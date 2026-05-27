Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στο παγκόσμιο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων HTX του επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν, με την υποψία ότι υποστηρίζει τη ρωσική κυβέρνηση, θέτοντας στο προσκήνιο έναν δισεκατομμυριούχο που μέχρι πρόσφατα ήταν βασικός υποστηρικτής των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η HTX παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε δύο επιχειρήσεις στρατηγικά σημαντικές για τις αρχές στη Ρωσία: ένα δίκτυο κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο και ονομάζεται A7, και ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Μόσχα, το Garantex. Και στα δύο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις αρχές των ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το μέτρο ήταν μέρος μιας ευρύτερης καταστολής των ρωσικών δικτύων παράνομης χρηματοδότησης, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιήθηκαν ως οδοί πληρωμής για την τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας. «Αν το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τις κυρώσεις μας…κρυπτόμενο πίσω από δίκτυα κρυπτονομισμάτων και σκιώδη χρηματοοικονομικά συστήματα, κάνει μεγάλο λάθος», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Η HTX ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να κατανοήσει τη βάση της δράσης και να αντιμετωπίσει άμεσα τυχόν ανησυχίες, προσθέτοντας ότι «δεσμεύεται για πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους».

Τζάστιν Σαν και World Liberty Financial του Τραμπ

Ιδρυμένη στην Κίνα, η HTX, παλαιότερα γνωστή ως Huobi, είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διακινώντας πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πέρυσι. Ο Σαν, ο οποίος γεννήθηκε στην Κίνα και εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, κατέχει το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

Ο Σαν έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής του memecoin $TRUMP του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, κερδίζοντας πρόσκληση σε μια ιδιωτική VIP δεξίωση με τον Τραμπ στο γκολφ κλαμπ του έξω από την Ουάσινγκτον.

Και μέχρι μια δημόσια διαμάχη φέτος, ο Σαν ήταν οικονομικός υποστηρικτής της World Liberty Financial, της ναυαρχίδας της κρυπτονομισματικής επιχείρησης της οικογένειας Τραμπ, δαπανώντας 75 εκατομμύρια δολάρια για το token της εταιρείας. Η HTX ήταν η πρώτη μεγάλη πλατφόρμα συναλλαγών που προσέφερε το stablecoin της World Liberty, USD1, στους πελάτες, δίνοντας ώθηση στο νόμισμα λίγο μετά την κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2025.

Η World Liberty διόρισε τον Σαν ως σύμβουλο στα τέλη του 2024. «Με την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, είμαι ενθουσιασμένος που θα βοηθήσω να ξαναγίνουν τα κρυπτονομίσματα σπουδαία στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Σαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή. Ο Ζακ Γουίτκοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της World Liberty, αποκάλεσε τον Σαν «θρύλο», φέρνοντάς τον στη σκηνή μαζί του σε ένα συνέδριο στο Ντουμπάι πέρυσι.

Ο Σαν υπέβαλε αγωγή τον Απρίλιο εναντίον της World Liberty, κατηγορώντας την επιχείρηση για «εγκληματική εκβίαση» για το πάγωμα των tokens του λόγω της άρνησής του να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην εταιρεία. Η World Liberty δήλωσε ότι ο Σαν προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του κακή συμπεριφορά και αργότερα υπέβαλε τη δική της αγωγή εναντίον του Σαν. Και οι δύο αγωγές εκκρεμούν.

Ένας εκπρόσωπος της World Liberty δήλωσε στη Journal την Τρίτη ότι η εταιρεία «έχει θέσει τη συμμόρφωση ως ύψιστη προτεραιότητά της και πληροί ή και υπερβαίνει τα πρότυπα του κλάδου για την δέουσα επιμέλεια σε όλους τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους».