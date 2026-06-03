Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου

Το Bitcoin κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά

Crypto 03.06.2026, 09:00
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Bitcoin: Δέχεται ισχυρές πιέσεις – Επεσε σε χαμηλό τετραμήνου
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Τόμπρα

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Στα χαμηλότερα επίπεδα από τον περασμένο Φεβρουάριο βρίσκεται πλέον το Bitcoin, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να κατευθύνουν κεφάλαια προς άλλες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, με κυριότερο προορισμό τις μετοχές.

Το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα παγκοσμίως κινείται πλέον κοντά στα 65.000 δολάρια, την ώρα που οι αμερικανικοί δείκτες S&P 500 και Nasdaq 100 στη Wall Street βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά, όπως και ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei 225.

Σύμφωνα με την επενδυτική εταιρεία QCP, η βασική αιτία των πιέσεων είναι η μετατόπιση της ρευστότητας προς τις αγορές μετοχών. «Τα κρυπτονομίσματα αντιμετωπίζουν αυξανόμενο ανταγωνισμό για την προσέλκυση κεφαλαίων, καθώς οι χρηματιστηριακές αγορές συνεχίζουν να υπεραποδίδουν, προσελκύοντας τόσο επενδυτές του χώρου των crypto όσο και παραδοσιακούς διαχειριστές κεφαλαίων», σημειώνει η εταιρεία.

Η QCP εκτιμά επίσης ότι μέρος της ρευστότητας που αποσύρεται από το Bitcoin κατευθύνεται σε επενδυτικές ευκαιρίες στις ιδιωτικές αγορές, καθώς και σε αναμενόμενες δημόσιες εγγραφές (IPO) εταιρειών υψηλού προφίλ, όπως η SpaceX, η OpenAI και η Anthropic. Οι συγκεκριμένες εισαγωγές θεωρούνται από τις πλέον πολυαναμενόμενες χρηματιστηριακές εξελίξεις της χρονιάς.

Τεχνική εικόνα

Αναφορικά με την τεχνική εικόνα του Bitcoin, οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τη ζώνη των 65.000 δολαρίων, η οποία θεωρείται κρίσιμο επίπεδο στήριξης. Όπως επισημαίνει ο τεχνικός αναλυτής της BTIG, Jonathan Krinsky, η διατήρηση της τιμής πάνω από αυτό το όριο είναι καθοριστική, καθώς πρόκειται για το τελευταίο ισχυρό επίπεδο στήριξης πριν από μια ενδεχόμενη δοκιμασία των χαμηλών του έτους, κοντά στα 60.000 δολάρια.

Παρόμοια είναι και η εκτίμηση της QCP, η οποία τοποθετεί την πρώτη σημαντική ζώνη στήριξης μεταξύ 63.000 και 64.000 δολαρίων, επίπεδα στα οποία είχε εκδηλωθεί έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον κατά τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο. Σε περίπτωση καθοδικής διάσπασης, οι αναλυτές θεωρούν ότι το επόμενο σημείο αναφοράς βρίσκεται στα 62.000 δολάρια, ακολουθούμενο από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων και τα χαμηλά του τρέχοντος ανοδικού κύκλου. Κάτω από αυτά τα επίπεδα, η επόμενη ισχυρή τεχνική στήριξη εντοπίζεται κοντά στα 58.000 δολάρια.

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