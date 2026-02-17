Wall Street: Δέχεται νέες τεχνολογικές πιέσεις δέχεται

Με απώλειες κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με τη Wall Street να δυσκολεύεται να ανακτήσει τη δυναμική της μετά από μια ακόμη εβδομάδα απωλειών, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να δέχονται μεγάλες πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,20% στις 49.403 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,60% στις 6.795 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,06% στις 22.307 μονάδες.

Στο επίκεντρο σήμερα και πάλι ο τεχνολογικός κλάδος, με τις Meta Platforms και Nvidia να χάνουν περίπου 1% η καθεμία, ενώ η Palantir Technologies υποχωρεί πάνω από 2%. Οι κατασκευαστές μνημών, όπως η Micron Technology και η Sandisk, που είχαν σημαντικά κέρδη φέτος, κινούνται επίσης πτωτικά.

Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) σημειώνει πτώση 1%, διευρύνοντας στο 21% τις απώλειες από την αρχή του έτους. Ο κλάδος του λογισμικού πλήττεται από την αβεβαιότητα ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντικαταστήσουν παρόχους λογισμικού εξειδικευμένων βιομηχανιών, με τις Autodesk και Salesforce να κινούνται πτωτικά.

Η δεύτερη εβδομάδα απωλειών

Ο S&P 500 έρχεται μετά από τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς οι ανησυχίες για την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν κλάδους όπως το λογισμικό, τα ακίνητα, τις μεταφορές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Οι ‘επιθετικοί’ της αναταραχής από την AI ξαναχτύπησαν με νέα στόχευση», δήλωσε ο Daniel Skelly, επικεφαλής του τμήματος έρευνας αγορών και στρατηγικής στη Morgan Stanley. «Με τον S&P 500 ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα που άρχισε το έτος, η ανοδική αγορά έχει παγώσει, δίνοντας τη θέση της σε μια ‘αγορά πανικού’», πρόσθεσε.

Η εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για την πορεία του πληθωρισμού, με το δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) να δημοσιεύεται την Παρασκευή, ενώ πριν από αυτή οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν κατά μέσο όρο 10.250 νέες θέσεις εργασίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με έκθεση της Automatic Data Processing Inc. (ADP). Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα αύξησης των θέσεων εργασίας, με τον προηγούμενο μέσο όρο να ανέρχεται σε 7.750 θέσεις.