Volkswagen: Επιβραδύνεται ο ρυθμός εθελουσίας αποχώρησης

Δραματική μείωση στον αριθμό των εργαζομένων που συμφωνούν να παραιτηθούν από τις δουλειές τους στις γερμανικές εγκαταστάσεις της, διαπιστώνει η Volkswagen, η οποία επιχειρεί ένα ευρύ σχέδιο μείωσης κόστους.

Ο προβληματικός όμιλος προσπαθεί να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της VW στη χώρα κατά 35.000 έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα στις αρχές του 2024.

Ωστόσο, ο αριθμός υπολείπεται κατά 10.000 από τον στόχο. Κι αυτό διότι ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας που δέχονται απόλυση ή πρόωρη συνταξιοδότηση μειώθηκε κατακόρυφα έως τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με εσωτερικό υπόμνημα που ήρθε σε γνώση των Financial Times.

Από τους 25.000 υπαλλήλους που έχουν καταλήξει σε συμφωνίες αποχώρησης από τις αρχές του 2024, μόνο 1.000 το έπραξαν το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με σημείωμα που κοινοποιήθηκε στους εργαζόμενους.

Οι εθελούσιες αποχωρήσεις κατά τους 18 μήνες έως τον Ιούνιο του 2025 ήταν κατά μέσο όρο 4.000 κάθε τρεις μήνες, αλλά το υπόμνημα δεν παρείχε ανάλυση του αριθμού των προγραμματισμένων αποχωρήσεων ανά τρίμηνο κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.

Στόχος 35.000 λογότεροι εργαζόμενοι έως το 2030

Ο στόχος των 35.000 τέθηκε στο πλαίσιο ενός προγράμματος μείωσης του κόστους που συμφωνήθηκε με τα συνδικάτα τον περασμένο Δεκέμβριο και αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο του προσωπικού της εταιρείας από τις αρχές του 2024.

Η περαιτέρω μείωση του προσωπικού θα είναι «ολοένα και πιο δύσκολη», σύμφωνα με τον Στέφαν Μπράτζελ, διευθυντή του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινήτου, το οποίο είναι ανεξάρτητο γερμανικό ερευνητικό ινστιτούτο.

Ωστόσο, δήλωσε ότι το πρόγραμμα περιορισμού κόστους της VW βρισκόταν σε «καλό δρόμο», με τον όμιλο να χρειάζεται να είναι «πολύ πιο λιτός και πιο αποτελεσματικός» για να επιβιώσει από την αναταραχή του κλάδου.

Μια πηγή μιλώντας στους FT δήλωσε ότι ο ρυθμός με τον οποίο η Volkswagen μπορούσε να σχεδιάσει νέες αποχωρήσεις είχε επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όταν πολλοί εργαζόμενοι έλειπαν σε διακοπές.

Ο αριθμός όσων θα επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από την εταιρεία θα μπορούσε να αυξηθεί στην περίπτωση που ανοίξει ένα πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης για νεότερους υπαλλήλους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η εγγύηση εργασίας έως το 2030 σημαίνει ότι «κανείς δεν αναγκάζεται να συμμετάσχει στη μείωση προσωπικού», δήλωσε στους FT εκπρόσωπος του συμβουλίου εργαζομένων της VW. Ενώ η VW έχει προθεσμία έως το 2030 για να επιτύχει τον στόχο της, η δομή των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησής της σημαίνει ότι ορισμένοι εργαζόμενοι εγγράφονται χρόνια πριν από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Ο Τόμας Σέφερ, διευθύνων σύμβουλος της VW, αναγνώρισε την περασμένη εβδομάδα ότι «έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας» όσον αφορά τις περικοπές θέσεων εργασίας, προσθέτοντας ότι η αυτοκινητοβιομηχανία «εφαρμόζει με συνέπεια» το πρόγραμμα.

Ο επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού, Άρνε Μάισβινκελ Arne Meiswinkel, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η VW σημειώνει «καλή πρόοδο» με το σχέδιο μείωσης του προσωπικού της.

Ο βραδύτερος ρυθμός των αποχωρήσεων έρχεται καθώς η VW παλεύει με υψηλότερους δασμούς στις ΗΠΑ και μεγάλες ζημίες στην πολυτελή μάρκα σπορ αυτοκινήτων Porsche.

Μονόδρομος η μείωση κόστους για την Volkswagen

Οι πιέσεις κόστους έχουν αφήσει τον όμιλο με λίγα περιθώρια για πρόσθετες επενδύσεις.

Ο οικονομικός διευθυντής του ομίλου, Άρνο Άντλιτς, προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι η VW έπρεπε να «εντείνει τις προσπάθειές της για μείωση του κόστους», με την εταιρεία να αντιμετωπίζει εκτιμώμενο πλήγμα 5 δισ. ευρώ από τους δασμούς των ΗΠΑ το 2025.

Από τις 25.000 συμφωνίες αποχώρησης που έχουν επιτευχθεί μέχρι στιγμής, περίπου 11.000 υπάλληλοι έχουν ήδη φύγει ενώ άλλοι 14.000 έχουν συμφωνήσει να αποχωρήσουν τα επόμενα χρόνια. Η VW απασχολούσε 115.000 υπαλλήλους στη Γερμανία στο τέλος του 2023, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα τριμηνιαία αποτελέσματα της.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των αποχωρήσεων που συμφωνήθηκαν μέχρι στιγμής έγιναν μέσω προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ άλλες μέσω εθελούσιας αποχώρησης.

Μέχρι στιγμής, το πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης ήταν γενικά ανοιχτό μόνο σε υπαλλήλους γραφείου, αλλά τώρα θα συμπεριληφθούν και οι εργαζόμενοι σε εργοστάσια, οι οποίοι αμείβονται σχετικά καλά για τον κλάδο και έχουν λιγότερες επιλογές εξωτερικής εργασίας.

Ο Σέφερ δήλωσε ότι το κόστος εργοστασίων σε τρία από τα μεγαλύτερα εργοστάσια της αυτοκινητοβιομηχανίας – Wolfsburg, Emden και Zwickau – είχε μειωθεί κατά μέσο όρο κατά 30% στο πλαίσιο του προγράμματος εξοικονόμησης.