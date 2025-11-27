ΕΛΤΑ: Σε ιδιώτες, courier, χρηματαποστολές και logistics

Ένα «πουκάμισο αδειανό», με το κυρίως «σώμα» τους να έχει ήδη παραχωρηθεί σε πάσης φύσεως ιδιώτες και οικονομικά συμφέροντα, έχουν καταστεί πλέον τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Ακόμα και οι καταναλωτές δεν έχουν αντιληφθεί ότι καταστήματα της γειτονιάς τους με λογότυπο ΕΛΤΑ δεν ανήκουν στα κρατικά ταχυδρομεία

Είναι η πρώτη φορά που σχεδόν το σύνολο των δραστηριοτήτων των ΕΛΤΑ εξυπηρετείται όχι από τις υπηρεσίες τους, αλλά από ιδιωτικές εταιρείες που «απομυζούν» υπεραξίες και «χτίζουν» θέσεις στην ελληνική ταχυδρομική αγορά, χρησιμοποιώντας το brand των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ακόμα και εγκαταστάσεις τους οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν με χρήματα των ελλήνων φορολογουμένων.

Συγκεκριμένα, η διορισμένη από το Υπερταμείο διοίκηση, μέσα από ένα γαϊτανάκι πρωτοφανών αποφάσεων και ενεργειών, έχει παραδώσει εν κρυπτώ και με συνοπτικές διαδικασίες σχεδόν το σύνολο του έργου των ΕΛΤΑ σε ιδιωτικά ταχυδρομικά πρακτορεία, μισθωμένες εταιρείες χρηματαποστολών, ιδιωτικές μεταφορικές εταιρείες, καθώς και σε μεγάλους συμβουλευτικούς ομίλους που παρέχουν έναντι αδράς αμοιβής οικονομικές υπηρεσίες και συμβουλές.

Ταυτόχρονα, και οι υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης των υπερχρεωμένων ΕΛΤΑ οδηγήθηκαν σε πανάκριβη ιδιωτική στέγη (με μηνιαίο μίσθωμα 180.000 ευρώ).

Ολοι οι «καλοί ιδιώτες που επέλεξε η διορισμένη από το Υπερταμείο διοίκηση των ΕΛΤΑ», όπως λένε με νόημα εν ενεργεία ταχυδρομικά στελέχη, συγκροτούν ένα πρωτοφανές «παζλ» και λειτουργούν κάτω από την «ταμπέλα» των ΕΛΤΑ (παραμένει ακόμα κρατική!), παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες με αυξημένα τιμολόγια έως 7%.

«Σε αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων», όπως τονίζουν χαρακτηριστικά τα ίδια στελέχη, είναι τόσο γρήγορες οι αλλαγές, που ακόμα και οι καταναλωτές δεν έχουν αντιληφθεί πως τα καταστήματα της γειτονιάς τους με το λογότυπο των ΕΛΤΑ δεν ανήκουν πλέον στα κρατικά ταχυδρομεία, αλλά παραχωρήθηκαν εν μια νυκτί σε ιδιώτες, μέσα από άγνωστες διαδικασίες.

Το GIRO;

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν τα ίδια στελέχη, «τα ΕΛΤΑ δεν λογίζονται ιδιωτική επιχείρηση, ώστε να έχουν διαχείριση χωρίς λογοδοσία και κρατικό έλεγχο», κι ας βρίσκονται στο Υπερταμείο. Για την εξυγίανσή τους, προσθέτουν, οι έλληνες φορολογούμενοι μόνο την τελευταία τετραετία έχουν πληρώσει πάνω από 280 εκατ. ευρώ, δυστυχώς, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Από την άλλη, εποπτεία στα ΕΛΤΑ οφείλει να ασκεί και η Τράπεζα της Ελλάδος, καθώς λογίζονται χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, δεδομένου ότι, μέσω των τρεχούμενων λογαριασμών GIRO που διατηρούν, διαχειρίζονται εκατομμύρια ευρώ χιλιάδων συνταξιούχων και δικαιούχων επιδομάτων και μισθοδοσίας.

Το 2024, το ύψος των καταθέσεων ιδιωτών πελατών στους ταχυδρομικούς λογαριασμούς GIRO ανήλθε σε 131,73 εκατ. ευρώ, αυξημένο από τα 125,91 εκατ. ευρώ το 2023. Πρόκειται για ποσά που παραμένουν αδρανή στους λογαριασμούς, καθώς πολλοί δικαιούχοι – συνταξιούχοι επιλέγουν να τα διατηρούν ως αποταμιεύσεις παρότι δεν τοκίζονται.

Το ερώτημα που ανακύπτει για την εποπτεύουσα Αρχή (ΤτΕ) είναι εάν σε περίπτωση που κάποιοι δικαιούχοι αποφάσιζαν να κάνουν μαζική ανάληψη ενός σημαντικού ποσού (π.χ. του 10% των συνολικών 131,7 εκατ. ευρώ), τα ΕΛΤΑ θα ήταν σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα σε αυτή την υποχρέωση.

Απολύσεις προσωπικού

Την πρωτοφανή συρρίκνωση του έργου των ΕΛΤΑ έφερε στην επιφάνεια η τελευταία «πράξη του δράματος» για τον ξαφνικό θάνατο 204 καταστημάτων, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Η προσφάτως αποπεμφθείσα διοίκηση των ΕΛΤΑ, μέσω του «σχεδίου» αυτού, όπως υποστήριξε, επιχείρησε να βελτιώσει την τραγική οικονομική κατάσταση των ΕΛΤΑ, πετσοκόβοντας σχεδόν το 45% του δικτύου των καταστημάτων.

Παρά τις περί του αντιθέτου υποσχέσεις, ξεκίνησαν και οι απολύσεις μόνιμου προσωπικού από καταστήματα της Αττικής που έκλεισαν πρόσφατα. Μάλιστα, οι απολυόμενοι «κατηγορούνται» γιατί δεν παρέδωσαν στις προβλεπόμενες προθεσμίες την αλληλογραφία των καταστημάτων που έκλεισαν, κι αφού προηγουμένως είχε απομακρυνθεί όλο το εποχικό προσωπικό τους.

