Wall Street: Δέχεται νέες τεχνολογικές πιέσεις δέχεται

Στο επίκεντρο σήμερα και πάλι ο τεχνολογικός κλάδος, με τις Meta Platforms και Nvidia να χάνουν περίπου 1% η καθεμία

Wall Street 17.02.2026, 16:59
Wall Street: Δέχεται νέες τεχνολογικές πιέσεις δέχεται
Newsroom

Με απώλειες κινούνται οι αμερικανικοί δείκτες σήμερα, με τη Wall Street να δυσκολεύεται να ανακτήσει τη δυναμική της μετά από μια ακόμη εβδομάδα απωλειών, ενώ οι τεχνολογικές μετοχές συνεχίζουν να δέχονται μεγάλες πιέσεις.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,20% στις 49.403 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες 0,60% στις 6.795 μονάδες, ενώ ο Nasdaq υποχωρεί κατά 1,06% στις 22.307 μονάδες.

Στο επίκεντρο σήμερα και πάλι ο τεχνολογικός κλάδος, με τις Meta Platforms και Nvidia να χάνουν περίπου 1% η καθεμία, ενώ η Palantir Technologies υποχωρεί πάνω από 2%. Οι κατασκευαστές μνημών, όπως η Micron Technology και η Sandisk, που είχαν σημαντικά κέρδη φέτος, κινούνται επίσης πτωτικά.

Το ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) σημειώνει πτώση 1%, διευρύνοντας στο 21% τις απώλειες από την αρχή του έτους. Ο κλάδος του λογισμικού πλήττεται από την αβεβαιότητα ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να αντικαταστήσουν παρόχους λογισμικού εξειδικευμένων βιομηχανιών, με τις Autodesk και Salesforce να κινούνται πτωτικά.

Η δεύτερη εβδομάδα απωλειών

Ο S&P 500 έρχεται μετά από τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών, καθώς οι ανησυχίες για την αναστάτωση που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη πλήττουν κλάδους όπως το λογισμικό, τα ακίνητα, τις μεταφορές και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

«Οι ‘επιθετικοί’ της αναταραχής από την AI ξαναχτύπησαν με νέα στόχευση», δήλωσε ο Daniel Skelly, επικεφαλής του τμήματος έρευνας αγορών και στρατηγικής στη Morgan Stanley. «Με τον S&P 500 ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα που άρχισε το έτος, η ανοδική αγορά έχει παγώσει, δίνοντας τη θέση της σε μια ‘αγορά πανικού’», πρόσθεσε.

Η εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για την πορεία του πληθωρισμού, με το δείκτη προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) να δημοσιεύεται την Παρασκευή, ενώ πριν από αυτή οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της Federal Reserve την Τετάρτη.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ πρόσθεσαν κατά μέσο όρο 10.250 νέες θέσεις εργασίας την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με έκθεση της Automatic Data Processing Inc. (ADP). Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα αύξησης των θέσεων εργασίας, με τον προηγούμενο μέσο όρο να ανέρχεται σε 7.750 θέσεις.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ
JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή
Business

HELLENiQ ENERGY: Καθαρά κέρδη €0,5 δισ. για το 2025 – Συνολικό μέρισμα €0,60 ανά μετοχή

Χρονιά με ρεκόρ επενδύσεων στα €757 εκατ. για την HELLENiQ ENERGY με έμφαση στην ανάπτυξη του Power (ΑΠΕ & Enerwave)

Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Puma: H αγορά ανησυχεί για την πορεία της – Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;
World

H αγορά ανησυχεί για την Puma - Θα γυρίσει το παιχνίδι η κινεζική Anta;

Η Puma ανέφερε ζημίες ύψους 645 εκατ. ευρώ για την περσινή χρονιά - Αμφιβολίες για το αν θα μπορέσει να αντιστρέψει την πτώση η Anta

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Apple: Μέρος της παραγωγής του Mac Mini θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ
World

Το Mac Mini της Apple επιστρέφει στις ΗΠΑ

Η κίνηση της Apple έρχεται μετά τη δέσμευση της εταιρείας πέρυσι να αυξήσει τις επενδύσεις στις ΗΠΑ κατά 600 δισεκατομμύρια δολάρια

Ευθύμης Τσιλιόπουλος
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Επιφυλακτικά, στη σκιά των μάκρο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Επιφυλακτικές οι ευρωπαϊκές αγορές, στη σκιά των μάκρο

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα εταιρικά αποτελέσματα

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα
Ασία

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας σημείωσε άνοδο 0,16% - Ο Kospi υποχώρησε κατά 1%

Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce
Wall Street

Wall Street: Πτώση S&P 500 λόγω Nvidia και Salesforce

Ο S&P 500 έκλεισε χαμηλότερα την Πέμπτη, καθώς η πτώση της Nvidia μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της επηρεάζει την αγορά

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικνονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ασκήσεις ισορροπίας πέριξ των 2.300 μονάδων στο ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να διατηρήσει τη ζώνη των 2.300 μονάδων

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ελληνική οικονομία: Πρωτογενές πλεόνασμα 12 δισ. το 2025 – Τι βλέπει η Alpha Bank
Economy

Οι online αγορές... φουσκώνουν τα πρωτογενή πλεονάσματα

Ισχυρό πλεονέκτημα της ελληνικής οικονομίας τα πρωτογενή πλεονάσματα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν
Συνάλλαγμα

JP Morgan: Κέρδη από την άνοδο του γιουάν

Οι εκτιμήσεις των αναλυτών της JP Morgan για την πορεία του γιουάν

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο
Βιομηχανία

Βιομηχανία: «Φρέναραν» οι τιμές παραγωγού τον Ιανουάριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη βιομηχανία

ΥπΑΑΤ: Τελική παράταση για την ανανέωση εγγραφής στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών
AGRO

Τελική παράταση για το Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Η αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ

Λιανεμπόριο: Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος τον Δεκέμβριο
Business

Αυξήθηκε κατά 6,9% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Δεκέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ στο λιανεμπόριο

Ελληνικές τράπεζες: Πώς είδαν οι Jefferies, Citi, Bank of America και NBG Securities τα αποτελέσματα
Τράπεζες

Από την εξυγίανση στη δημιουργία αξίας – Οι αναλυτές για τις τράπεζες 

Oι επιδόσεις του δ’ τριμήνου επιβεβαιώνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια νέα φάση σταθερής οργανικής ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αγρότες: Συλλαλητήριο με τρακτέρ στην Αγιά
AGRO

Συλλαλητήριο αγροτών με τρακτέρ στην Αγιά

Τα φλέγοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συζήτησαν οι αγρότες της Λάρισας με την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ανανέωση της συμφωνίας χρηματοδότησης του ΤΜΕΔΕ
Business

Ανανέωση συμφωνίας ΤΜΕΔΕ με Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στόχος η συνέχιση λειτουργίας του «Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ»

ΕΘΕΑΣ: Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»
AGRO

Σοβαρές δυσλειτουργίες στη χρήση της εφαρμογής «Agrisnap»

Αίτημα της ΕΘΕΑΣ για αποκατάσταση λειτουργίας και παράταση χρόνου

Μυλωνάς: Έρχεται το deal με ασφαλιστική εταιρεία – Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. το 2026
Τράπεζες

Μυλωνάς: Ειδικό μέρισμα 300 εκατ. - Έρχεται deal με ασφαλιστική

Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς τόνισε πώς θα προταθεί στην τακτική γενική συνέλευση του ερχόμενου Απριλίου, η διανομή επιπλέον 300 εκατ.

Αγης Μάρκου
Capital Tankers Corp.: Ιστορική «απόβαση» στο Όσλο με τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων όλων των εποχών
Ναυτιλία

Capital Tankers: Ιστορική απόβαση στο Όσλο με IPO ρεκόρ

Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για την Capital Tankers Corp ήταν πρωτοφανής - Υπερκάλυψη πολλαπλάσια της αρχικής προσφοράς

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups
English Edition

Tax Relief Eases Burden on Self-Employed and Vulnerable Groups

A 50 percent reduction in presumptive income will apply to specific professional categories meeting social and geographic criteria.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας
Xρηματιστήριο Αθηνών

Στην «κινούμενη άμμο» της μεταβλητότητας το ΧΑ

Το Χρηματιστήριο Αθηνών προσπαθεί να αποτιμήσει τον καταιγισμό των εταιρικών αποτελεσμάτων του 2025

Αλεξάνδρα Τόμπρα

Απόρρητο