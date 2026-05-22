Κρυπτονομίσματα: Η βιομηχανία των crypto προετοιμάζεται για απειλή κβαντικής υπολογιστικής

Η απειλή για τον κώδικα που υποστηρίζει κρυπτονομίσματα bitcoin έχει μετατοπιστεί «από θεωρητικό σε αξιόπιστο», προειδοποιούν παράγοντες της βιομηχανίας

Crypto 22.05.2026, 23:55
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Για χρόνια, ο κόσμος που ασχολείται με τα κρυπτονομίσματα θεωρούσε σχεδόν αδύνατο το ενδεχόμενο να «διαρραγεί» η ασφάλεια του Bitcoin και των υπόλοιπων blockchain δικτύων.

Η ίδια η φιλοσοφία των ψηφιακών νομισμάτων βασίστηκε στην ιδέα ότι η κρυπτογράφηση που τα προστατεύει είναι πρακτικά απαραβίαστη. Όμως, η ραγδαία ανάπτυξη των κβαντικών υπολογιστών αλλάζει πλέον τα δεδομένα και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στη βιομηχανία των crypto, αποκαλύπτουν οι Financial Times.

Μεγάλες εταιρείες του χώρου προετοιμάζονται ήδη για μια «μετα-κβαντική» εποχή, φοβούμενες ότι οι υπολογιστές του μέλλοντος θα μπορούν να παραβιάσουν τους αλγόριθμους ασφαλείας που προστατεύουν τα ψηφιακά πορτοφόλια, τα κρυπτονομίσματα και τις συναλλαγές. Μέχρι πρόσφατα, ο κίνδυνος αυτός θεωρούνταν θεωρητικός και αρκετά μακρινός. Ωστόσο, οι τεχνολογικές εξελίξεις επιταχύνονται τόσο γρήγορα, ώστε πολλές εταιρείες εκτιμούν πλέον ότι λειτουργικοί κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούσαν να εμφανιστούν ακόμη και πριν από το 2030.

Οι κβαντικοί υπολογιστές λειτουργούν με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τους σημερινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι παραδοσιακοί υπολογιστές χρησιμοποιούν bits που έχουν μόνο δύο καταστάσεις, το 0 και το 1. Αντίθετα, οι κβαντικοί υπολογιστές χρησιμοποιούν qubits, τα οποία μπορούν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε πολλές καταστάσεις. Αυτή η ιδιότητα τους επιτρέπει να επεξεργάζονται τεράστιους όγκους δεδομένων και να εκτελούν εξαιρετικά σύνθετους υπολογισμούς με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα.

Αυτό ακριβώς είναι που τρομάζει τη βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων. Η σημερινή κρυπτογράφηση βασίζεται σε πολύπλοκες μαθηματικές πράξεις, όπως η ανάλυση τεράστιων πρώτων αριθμών, που οι σημερινοί υπολογιστές αδυνατούν να «σπάσουν» σε λογικό χρόνο. Ένας αρκετά ισχυρός κβαντικός υπολογιστής, όμως, θα μπορούσε θεωρητικά να αποκρυπτογραφήσει αυτά τα συστήματα ασφαλείας, επιτρέποντας σε χάκερ να αποκτήσουν πρόσβαση σε ιδιωτικά κλειδιά και να κλέψουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ένας ιδιαίτερα σοβαρός κίνδυνος για τα κρυπτονομίσματα

Ο κίνδυνος είναι ιδιαίτερα σοβαρός για τα κρυπτονομίσματα, επειδή οι συναλλαγές στο blockchain είναι συχνά ανώνυμες και μη αναστρέψιμες. Σε αντίθεση με τις τράπεζες, που διαθέτουν μηχανισμούς εντοπισμού και ανάκτησης χρημάτων σε περίπτωση απάτης, μια κλοπή crypto μπορεί να είναι οριστική.

Η ανησυχία εντάθηκε ακόμη περισσότερο μετά από έρευνα της Google που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο. Οι ερευνητές της εταιρείας υποστήριξαν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές ίσως χρειάζονται λιγότερους πόρους από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα για να παραβιάσουν σύγχρονα κρυπτογραφικά συστήματα. Η μελέτη κατέδειξε συγκεκριμένες αδυναμίες στις υποδομές των κρυπτονομισμάτων και κάλεσε τη βιομηχανία να κινηθεί άμεσα για την ενίσχυση της ασφάλειας.

Μετά τη δημοσίευση της έρευνας, αρκετές μεγάλες εταιρείες του χώρου άρχισαν να επιταχύνουν τα σχέδιά τους για προστασία απέναντι στην κβαντική απειλή. Η Ripple, μέσω της θυγατρικής RippleX, εξετάζει ήδη νέες μορφές «μετα-κβαντικής» κρυπτογράφησης και σχεδιάζει να προσαρμόσει τις υποδομές της μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των ψηφιακών πορτοφολιών, τα οποία θεωρούνται το πιο ευάλωτο σημείο.

Κάθε crypto wallet διαθέτει δύο βασικά στοιχεία: ένα δημόσιο κλειδί, που λειτουργεί σαν διεύθυνση για τη λήψη χρημάτων, και ένα ιδιωτικό κλειδί, που δίνει στον ιδιοκτήτη πρόσβαση στα κρυπτονομίσματά του. Αν ένας κβαντικός υπολογιστής καταφέρει να «σπάσει» το ιδιωτικό κλειδί, τότε θα μπορούσε θεωρητικά να αποκτήσει πλήρη έλεγχο του πορτοφολιού.

Η Ripple δεν είναι η μόνη που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Η Circle, εκδότρια του stablecoin USDC, καθώς και η Tron του επιχειρηματία Τζάστιν Σαν, εργάζονται επίσης πάνω σε σχέδια κβαντικής ασφάλειας. Παράλληλα, το Ethereum Foundation έχει ήδη δημιουργήσει ειδική ομάδα και στρατηγικό πλάνο για τη μετάβαση σε πιο ανθεκτικά συστήματα ασφαλείας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο Bitcoin

Οι ειδικοί που μίλησαν στους FT τονίζουν ότι υπάρχουν ήδη μαθηματικά πρωτόκολλα τα οποία θεωρούνται πολύ πιο δύσκολο να παραβιαστούν από κβαντικούς υπολογιστές. Ωστόσο, η μετάβαση σε αυτά τα νέα συστήματα δεν θα είναι εύκολη ή φθηνή. Σύμφωνα με αναλυτές, η βιομηχανία των crypto θα χρειαστεί τρία έως πέντε χρόνια προετοιμασίας και επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων για να προστατευθεί επαρκώς.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο Bitcoin. Επειδή είναι πλήρως αποκεντρωμένο και δεν ελέγχεται από μία εταιρεία ή οργανισμό, απαιτείται ευρεία συναίνεση της κοινότητας για οποιαδήποτε μεγάλη τεχνική αλλαγή. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν υπάρχει ενιαία πρόταση για το πώς θα μπορούσε να προστατευτεί αποτελεσματικά από την κβαντική απειλή.

Παρόλα αυτά, δεν συμμερίζονται όλοι την ίδια ανησυχία. Ορισμένοι ειδικοί θεωρούν ότι οι λειτουργικοί κβαντικοί υπολογιστές απέχουν ακόμη δεκαετίες και ότι οι σημερινές απειλές από την τεχνητή νοημοσύνη και τις κυβερνοεπιθέσεις είναι πολύ πιο άμεσες. Άλλοι, όμως, προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιταχύνει ήδη την ανάπτυξη της κβαντικής τεχνολογίας, μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για να φτάσουμε σε αυτή τη νέα εποχή.

Γι’ αυτό και πολλές εταιρείες πιστεύουν πως δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στελέχη της βιομηχανίας, η κβαντική απειλή δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία αλλά ένα πρόβλημα για το οποίο ο κόσμος των crypto πρέπει να προετοιμαστεί από σήμερα.

