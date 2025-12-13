Ντο Κουόν: Ο «βασιλιάς» των crypto καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης

O συνιδρυτής της εταιρείας Terraform Labs Ντο Κουόν καταδικάστηκε για απάτη που κόστισε στους επενδυτές πάνω από 40 δισ. δολάρια

13.12.2025
Ντο Κουόν: Ο «βασιλιάς» των crypto καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

O βασιλιάς των crypto έπεσε από το θρόνο του: ο Ντο Κουόν, κάποτε σύμβολο της επιτυχίας της Terra, καλείται τώρα να πληρώσει βαρύ τίμημα για την απάτη που συγκλόνισε ολόκληρη την αγορά crypto.

«Διέπραξε απάτη σε επική κλίμακα, που υπερβαίνει τις γενεές», δήλωσε ο δικαστής Πολ Ένγκελμαγιερ κατά την ανακοίνωση της ποινής, η οποία ήταν μεγαλύτερη από τα 12 χρόνια που είχαν ζητήσει οι εισαγγελείς.

Ο Κουόν είχε «σχεδόν μυστικιστική» επιρροή σε χιλιάδες επενδυτές της Terra, πρόσθεσε ο δικαστής, πολλοί από τους οποίους έμοιαζαν με «οπαδούς αίρεσης».

Ο πρώην μεγιστάνας της Νότιας Κορέας χειροκροτήθηκε από τους υποστηρικτές του καθώς μπήκε στην αίθουσα του δικαστηρίου φορώντας μια κίτρινη στολή φυλακισμένου και χειροπέδες την Πέμπτη, δείχνοντας πώς συνέχισε να προσελκύει υποστήριξη ακόμη και μετά την παραδοχή της ενοχής του.

Ο Κουόν ζητάει συγγνώμη, αλλά οι φαν τον επευφημούν

Μιλώντας πριν από την καταδίκη του, ο Κουόν ζήτησε συγγνώμη από τα θύματά του και είπε ότι ελπίζει ότι τα λάθη του θα «εμποδίσουν άλλους ιδρυτές κρυπτονομισμάτων να βρεθούν εκεί που είμαι εγώ σήμερα».

Έκλαψε ενώ ευχαριστούσε τους πρώην συναδέλφους του στην Terra, μερικοί από τους οποίους ήταν παρόντες στην αίθουσα του δικαστηρίου. Μετά την ακρόαση, ο δικηγόρος του Κουόν, Σον Χέκερ, εταίρος στην Hecker Fink, δήλωσε στους Financial Times ότι ο πελάτης του «μίλησε με γνήσια μεταμέλεια για τον πόνο που έχει προκαλέσει και επικεντρώνεται στη συνέχιση της προσπάθειας επανόρθωσης».

Οι εισαγγελείς ανέφεραν τον Ιανουάριο ότι ο Κουόν, συνιδρυτής της χρεοκοπημένης Terraform Labs, «ενορχήστρωσε σχέδια για την εξαπάτηση αγοραστών κρυπτονομισμάτων» και κατασκεύασε έναν «οικονομικό κόσμο» που «χτίστηκε σε ψέματα και χειριστικές, παραπλανητικές τεχνικές».

Οι δικηγόροι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι οι ενέργειες του Κουόν είχαν «καταστροφικό» αντίκτυπο, με ορισμένα θύματα να αυτοκτονούν και οικογένειές τους να διαλύονται εξαιτίας των απωλειών.

Το δικαστήριο άκουσε τα θύματα, όπως μια 58χρονη γυναίκα που είπε ότι επένδυσε 81.000 δολάρια στο κρυπτονόμισμα Luna και έχασε όλα εκτός από 13 δολάρια. Τώρα είναι άστεγη και ζει στους δρόμους της Τιφλίδας στη Γεωργία.

Ο Κουόν απέκτησε κακή φήμη επειδή χλεύασε δημόσια τους επικριτές του λεγόμενου αλγοριθμικού stablecoin της εταιρείας του, που σχεδιάστηκε για να διατηρεί την αξία του στο 1 δολάριο μέσω πολύπλοκων κρυπτοοικονομικών μηχανισμών. Κάποτε καυχήθηκε ότι το Terra «θα παραμείνει σταθερό μέχρι να λήξει η εποχή του ανθρώπου».

Ντο Κουόν

Εκατοντάδες χιλιάδες θύματα

Η κατάρρευση του ομίλου τον Μάιο του 2022 κόστισε σε εκατοντάδες χιλιάδες επενδυτές πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Η πτώση αυτή πυροδότησε μια σειρά αποτυχιών στην αγορά κρυπτονομισμάτων, και κορυφώθηκε με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX του Σαμ Μπάνκμαν-Φριντ και την έναρξη ενός «χειμώνα κρυπτονομισμάτων» που επεκτάθηκε στις αρχές του 2023.

Από τα τέλη του 2023, η μείωση των επιτοκίων των ΗΠΑ και οι φιλικές προς τη βιομηχανία πολιτικές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν βοηθήσει την αγορά crypto να ανακάμψει. Ωστόσο, ανησυχίες για μια ακόμη παρατεταμένη ύφεση επανεμφανίστηκαν, καθώς μια μαζική πώληση έχει εξαλείψει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από την αξία χιλιάδων tokens τους τελευταίους μήνες.

Η φυγή και η σύλληψη

Τον Αύγουστο, ο Κουόν δήλωσε ένοχος για δύο κατηγορίες απάτης. Βρισκόταν στη Σιγκαπούρη όταν η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ποινικές κατηγορίες εναντίον του τον Σεπτέμβριο του 2022. Στη συνέχεια διέφυγε στη Σερβία με ιδιωτικό τζετ, πριν ταξιδέψει στο Μαυροβούνιο, όπου συνελήφθη προσπαθώντας να χρησιμοποιήσει πλαστό διαβατήριο για να ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εκδόθηκε στις ΗΠΑ από το Μαυροβούνιο, όπου κρατήθηκε σε σχεδόν πλήρη απομόνωση για σχεδόν δύο χρόνια.

Η υπόθεση εναντίον του επικεντρώθηκε στο πώς απέκρυψε μια κρίση στην Terra τον Μάιο του 2021 με τη βοήθεια μιας εξωτερικής εταιρείας συναλλαγών — γεγονότα που, αν δημοσιοποιούνταν, θα μπορούσαν να είχαν προειδοποιήσει για τα ελαττώματα των κρυπτονομισμάτων του που οδήγησαν στην τελική τους κατάρρευση.

Οι εισαγγελείς τόνισαν ότι ο Κουόν είχε «δημοσιεύσει στο Twitter για να δυσφημίσει» τους επικριτές του «κυριολεκτικά ώρες» πριν καταρρεύσουν τα tokens της Terra τον Μάιο του 2022.

Η ακρόαση συνεχίστηκε παρά τα λάθη των εισαγγελέων, που είχαν ως αποτέλεσμα τα θύματα του Κουόν να έχουν ελάχιστο χρόνο να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους, με μια πλημμύρα 315 επιστολών από τα θύματα να φτάνει περίπου 24 ώρες πριν από την ακρόαση.

