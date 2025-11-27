Βρετανία: Προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση της με τους πολύ πλούσιους

Την «διαρροή» πλουσίων και εγκεφάλων επιχειρεί να σταματήσει η κυβέρνηση των Εργατικών, όπως φαίνεται από τον προϋπολογισμό που κατέθεσε η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, περιορίζοντας το πιο αμφιλεγόμενο μέρος της κατάργησης της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης για τους πλούσιους κατοίκους που προέρχονται από το εξωτερικό. Στη Βρετανία ονομάζονται άτομα χωρίς μόνιμη κατοικία και περιλαμβάνουν από τραπεζίτες μέχρι και πολυδισεκατομμυριούχους.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε το όριο στο ποσό του φόρου κληρονομιάς που θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν οι πρώην μη κάτοικοι για την παγκόσμια περιουσία τους.

Επιπλέον σχεδιάζει τη διερεύνηση της «φορολογικής προσφοράς» με σκοπό την προσέλκυση ατόμων με υψηλά προσόντα, στο πλαίσιο δύο νέων πολιτικών που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αποκατάσταση των σχέσεων της Βρετανίας με την παγκόσμια ελίτ.

«Αυτά τα δύο μέτρα φαίνεται να αποτελούν αναγνώριση του γεγονότος ότι οι αλλαγές που ανακοινώθηκαν στον προϋπολογισμό του περασμένου έτους για το καθεστώς των μη κατοίκων ήταν υπερβολικές» εξηγεί στο Bloomberg ο Marc Acheson, ειδικός σε θέματα παγκόσμιου πλούτου στην Utmost Wealth Solutions. Ωστόσο, «παραμένουν ερωτηματικά ως προς την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων».

Ποιοι πλούσιοι εγκατέλειψαν το Λονδίνο

Ενώ η Βρετανία εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο κέντρο πλούτου, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει τώρα η Ριβς είναι αν έχει ήδη επιβάλει υπερβολικά φορολογικά βάρη σε μια ομάδα ατόμων με βαθιές τσέπες που κινούνται παγκοσμίως, ειδικά καθώς αντίπαλες χώρες προσφέρουν τα δικά τους φορολογικά κίνητρα.

Δισεκατομμυριούχοι όπως ο ιδρυτής της Checkout.com, Guillaume Pousaz, ο διευθύνων σύμβουλος της Revolut, Nik Storonsky, και ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος της Αιγύπτου, Nassef Sawiris, έχουν ήδη εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω της κατάργησης του συστήματος μη μόνιμης κατοικίας που επέτρεπε φορολογικές ελαφρύνσεις στον πλούτο στο εξωτερικό για έως και 15 χρόνια. Ορισμένα πλούσια άτομα έρχονται στο Ηνωμένο Βασίλειο εν μέσω αναταραχής στη μετανάστευση σε άλλες χώρες όπως οι ΗΠΑ υπό τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά μπορεί να μην είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την εκροή.

Συνολικά, άτομα που έχουν ήδη εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο ελέγχουν ή μοιράζονται μέρος περιουσιών συνολικού ύψους τουλάχιστον 120 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον Δείκτη Bloomberg Billionaires, με περαιτέρω αποχωρήσεις να αναδύονται νωρίτερα αυτόν τον μήνα εν μέσω αναφορών ότι η Ριβς διερευνά έναν λεγόμενο φόρο εξόδου στα περιουσιακά στοιχεία όσων εγκαταλείπουν τη χώρα.

«Συνέχισαν να φεύγουν», δήλωσε ο Mark Davies, ιδρυτής μιας εταιρείας φορολογικών συμβουλών για εξαιρετικά πλούσια άτομα, σχετικά με τον πληθυσμό μη μόνιμης κατοικίας του Ηνωμένου Βασιλείου. «Οι αποχωρήσεις επιταχύνθηκαν από τον φόβο των διαρροών διατάξεων περί τελών εξόδου, οι οποίες ήταν σαφώς πιθανές, αλλά αποφασίστηκε να μην εφαρμοστούν».

Το καθεστώς μη κατοίκων

Το φορολογικό καθεστώς των μη κατοίκων χρονολογείται από το 1799, όταν εισήχθη για την προστασία των αποικιακών επενδύσεων. Σύμφωνα με το σύστημα που έχει πλέον καταργηθεί, οι αιτούντες μπορούσαν αρχικά να διατηρήσουν το καθεστώς χωρίς επιπλέον χρεώσεις, αλλά τελικά αντιμετώπιζαν ετήσια έξοδα που έφταναν έως και 60.000 λίρες αν συνέχιζαν να διαμένουν στη Βρετανία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πλέον θεσπίσει ένα τετραετές σύστημα που βασίζεται στην κατοικία αντί για την τυπικά πιο περίπλοκη έννοια της μόνιμης διαμονής, ακόμη και αν γειτονικές χώρες όπως η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν θεσπίσει παρόμοια καθεστώτα την τελευταία δεκαετία που προσφέρουν μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια, όπως το προηγούμενο καθεστώς μη κατοίκων της Βρετανίας.