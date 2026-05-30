Κίνα: Πώς διευρύνει το ψηφιακό αποτύπωμα του γιουάν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικές προσπάθειες καταβάλει η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας για να ωθήσει τη χρήση του ψηφιακού ευρώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters, στρέφοντας διαφορετικά το τιμόνι από τις ΗΠΑ όσον αφορά το μέλλον του χρήματος.

Η κεντρική τράπεζα ( PBOC) υιοθέτησε δέσμη μέτρων προσφέροντας κίνητρα στις τράπεζες αλλά έδωσε και εσωτερικές οδηγίες για την επέκταση της χρήσης του ψηφιακού γιουάν, γνωστού και ως e-CNY, σε τομείς που κυμαίνονται από κληρώσεις λαχειοφόρων αγορών έως χρεώσεις πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας και δημοσιονομικές δαπάνες.

Οι τράπεζες πιέζονται επίσης να αυξήσουν τη χρήση του ψηφιακού γιουάν σε διασυνοριακές συναλλαγές, ιδίως κατά μήκος των διαδρομών της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος». Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ειδησιογραφικό πρακτορείο οι τράπεζες σχεδιάζουν μ συμβατά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων δανείων, πιστωτικών επιστολών και λογαριασμών.

Στον αντίποδα οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ, έχουν υιοθετήσει τα stablecoins, κρυπτονομίσματα που έχουν σταθερή ισοτιμία με το δολάριο, ενώ έχει απαγορεύσει την εγχώρια κυκλοφορία ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών.

Γιουάν: Από το εμπόριο στη γεωπολιτική

Ορισμένες από τις πηγές του κλάδου ανέφεραν ότι η κίνηση του Πεκίνου οφείλεται εν μέρει στην επιθυμία να μειώσει την εξάρτησή του από το παγκόσμιο σύστημα πληρωμών που κυριαρχείται από δυτικούς θεσμούς και είναι αγκυροβολημένο στο δολάριο ως το παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα.

Το ψηφιακό γιουάν χρησιμεύει ως τεχνολογικό φράγμα, βοηθώντας να διασφαλιστεί ότι οι διεθνείς εμπορικές ροές της Κίνας θα συνεχιστούν αδιάλειπτα κατά τη διάρκεια μελλοντικών γεωπολιτικών κρίσεων, μια ανησυχία που αναζωπυρώθηκε από την εξωτερική αστάθεια που συνδέεται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Ο πόλεμος έχει αποκαλύψει τους κινδύνους της οπλοποίησης του δολαρίου, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για αποδολαριοποίηση μεταξύ των παραγωγών πετρελαίου της Μέσης Ανατολής» σύμφωνα με έκθεση της χρηματιστηριακής εταιρείας China Securities Co, αναφέροντας ότι η σύγκρουση στο Ιράν επιταχύνει τη διεθνοποίηση του γιουάν.

Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια επιρροή του γιουάν θα μπορούσε να επεκταθεί «από το εμπόριο στη σφαίρα της γεωπολιτικής» έγραψε.



Ωστόσο, το ψηφιακό γιουάν ξεκινά από χαμηλή βάση και αντιμετωπίζει διαρθρωτικούς περιορισμούς στο πόσο μακριά μπορεί να επεκταθεί.

Οι συνολικές ψηφιακές συναλλαγές σε γιουάν είχαν φτάσει τα 16,7 τρισ. γιουάν (2,47 τρισ. δολάρια) τον Νοέμβριο από την εμφάνισή τους το 2019, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, σε σύγκριση με 279 τρισ. γιουάν στις συναλλαγές με κάρτα UnionPay της Κίνας μόνο το 2025.

Στις διασυνοριακές ψηφιακές πληρωμές, «η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι οι δύο κινητήριες δυνάμεις της παγκόσμιας οικονομίας και οι δύο προωθούν τα δικά τους πρότυπα» τονίζει ο Xin Yan, Διευθύνων Σύμβουλος της Sign, η οποία κατασκευάζει ψηφιακή υποδομή για κυβερνήσεις και θεσμούς.

Το ψηφιακό γιουάν της Κίνας είναι πιο συμβατό με το τραπεζικό σύστημα, αλλά «δεν είναι φιλικό προς τους ξένους» προσθέτει.

Η πληρωμή τόκων για το ψηφιακό γιουάν

Η τελευταία ώθηση κέρδισε δυναμική όταν η Κίνα άρχισε να επιτρέπει πληρωμές τόκων στις διακρατήσεις ψηφιακού γιουάν. Από την 1η Ιανουαρίου, οι εμπορικές τράπεζες που λειτουργούν ψηφιακά πορτοφόλια γιουάν θα καταβάλλουν τόκους στους πελάτες με βάση το ποσό του εικονικού νομίσματος που κατέχουν. Τον Απρίλιο, οι αρχές υπερδιπλασίασαν τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων τραπεζών που λειτουργούν σε 22.

Η κίνηση αυτή ουσιαστικά μετατρέπει το ψηφιακό γιουάν σε υποχρέωση στο ισολογισμό των τραπεζών (όπως λειτουργούν οι καταθέσεις), ενισχύοντας σημαντικά το κίνητρό τους να προωθήσουν την υιοθέτησή του, καθώς υπολογίζεται στους στόχους αξιολόγησης καταθέσεων και επιτρέπει την ανάπτυξη περισσότερων προϊόντων πίστωσης και διαχείρισης πλούτου, ανέφεραν πηγές του κλάδου και αναλυτές.

Ειδικός στον κλάδο της fintech που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής σε τράπεζες σημείωσε ότι παρόλο που η πρόοδος ήταν αργή τα τελευταία χρόνια, η κινεζική κυβέρνηση φαίνεται «σοβαρή αυτή τη φορά» όσον αφορά την προώθηση της ευρύτερης υιοθέτησης του ψηφιακού νομίσματος.

Πώς ενισχύεται η χρήση του ψηφιακού γιουάν

Τα υπόλοιπα καταθέσεων και οι αριθμοί λογαριασμών σε ψηφιακό γιουάν αποτελούν πλέον βασικές μετρήσεις για τον τρόπο αξιολόγησης των τραπεζών, ανέφερε το άτομο, προσθέτοντας ότι ο στόχος είναι η δημιουργία κρίσιμης μάζας και ενός οικοσυστήματος που προσελκύει ευρύτερη συμμετοχή.

Για την ενίσχυση της εγχώριας χρήσης, η PBOC δοκιμάζει εφαρμογές χρησιμοποιώντας «έξυπνα συμβόλαια» – ενσωματωμένα προγράμματα που ενεργοποιούν αυτόματες πληρωμές όταν πληρούνται προκαθορισμένες προϋποθέσεις.

Τα πιλοτικά προγράμματα προβλέπουν κληρώσεις λαχειοφόρων αγορών, προπληρωμένες κάρτες, κυβερνητικές δημοσιονομικές δαπάνες και χρηματοδότηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέφεραν οι πηγές.

Οι αρχές δοκιμάζουν επίσης το ψηφιακό γιουάν για να περιορίσουν την απάτη στην ιατρική ασφάλιση και να παρακολουθούν την κατανάλωση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας την ικανότητά του να εντοπίζει τις ροές χρημάτων με ακρίβεια, ανέφεραν οι πηγές.

Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις έχουν θέσει αριθμητικούς στόχους υιοθέτησης και δοκιμάζουν πιλοτικά περιπτώσεις εσωτερικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών μισθών και των εκταμιεύσεων υγειονομικής περίθαλψης.

Η PBOC εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κέντρου συμψηφισμού παρόμοιου με την China UnionPay για την επεξεργασία ψηφιακών συναλλαγών σε γιουάν μεταξύ όλων των τραπεζών που λειτουργούν και τη βελτίωση της αποδοτικότητας, ανέφεραν οι πηγές. Αυτές οι χρήσεις δεν έχουν αναφερθεί προηγουμένως.

Οι προκλήσεις στις διασυνοριακές συναλλαγές

Το ψηφιακό γιουάν είναι απίθανο να διαταράξει τη συμπεριφορά πληρωμών λιανικής που κυριαρχείται από την Alipay και την WeChat Pay, με απώτερο σκοπό τον διεθνή διακανονισμό μεταξύ επιχειρήσεων, ανέφεραν πηγές του κλάδου. Ωστόσο, η επέκταση στο εξωτερικό θέτει ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις.

Ο Zhou Xiaoquan, αξιωματούχος της Οικονομικής Επιτροπής της Σαγκάης, αναφέρει ότι η πόλη ενθαρρύνει τα ιδρύματα να υιοθετήσουν το mBridge, την πλατφόρμα που υποστηρίζεται από την κεντρική τράπεζα και συνδέει την Κίνα, το Χονγκ Κονγκ, την Ταϊλάνδη, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική Αραβία.

Σημείωσε σε συνέδριο τον περασμένο μήνα ότι οι σχετικές επιχειρηματικές εφαρμογές καλύπτουν ήδη το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την ασφάλιση πλοίων.

Οι διασυνοριακές πληρωμές με τις χώρες του ASEAN αποτελούν σημαντική προτεραιότητα, ανέφερε μία από τις πηγές, αν και ένα βασικό εμπόδιο είναι ότι οι αντισυμβαλλόμενοι στο εξωτερικό έχουν δείξει περιορισμένο ενθουσιασμό για την υιοθέτηση του ψηφιακού γιουάν.

Για να αποκτήσει ώθηση η διεθνοποίηση του γιουάν, οι αντισυμβαλλόμενοι στο εξωτερικό πρέπει να είναι πρόθυμοι να το χρησιμοποιήσουν, ανέφερε η πηγή, προειδοποιώντας ότι υπάρχει ακόμη «μακρύς δρόμος μπροστά».