Γιουβέντους: Έρχεται 1 δισ. από Tether – Το μήνυμα Έλκαν

Η Γιουβέντους δεν είναι προς πώληση, όσο χρήματα κι αν προσφέρει ο… ουρανός. Αυτό είναι το ξεκάθαρο μήνυμα από τον Τζον Έλκαν, επικεφαλής της Exor, απαντώντας στην πρόταση των 1,1 δισ. ευρώ από την Tether, την εταιρεία κρυπτονομισμάτων που κατέχει ήδη το 11,5% των μετοχών του συλλόγου. «Δεν πρόκειται για επιχειρήσεις, αλλά για συναισθήματα.

Η Γιουβέντους είναι οικογενειακή κληρονομιά, όχι απλή εταιρεία», τονίζουν από το περιβάλλον των Ανιέλι, θυμίζοντας την παράδοση που ξεκινά από τον Τζιάνι Ανιέλι και φτάνει στον εγγονό Τζον. Η πρόταση της Tether, που κατατέθηκε επίσημα και προβλέπει εξαγορά για το υπόλοιπο πακέτο μετοχών, απορρίφθηκε άμεσα, χωρίς να περιμένει την προθεσμία της 22ης Δεκεμβρίου.

Η πρόταση για τη Γιουβέντους και η άμεση απόρριψη

Η Tether, με ηγέτη τον Πάολο Αρντοΐνο και τεράστια οικονομική ισχύ από τον κόσμο των κρυπτονομισμάτων, στοχεύει στην απόκτηση της πλειοψηφίας από την Exor, που ελέγχει το 65,4% των μετοχών και το 79% των ψήφων. Το ποσό των 1,1 δισ. –εκ των οποίων 700 εκατ. για το πακέτο Έλκαν– φαίνεται ελκυστικό με πρώτη ματιά, καθώς η χρηματιστηριακή κεφαλαιοποίηση της Γιουβέντους κινείται γύρω στα 900 εκατ. Ωστόσο, η Exor κρίνει την προσφορά χαμηλή, λαμβάνοντας υπόψη τα περιουσιακά στοιχεία: το Allianz Stadium, το προπονητικό κέντρο Vinovo, το J-Medical και ξενοδοχείο. Ο Έλκαν, που έχει ήδη «ποτίσει» τον σύλλογο με περίπου 1 δισ. τα τελευταία δέκα χρόνια, δηλώνει έτοιμος για νέες επενδύσεις, αποκλείοντας κάθε διαπραγμάτευση.

Η Γιουβέντους δεν είναι απλώς ένας ποδοσφαιρικός όμιλος, αλλά σύμβολο της δυναστείας Ανιέλι. Από την εποχή του «Avvocato» Τζιάνι, που μετέτρεψε τον σύλλογο σε παγκόσμια υπερδύναμη, η οικογένεια έχει απορρίψει πολλές προτάσεις, βλέποντας πέρα από τα νούμερα. Πρόσφατα, ενώ η ιστορική εφημερίδα «La Stampa» –άλλο «κόσμημα» της αυτοκρατορίας– τέθηκε προς πώληση, οι φήμες για «ξεπούλημα» της Γιουβέντους εντάθηκαν. Η Tether, ωστόσο, μπαίνει σε δύσκολο έδαφος: η αγορά ποδοσφαιρικών συλλόγων αποτιμά υψηλότερα ομάδες χωρίς τα «παράσημς» της Γιουβέντους, ενώ η νοοτροπία Έλκαν θυμίζει τον παππού του –«δεν πουλάμε την ψυχή μας».

Η απόρριψη δεν κλείνει την πόρτα σε παιχνίδι «πλειστηριασμού», καθώς η Tether διαθέτει απεριόριστα κεφάλαια. Όμως, για τον Έλκαν, η Γιουβέντους υπερβαίνει τα χρήματα: είναι η συνέχεια μιας παράδοσης που ξεκίνησε το 1897 και κορυφώθηκε με 36 τίτλους Serie A. Σε εποχή όπου κρυπτο-εκατομμυριούχοι αγοράζουν συλλόγους (βλ. City Football Group), η στάση της Exor υπενθυμίζει ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν τιμή. Η Γιουβέντους συνεχίζει την πορεία της, με τον Έλκαν στο τιμόνι, έτοιμο να επενδύσει άλλο ένα δισ. αν χρειαστεί.

Πηγή: in.gr