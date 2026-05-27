Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία

Μέχρι μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη, ο Τζάστιν Σαν ήταν υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ

Crypto 27.05.2026, 22:45
Σχολιάστε
Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η βρετανική κυβέρνηση επέβαλε κυρώσεις στο παγκόσμιο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων HTX του επιχειρηματία κρυπτονομισμάτων Τζάστιν Σαν, με την υποψία ότι υποστηρίζει τη ρωσική κυβέρνηση, θέτοντας στο προσκήνιο έναν δισεκατομμυριούχο που μέχρι πρόσφατα ήταν βασικός υποστηρικτής των επιχειρήσεων κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι η HTX παρείχε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε δύο επιχειρήσεις στρατηγικά σημαντικές για τις αρχές στη Ρωσία: ένα δίκτυο κρυπτονομισμάτων που υποστηρίζεται από το Κρεμλίνο και ονομάζεται A7, και ένα χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων με έδρα τη Μόσχα, το Garantex. Και στα δύο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις αρχές των ΗΠΑ, αναφέρει η Wall Street Journal.

Το μέτρο ήταν μέρος μιας ευρύτερης καταστολής των ρωσικών δικτύων παράνομης χρηματοδότησης, τα οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, χρησιμοποιήθηκαν ως οδοί πληρωμής για την τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν κατά της Ουκρανίας. «Αν το Κρεμλίνο πιστεύει ότι μπορεί να αποφύγει τις κυρώσεις μας…κρυπτόμενο πίσω από δίκτυα κρυπτονομισμάτων και σκιώδη χρηματοοικονομικά συστήματα, κάνει μεγάλο λάθος», δήλωσε η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Η HTX ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με τις Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να κατανοήσει τη βάση της δράσης και να αντιμετωπίσει άμεσα τυχόν ανησυχίες, προσθέτοντας ότι «δεσμεύεται για πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους».

PancakeSwap

Τζάστιν Σαν και World Liberty Financial του Τραμπ

Ιδρυμένη στην Κίνα, η HTX, παλαιότερα γνωστή ως Huobi, είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, διακινώντας πάνω από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων πέρυσι. Ο Σαν, ο οποίος γεννήθηκε στην Κίνα και εδρεύει στο Χονγκ Κονγκ, κατέχει το χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων.

Ο Σαν έγινε ο μεγαλύτερος αγοραστής του memecoin $TRUMP του Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, κερδίζοντας πρόσκληση σε μια ιδιωτική VIP δεξίωση με τον Τραμπ στο γκολφ κλαμπ του έξω από την Ουάσινγκτον.

Και μέχρι μια δημόσια διαμάχη φέτος, ο Σαν ήταν οικονομικός υποστηρικτής της World Liberty Financial, της ναυαρχίδας της κρυπτονομισματικής επιχείρησης της οικογένειας Τραμπ, δαπανώντας 75 εκατομμύρια δολάρια για το token της εταιρείας. Η HTX ήταν η πρώτη μεγάλη πλατφόρμα συναλλαγών που προσέφερε το stablecoin της World Liberty, USD1, στους πελάτες, δίνοντας ώθηση στο νόμισμα λίγο μετά την κυκλοφορία του τον Απρίλιο του 2025.

Η World Liberty διόρισε τον Σαν ως σύμβουλο στα τέλη του 2024. «Με την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, είμαι ενθουσιασμένος που θα βοηθήσω να ξαναγίνουν τα κρυπτονομίσματα σπουδαία στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Σαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκείνη την εποχή. Ο Ζακ Γουίτκοφ, Διευθύνων Σύμβουλος της World Liberty, αποκάλεσε τον Σαν «θρύλο», φέρνοντάς τον στη σκηνή μαζί του σε ένα συνέδριο στο Ντουμπάι πέρυσι.

Ο Σαν υπέβαλε αγωγή τον Απρίλιο εναντίον της World Liberty, κατηγορώντας την επιχείρηση για «εγκληματική εκβίαση» για το πάγωμα των tokens του λόγω της άρνησής του να επενδύσει περισσότερα χρήματα στην εταιρεία. Η World Liberty δήλωσε ότι ο Σαν προσπαθούσε να αποσπάσει την προσοχή από τη δική του κακή συμπεριφορά και αργότερα υπέβαλε τη δική της αγωγή εναντίον του Σαν. Και οι δύο αγωγές εκκρεμούν.

Ένας εκπρόσωπος της World Liberty δήλωσε στη Journal την Τρίτη ότι η εταιρεία «έχει θέσει τη συμμόρφωση ως ύψιστη προτεραιότητά της και πληροί ή και υπερβαίνει τα πρότυπα του κλάδου για την δέουσα επιμέλεια σε όλους τους σχετικούς αντισυμβαλλομένους».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία
Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή
Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου
Wall Street

Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν
KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΔΕΗ: Επενδύσεις από 2,3 έως 8 δισ. ευρώ για τα data centers στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

ΔΕΗ: Η ΑΜΚ τελείωσε, τα data centers έρχονται...

Στα 2,3 δισ. ευρώ το συνολικό ύψος της επένδυσης για το Mega Data Center 300 MW στη Δ. Μακεδονία - Στα 1,2 δισ. ευρώ τα κεφάλαια της ΔΕΗ

Χρήστος Κολώνας
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story
Τράπεζες

Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Τι πυροδοτεί το success story

Η Jefferies χαρακτηρίζει τις ελληνικές τράπεζες ως «σταθερά πλοία σε αβέβαια νερά»

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise
Business

Citi: Τι φέρνει για την Jumbo το νέο μοντέλο franchise

Η νέα συμφωνία επεκτείνει την ήδη υφιστάμενη συνεργασία franchise μεταξύ Jumbo και BALFIN

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
Ελληνική οικονομία: Τα «Δημοσιονομικά Στενά» μειώνουν τα περιθώρια της κυβέρνησης
Economy

Γιατί στενεύουν τα περιθώρια για επιδόματα και Market Pass

Η ανησυχία στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, πλέον είναι πολύ πιο βαθιά για το πώς θα εξελιχθεί η ελληνική οικονομία

Αλέξανδρος Κλώσσας
Lamda: Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό
Business

Πάνω από 1,7 δισ. οι εισπράξεις από ακίνητα στο Ελληνικό

Αισιόδοξη εμφανίζεται η Lamda για τις πωλήσεις ή μισθώσεις το υπόλοιπο 2026 - Θα ρίξει στην αγορά 300 νέες κατοικίες στη γειτονιά Little Athens

Κωνσταντίνος Δημητρίου
UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%
Τράπεζες

UBS για ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου έως 32%

Κεντρικό θέμα στην ανάλυση της UBS αποτελεί η στρατηγική εξαγορών των ελληνικών τραπεζών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική ναυτιλία: Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά τον χρόνο
Ναυτιλία

Πάνω από 2 δισ. τον χρόνο η συνεισφορά της ναυτιλίας

Η ελληνική εφοπλιστική κοινότητα επενδύει ετησίως περίπου 1,5 δισ. δολάρια σε τομείς όπως τα ακίνητα, η ενέργεια, ο τουρισμός και οι τράπεζες

Λάμπρος Καραγεώργος
Περισσότερα από Crypto
Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία
Crypto

Κυρώσεις από Βρετανία σε Τζάστιν Σαν

Μέχρι μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη, ο Τζάστιν Σαν ήταν υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ

Χάρβαρντ: Aποεπενδύει πλήρως από Ethereum και μειώνει κι άλλο την έκθεση σε crypto
Crypto

Το Χάρβαρντ «ξεφορτώνεται» το Ethereum

Το Χάρβαρντ συνεχίζει τη μείωση της έκθεσής του στα κρυπτονομίσματα

Κρυπτονομίσματα: Στο… μικροσκόπιο τα crypto
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο... μικροσκόπιο τα crypto - Ξεκινούν έλεγχοι στην Ελλάδα

Έρχεται μπαράζ διασταυρώσεων για τα κρυπτονομίσματα - Πώς θα εντοπίζονται οι «μαϊμού» επενδυτές

Ψηφιακό ευρώ: Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στην ηγεμονία του δολαρίου
Crypto

Οι φιλοδοξίες της Λαγκάρντ προσκρούουν στο δολάριο

Πώς οι ΗΠΑ κέρδισαν την πρωτοκαθεδρία στα ψηφιακά νομίσματα- Ο αγώνας δρόμου της Ευρώπης για το μέλλον του χρήματος

Τζούλη Καλημέρη
Coinbase: Απολύει 1 στους 7 εργαζόμενους λόγω τεχνητής νοημοσύνης
Crypto

Πλήγμα λόγω ΑΙ στα crypto - Η Coinbase απολύει 1 στους 7

Η Coinbase έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε κύκλους απολύσεων κατά τη διάρκεια περιόδων ύφεσης στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Κρυπτονομίσματα: Στο στοχαστρο τα crypto – Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Στο στόχαστρο τα crypto - Πώς θα εντοπίζονται οι επενδυτές «μαϊμού»

Σαρωτικές διασταυρώσει έρχονται στα crypto - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Bitcoin: Υψηλό τριμήνου στα 80.000 δολάρια
Crypto

Υψηλό τριμήνου στα 80.000 δολάρια για το Bitcoin

Το bitcoin έφτασε μέχρι τα 80.393 δολάρια στη Σιγκαπούρη, το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου

Latest News
Κίνα: Επιτρέπει τις εξαγωγές νέας ουρίας εν μέσω της κρίσης λιπασμάτων λόγω πολέμου
World

Η Κίνα ξαναεξάγει ουρία

Η έκδοση ποσοστώσεων εξαγωγής σε μεμονωμένους παραγωγούς ουρίας και τοπικούς διανομείς σήμερα προαναγγέλλει ;ότι η Κίνα επιστρέφει στη διεθνή αγορά ουρίας.

Στέγαση: Άδεια γραφεία και παμπ βρίσκουν νέα πνοή στο Λονδίνο
World

Οι Λονδρέζοι βρίσκουν κατοικίες σε άδειους εργασιακούς χώρους

Όλο και περισσότεροι Λονδρέζοι στρέφονται σε άδειους εμπορικούς χώρους για κατοικίες κάτω των τιμών της αγοράς, καθώς η προσιτή στέγαση εξαφανίζεται

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βρετανία: Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια
World

Στροφή σε αγελάδες… κλωβοστοιχίας – Υπερδιπλασιάστηκαν σε λίγα χρόνια

Λύση στην εκτόξευση του κόστους ποραγωγής αναζητούν οι κτηνοτρόφοι στη Βρετανία

NASA: Επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη από τρεις σεληνιακές αποστολές
World

Η NASA επέλεξε την Blue Origin του Μπέζος για την πρώτη σεληνιακή αποστολή

Τρεις προσγειώσεις στη Σελήνη έχουν προγραμματιστεί από την NASA για φέτος, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατασκευή μιας βάσης σεληνιακού κόστους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Wall Street: Ο Dow, ο S&P 500 και ο Nasdaq σε ιστορικά υψηλά λόγω πετρελαίου
Wall Street

Η Wall Street σε ιστορικά υψηλά καθώς οι τιμές του πετρελαίου πέφτουν

Ο Dow ανέβηκε σχεδόν 200 μονάδες σε νέο ιστορικό κλείσιμο στη Wall Street καθώς το πετρέλαιο υποχώρησε λόγω της αισιοδοξίας για εκεχειρία στο Ιράν

KPMG: Στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο – Αυξημένοι πληθωριστικοί κίνδυνοι
World

KPMG: Περιορισμένη στο 0,8% η ανάπτυξη του ΑΕΠ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Νέους κινδύνους στην εφοδιαστική αλυσίδα και πτώση στην ανάπτυξη του Ηνωμένου Βασιλείου προβλέπει η KPMG

Τζάστιν Σαν: Κυρώσεις από Βρετανία στην επιχείρηση κρυπτονομισμάτων του λόγω συναλλαγών με Ρωσία
Crypto

Κυρώσεις από Βρετανία σε Τζάστιν Σαν

Μέχρι μια πρόσφατη δημόσια διαμάχη, ο Τζάστιν Σαν ήταν υποστηρικτής των κρυπτονομισμάτων της οικογένειας Τραμπ

Wall Street: Οι τράπεζες πιέζουν την Fed για να αποτρέψουν μελλοντική αναθεώρηση της εποπτείας
World

Τράπεζες πιέζουν την Fed για παγίωση των νέων κανόνων εποπτείας

Οι τράπεζες της Wall Street πιέζουν παρασκηνιακά την Fed για να εδραιώσει το νέο εποπτικό της καθεστώς, ώστε οι αλλαγές να μην μπορούν εύκολα να αντιστραφούν από πιθανές μελλοντικές Δημοκρατικές κυβερνήσεις,

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Το ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari διαθέτει πολλαπλούς αερόσακους
Reuters Breakingviews

Το EV της Ferrari θα είναι αποτυχία;

Το νέο Luce μπορεί κάλλιστα να προσελκύσει ορισμένους αγοραστές που δεν αγοράζουν παραδοσιακές Ferrari, όπως σκέφτονται στελέχη της Silicon Valley

Neil Unmack
ΗΠΑ: Οι ρουκέτες του Τραμπ κατά του Ιράν ανοίγουν τρύπες στις τσέπες των ψηφοφόρων του
World

Πώς ο πόλεμος γύρισε μπούμερανγκ στον Τραμπ

Μηνιαίο «καπέλο» 190 δολ. στη βενζίνη για τα νοικοκυριά των ΗΠΑ, που περικόπτουν έξοδα για διατροφή και υγεία

Αλέξανδρος Καψύλης
Πετραλιάς: Η Ελλάδα επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής
Economy

Πετραλιάς: Η Ελλάδα επιτυχημένο παράδειγμα δημοσιονομικής πολιτικής

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς συμμετείχε στην ετήσια συνάντηση ανώτερων στελεχών προϋπολογισμού του ΟΟΣΑ

BP: Η απομάκρυνση του προέδρου λόγω «εκφοβισμού» τροφοδοτεί έναν νέο κύκλο χάους
World

Τι δείχνει η απόλυση του προέδρου για τη διακυβέρνηση της BP

Η συμπεριφορά του Άλμπερτ Μάνιφολντ και η χρήση προσωπικών συσκευών αναφέρονται ως παράγοντες στην απομάκρυνση που εντείνει την πίεση στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της BP μέγκ Ο'Νιλ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Samsung Electronics: Η συμφωνία με τα συνδικάτα που σταμάτησε την απεργία
World

Η Samsung Electronics, η απεργία και τα bonus των εργαζομένων

H συμφωνία της Samsung Electronics προβλέπει τη διάθεση του 10,5% των λειτουργικών κερδών της από ημιαγωγούς σε ειδικά μπόνους για τους εργαζόμενους

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Ναυτιλία

Safe Bulkers: Στις 2 Ιουνίου η εισαγωγή των μετοχών στο XA

Οι υφιστάμενες Κοινές Μετοχές της Safe Bulkers έχουν πρωτογενώς εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

16ο Annual Capital Link Sustainability Forum: «Δημόσιος & Ιδιωτικός Τομέας με Όραμα τη Βιωσιμότητα»
Business

Πραγματοποιήθηκε για 16η συνεχή χρονιά το «Capital Link Sustainability Forum»

Ένα από τα σημαντικά πάνελ του Συνεδρίου αφορούσε η συζήτηση με τίτλο «Η Αλληλεπίδραση Ενέργειας και Τεχνητής Νοημοσύνης στην Επιδίωξη της Βιωσιμότητας»

Cenergy Holdings: Ισχυρές επιδόσεις στο α’ τρίμηνο με άλμα 81% στα καθαρά κέρδη
Business

«Έκρηξη» κερδών για τη Cenergy Holdings στο α' τρίμηνο

Αυξημένες στα 511 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις της Cenergy Holdings - Στα 3,3 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο - Στρατηγικές επενδύσεις σε ΗΠΑ και Ηνωμένο Βασίλειο

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies