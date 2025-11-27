Tράπεζα της Ρωσίας: Επιδεινώνονται τα οικονομικά των επιχειρήσεων

Σήμα επιδείνωσης των οικονομικών των επιχειρήσεων αλλά και της αύξησης των προβληματικών δανείων εξέπεμψε η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αν και προέβλεψε ότι ακόμη και μια απότομη ύφεση δεν θα θέσει σε κίνδυνο τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

«Με την επιβράδυνση της οικονομίας, ο πιστωτικός κίνδυνος καθίσταται η βασική ευπάθεια» ανέφερε η Τράπεζα της Ρωσίας σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. «Η οικονομική κατάσταση τόσο των πολιτών όσο και των εταιρειών είναι γενικά σταθερή, αλλά οι προηγουμένως συσσωρευμένοι κίνδυνοι υλοποιούνται και οι πιο ευάλωτοι δανειολήπτες αντιμετωπίζουν δυσκολίες».

Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον και το αυξημένο κόστος τόκων ώθησαν τα καθαρά κέρδη των εταιρειών να μειωθούν κατά 23% τους πρώτους οκτώ μήνες του 2025 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, αναφέρει η έκθεση. Έχει σημειωθεί αύξηση στις ζημιογόνες εταιρείες στους τομείς των κατασκευών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου και των μεταφορών, ενώ η βιομηχανία άνθρακα βρίσκεται υπό ιδιαίτερη πίεση.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες επεκτείνουν τους όρους πληρωμής και συσσωρεύουν εισπρακτέους λογαριασμούς, ενισχύοντας τον αντίκτυπο της επιβράδυνσης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας.

Τα επισφαλή δάνεια

Παρόλα αυτά, οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι οι περισσότερες εταιρείες θα παραμείνουν ανθεκτικές έως το 2026, με τις δυσκολίες εξυπηρέτησης του χρέους πιθανότατα να περιορίζονται σε μια χούφτα δανειοληπτών με υψηλή μόχλευση. Τα stress tests δείχνουν ότι ακόμη και «μια σημαντική πρόσθετη επιδείνωση» στα λειτουργικά αποτελέσματα των εταιρειών δεν θα προκαλέσει συστημικούς κινδύνους, ανέφερε η τράπεζα στην έκθεση.

Η διοικητής Elvira Nabiullina τόνισε τον περασμένο μήνα ότι η συνολική εταιρική εικόνα παρέμεινε σταθερή παρά τη μείωση της κερδοφορίας. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στη συνέχεια μείωσαν το βασικό επιτόκιο για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση, μετά την επιβράδυνση της ανάπτυξης στο τρίτο τρίμηνο.

Το μερίδιο των επισφαλών δανείων έχει αυξηθεί μόνο οριακά φέτος, φτάνοντας το 4% από την 1η Οκτωβρίου. Αλλά για να διατηρηθεί το περιβάλλον σταθερό, οι εταιρείες πρέπει να αποφεύγουν την ανάληψη υπερβολικού χρέους, δήλωσε ο Αναπληρωτής Διοικητής Philipp Gabunia σε δημοσιογράφους στη Μόσχα την Πέμπτη.

Τους τελευταίους μήνες, ο δανεισμός από μεγάλες, υπερχρεωμένες εταιρείες αυξάνεται μπροστά από την αγορά, ωθώντας την κεντρική τράπεζα να διπλασιάσει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για δάνεια προς αυτούς τους δανειολήπτες. Μπορεί να τις αυξήσει περαιτέρω εάν χρειαστεί, πρόσθεσε.

«Οι τράπεζες δεν πρέπει να επιτρέψουν την αύξηση του χρέους των δανειοληπτών», δήλωσε ο Γκαμπούνια.