταν, σύμφωνα με τα ευρήματα – πορίσματα  του Ελεγκτικού Συνεδρίου  επί χρόνια παραβιάζονται  τόσο το π.δ. 80/1997 όσο και οι γενικές αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης;

Τρίτον, πώς αταλαιπώρως και αβασανίστως, όπως έλεγε ο Θουκυδίδης για  την πλημμελή ενημέρωση, «υιοθετούν» τα στοιχεία  για έλλειμμα  των ΟΤΑ ή πλεόνασμα των ΟΚΑ, όταν  το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει  ότι «υπάρχει παντελής έλλειψη λογοδοσίας και μη υποβολή εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους νομικών προσώπων, στα οποία συγκαταλέγονται, όπως προαναφέρθηκε,  οι ΟΤΑ και ο e-ΕΦΚΑ, με την αδυναμία μάλιστα κατάρτισης των λογαριασμών του τελευταίου, η οποία αρχίζει από το 2011,  δεν έχει έως σήμερα αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά παρά τις συνεχείς νομοθετικές παρατάσεις της σχετικής προθεσμίας»;

Τέταρτον, πώς, επίσης, «υιοθετούν» αυτά τα στοιχεία  όταν, «όσον αφορά στην πληροφόρηση για τα έσοδα και τα έξοδα του παραπάνω ασφαλιστικού φορέα προς το εποπτεύον υπουργείο, τους φορείς υπέρ των οποίων εισπράττει ασφαλιστικές εισφορές και την Ελληνική Στατιστική Αρχή, αυτή, όπως πάλι επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο,  παρέχεται μέσω δημοσιονομικών αναφορών (βάσει προσωρινών στοιχείων), που συντάσσει και υποβάλλει ο φορέας σε μηνιαία και ετήσια βάση, δηλαδή αναφορών που περιλαμβάνουν στοιχεία του απολογισμού χωρίς ωστόσο πλήρη σύνταξη αυτού και έγκριση από τα αρμόδια όργανα»;

Δεν γνωρίζουν ότι οι δήμοι πρέπει να καταρτίζουν μόνο … ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς;

Πέμπτον, πριν από τη γραπτή διατύπωση  θετικής γνώμης, πριν από τους χαρακτηρισμούς για «συνετή και χρηστή διαχείριση», δεν είδαν ότι οι ΟΤΑ   παρουσιάζουν έλλειμμα, ενώ, σύμφωνα με παράγραφο  4 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (όπως αντικαταστάθηκε),  προβλέπεται να έχουν ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς και Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας, το οποίο  «ελέγχει την ορθή εκτέλεση των προϋπολογισμών και την εν γένει πορεία των οικονομικών των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» (Ο.Π.Δ.) και το οποίο  «περιλαμβάνει υποχρεωτικά μηνιαίους και τριμηνιαίους στόχους σε συμμόρφωση με τον κανόνα του ισοσκελισμού του προϋπολογισμού και τα μνημόνια συνεργασίας και το ακριβές περιεχόμενό του καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση»; Διάβασαν το άρθρο αυτό καθώς και τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση των δήμων;

Είναι συνετό και χρηστό το κράτος … μπαταξής;

Έκτον, τους πολίτες – φορολογούμενους και τους επιχειρηματίες ενδιαφέρει η … «ενημέρωση» ότι «η αύξηση  των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Γενικής Κυβέρνησης κατά 717 εκατ. ευρώ  είναι μικρότερη το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2025 έναντι μεγαλύτερης αύξησης κατά 833 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2024» ή ότι δεν ελαχιστοποιήθηκαν ή δεν μηδενίστηκαν στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ενισχυμένης Εποπτείας, που ίσχυε μέχρι 20 Αυγούστου 2022 και που παραμένει αντικείμενο παρακολούθησης και υπό το καθεστώς της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης;

Έβδομον, συμβάλλει αυτή  η τακτική  των «κρατικών φεσίων» καθοριστικά στην εξυγίανση του προϋπολογισμού;

Όγδοον, πέρα από την αλγεινή αυτή διαπίστωση, στο  παραπάνω Δελτίο αποτυπώνεται το πραγματικό ύψος των  ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, καθώς, όπως επισημαίνει συνεχώς το Ελεγκτικό Συνέδριο, «υφίστανται υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Δεσμεύσεων των φορέων, με αποτέλεσμα την υποεκτίμηση των σχετικών μεγεθών» (αναφέρει χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπουργείων) ή ότι «η πλειονότητα των φορέων της Κ.Δ. δεν έχει δημιουργήσει κατάλληλο μηχανισμό υπολογισμού και πρόβλεψης τόκων υπερημερίας και εξόδων είσπραξης υπέρ των δανειστών τους» ή ότι «η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους φορείς της Κ.Δ. γίνεται χειροκίνητα, χωρίς διασύνδεση με τα λοιπά πληροφοριακά συστήματα δημοσιονομικής διαχείρισης (Ο.Π.Σ.Δ.Π. και e-pde), με αποτέλεσμα να δημιουργείται εξ αντικειμένου κίνδυνος αριθμητικού σφάλματος ή/και μη ακριβούς αποτύπωσης των υποχρεώσεων σε πραγματικό χρόνο…» ή ότι σε μερικά υπουργεία (αναφέρονται ονομαστικά) «παρατηρήθηκαν ασυμφωνίες μεταξύ των στοιχείων που εξάγονται από τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα και αρχεία των φορέων»;

Ένατον, πώς υιοθετούν την εξέλιξη των στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού που παρουσιάζει το παραπάνω Δελτίο, όταν, όπως  επισημαίνει  πάλι το  Ελεγκτικό Συνέδριο, «το μνημόνιο συνεργασίας του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου με το υπουργείο Οικονομικών δεν καλύπτει το σύνολο της αναγκαίας πληροφόρησης»; Μάλιστα, όταν, όπως διαπιστώνει ειδικότερα,  «για τα φορολογικά στοιχεία είναι πλέον αρμόδια η Α.Α.Δ.Ε. που είναι ανεξάρτητη αρχή, με την οποία δεν έχει συναφθεί Μνημόνιο Συνεργασίας», ενώ «το ίδιο συμβαίνει και με την ΕΛΣΤΑΤ η πληροφόρηση από την οποία περιορίζεται σε αυτήν που είναι δημοσιευμένη», ενώ» έχει συνάψει 45 μνημόνια συνεργασίας με πανεπιστήμια, υπουργεία, ερευνητικά κέντρα και ανεξάρτητες αρχές»; Χρησιμοποίησαν μόνο τα στοιχεία του … Γενικού Λογιστηρίου;

Ματαίως οι πολίτες – φορολογούμενοι περιμένουν κράτος δικαίου με διαφάνεια και λογοδοσία των δημόσιων φορέων

Ματαίως, λοιπόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο παραθέτει στις εκθέσεις αυτά τα απογοητευτικά για κράτος δικαίου ευρήματα. Διότι, όπως τονίζει,  «η λογοδοσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση και τη δράση εν γένει των δημοσίων φορέων, οι δημόσιοι φορείς πρέπει να διαχειρίζονται με διαφάνεια τους πόρους που διαθέτουν για την εκπλήρωση της δημόσιας αποστολής τους και να λογοδοτούν για τη διαχείριση αυτή»

Άλλωστε, για αυτούς τους λόγους ορθώς ιδρύθηκαν και πληρώνουν οι φορολογούμενοι ετησίως πάνω από μισό εκατ. ευρώ και πάνω από ένα εκατ. ευρώ  αντιστοίχως. Να ενημερώνουν τους πολίτες – φορολογούμενους αδιαφορώντας για το πολιτικό κόστος  που συνεπάγονται για τις κυβερνήσεις οι διαπιστώσεις σφαλμάτων, παραβάσεων  δημοσιονομικών και λογιστικών αρχών και οι συστάσεις  τους προς αυτές…

