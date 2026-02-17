Ταξί: Τριήμερη απεργία – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 - Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους στην υπόλοιπη χώρα

Κοινωνία 17.02.2026, 07:45
Ταξί: Τριήμερη απεργία – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Newsroom

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, οι ιδιοκτήτες και οδηγοί ταξί. Στην Αττική, απεργούν από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2.  Τετάρτη και Πέμπτη θα απεργήσουν οι συνάδελφοί τους σε όλη τη χώρα.

Προειδοποιούν με απεργία διαρκείας

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής καταγγέλλουν τις κυβερνητικές επιλογές που, όπως υπογραμμίζουν, οδηγούν στην απαξίωση του ταξί και πλήττουν τη βιωσιμότητα χιλιάδων αυτοαπασχολούμενων.

Ο κλάδος αντιδρά έντονα στα σχέδια της κυβέρνησης για την υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, κάνοντας λόγο για «βίαιη προσαρμογή» χωρίς υποδομές, ενώ καταγγέλλει αθέμιτο ανταγωνισμό από πολυεθνικές και ιδιωτικά συμφέροντα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, όταν κατατεθεί το νομοσχέδιο στο τραπέζι βρίσκεται η προκήρυξη απεργίας διαρκείας.

Τα κύρια αιτήματα του ΣΑΤΑ

    • Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης των Ταξί στην ηλεκτροκίνηση
    • Άμεση απόσυρση του άρθρου 52 του ερανιστικού νομοσχεδίου, που πλήττει θανάσιμα τον κλάδο. Όλες οι ρυθμίσεις που περιέχονται σε αυτό, ευνοούν σκανδαλωδώς τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ). Το Σ.Α.Τ.Α. ζητά να μην συμπεριληφθούν αυτές οι διατάξεις στο τελικό κείμενο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
    • Ποινικό μητρώο γενικής χρήσης για την έκδοση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Ταξί

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Ταξί

Την απόφασή της για διήμερη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη και την Πέμπτη 18 και 19 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Ταξί, με παρόμοια αιτήματα:

– Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
– Κατάργηση του άρθρου 52 και τις διατάξεις που ορίζουν μείωση της ελάχιστης χρέωσης των Ε.Ι.Χ με οδηγό και άρση της επιστροφής στην έδρα τους και επιβάλλεται να οριστεί παράλληλα προ κράτηση και στις νησιωτικές περιοχές.
–Αλλαγή του ποινικού μητρώου από δικαστικής σε γενικής χρήσης.

Στην ανακοίνωσή της, η διοίκηση της Ομοσπονδίας τονίζει πως «έχει πάρει ισχυρή εντολή από όλα τα Σωματεία και τα Ραδιοταξί της χώρας, ώστε με τις αποφάσεις της, τις επόμενες μέρες να διεκδικήσει με κάθε τρόπο όλα τα δίκαια αιτήματα του κλάδου, μέχρι να υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Wall Street: Δέχεται ισχυρές πιέσεις
Wall Street

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street
Δασμοί Τραμπ: Το χάος, ο νέος δασμός και οι συμφωνίες με ΕΕ, Βρετανία και Ιαπωνία
World

Αναταράξεις στις αγορές φέρνει ο νέος δασμός Τραμπ
Μελόνι: Ο ρόλος της ιταλικής κυβέρνησης στην υπόθεση Monte Paschi έχει τελειώσει
World

Η κυβέρνηση Μελόνι αποσύρεται από την υπόθεση Monte Paschi
OpenAI: Εξασφαλίζει συμφωνία ρεκόρ χρηματοδότησης έως και 110 δισ.
World

H OpenAI τίναξε την μπάνκα -Μάζεψε 110 δισ.
Παράνομος τζόγος: Οι αποφάσεις για μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και σφράγιση καταστημάτων
Economy

Black list και σφράγιση καταστημάτων στη μάχη κατα του παράνομου τζόγου
Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

HELLENiQ ENERGY: Μεγαλώνει ο Όμιλος και εδραιώνει τα EBITDA άνω του 1 δισ. ευρώ,
Business

Μεγαλώνει η HELLENiQ ENERGY και καρφώνει... πάνω από το 1 δισ. τα EBITDA

Η HELLENiQ ENERGY για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά διαμορφώνει EBITDA άνω του 1 δισ. - Πώς ο Όμιλος διευρύνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρήστος Κολώνας
Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Καταγράφουν το μεγαλύτερο σερί μηνιαίας ανόδου από το 2013
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Σπάνε τα κοντέρ τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Τα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια οδεύουν να κλείσουν οχτώ μήνες κερδών

Τζούλη Καλημέρη
Μπαρμπα Στάθης: Το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης – Στο τραπέζι και εξαγορές 
Τρόφιμα – ποτά

Το στρατηγικό πλάνο της Μπαρμπα Στάθης - Στο τραπέζι και εξαγορές 

Τι ανέφερε η διοίκηση της Μπαρμπα Στάθης στο πλαίσιο του conference call της Ideal Holdings - Το νέο κέντρο διανομής στην Αθήνα και οι στόχοι

Δημήτρης Χαροντάκης
Χρηματιστήριο: Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή νέων εταιρειών
Xρηματιστήριο Αθηνών

Να δοθούν κίνητρα για την εισαγωγή εταιρειών στο ΧΑ

Τις ευκαιρίες για την άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο, παρουσίασαν στελέχη των εισηγμένων και της κεφαλαιαγοράς - Το story της Alter Ego Media στην εκδήλωση της ΕΝΕΙΣΕΤ

Χρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
«Πάγωμα» διεκδικήσεων του Δημοσίου: Ασπίδα για χιλιάδες ιδιοκτήτες
Ακίνητα

Μπλόκο στην καταιγίδα αγωγών του Δημοσίου για ιδιωτικά ακίνητα

Νέα ρύθμιση δίνει χρόνο έως τον Μάιο - Ανοικτά ζητήματα σε Κτηματολόγιο και δασικούς χάρτες φέρνουν ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις

Μάχη Τράτσα
Επιχειρήσεις: Από την έναρξη στο λουκέτο – Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών
Business

Από την έναρξη στο λουκέτο - Ο μικρός κύκλος ζωής των εταιρειών

Αύξηση των λουκέτων κατά 83,2% για τις επιχειρήσεις καταγράφουν τα στοιχεία για το 2025

Αλέξανδρος Κλώσσας
Λαϊκές αγορές: Μικρότερος φόρος για τους πωλητές
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Μικρότερος φόρος για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές

Τι προβλέπει για τις λαϊκές αγορές το σχέδιο νόμου που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη

Αθανασία Ακρίβου
Όλοι έχασαν στον πόλεμο προσφορών για τη Warner Bros 
Reuters Breakingviews

Ολοι έχασαν στην υπόθεση της Warner

Οι απώλειες αυτού του «πολέμου» θα παραμείνουν

Jonathan Guilford
Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη για υποκλοπές: Θα λογοδοτήσετε, δεν σας ανήκει το κράτος

«Ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί αταλάντευτα μέχρι τέλους για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όλοι αυτοί που νομίζουν ότι  επειδή νίκησαν στις εκλογές το κράτος τους ανήκει» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη και Μητσοτάκη – Ούτε λέξη ο πρωθυπουργός για τις υποκλοπές – «Θα λογοδοτήσετε»
Πολιτική

Μετωπική Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη για ακρίβεια και υποκλοπές

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε εκτενή αναφορά στη χθεσινή ιστορική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τις υποκλοπές. Ο πρωθυπουργός απέφυγε κάθε αναφορά παρότι είχε... προαναγγείλει απάντηση επί του θέματος

Υποκλοπές: Θύελλα στη σκιά της απόφασης
Πολιτική

Ταράζει το πολιτικό σκηνικό η απόφαση για τις υποκλοπές

Η ιστορική δικαστική απόφαση για το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων ανοίγει τον δρόμο για την πραγματική διερεύνηση της υπόθεσης

Στράτος Ιωακείμ
Βενεζουέλα: Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»
Κόσμος

Η Ροντρίγκες καλεί τον Τραμπ να τερματίσει «τον αποκλεισμό και τις κυρώσεις»

«Ας τελειώσουν ο αποκλεισμός και οι κυρώσεις σε βάρος της Βενεζουέλας», αξίωσε η Ροντρίγκες, απευθυνόμενη στον Τραμπ, κατά τη διάρκεια ομιλίας της που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

Ιράν: Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου διαρκείας
Κόσμος

Ο Βανς δεν βλέπει πόλεμο διαρκείας με τον Ιράν

Δεν υπάρχει «καμιά πιθανότητα» να «εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Washington Post.

Αθήνα: Τι απαντά στην τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ
Πολιτική

Αθήνα: Τι απαντά στην τουρκική επιστολή στον ΟΗΕ

Η ελληνική διπλωματία απαντά στην τουρκική επιστολή - Οι ανυπόστατοι ισχυρισμοί δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο»
Κόσμος

Ιράν: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις με «σημαντική πρόοδο»

Οι ΗΠΑ μπήκαν στις συνομιλίες με αίτημα το Ιράν να συμφωνήσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πυρηνική συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ επ’ αόριστον

Wall Street: Δέχεται ισχυρές πιέσεις
Wall Street

Ισχυρές πιέσεις δέχεται η Wall Street

Παραμένουν υπο πίεση οι εταιρείες λογισμικού

Δασμοί Τραμπ: Το χάος, ο νέος δασμός και οι συμφωνίες με ΕΕ, Βρετανία και Ιαπωνία
World

Αναταράξεις στις αγορές φέρνει ο νέος δασμός Τραμπ

Η αβεβαιότητα στις εμπορικές σχέσεις, οι αντιδράσεις των εταίρων και η ανησυχία για τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί

Μελόνι: Ο ρόλος της ιταλικής κυβέρνησης στην υπόθεση Monte Paschi έχει τελειώσει
World

Η κυβέρνηση Μελόνι αποσύρεται από την υπόθεση Monte Paschi

Η κυβέρνηση Μελόνι δεν θα εμπλακεί στη μελλοντική διακυβέρνηση και στις στρατηγικές αποφάσεις της ιταλικής τράπεζας

OpenAI: Εξασφαλίζει συμφωνία ρεκόρ χρηματοδότησης έως και 110 δισ.
World

H OpenAI τίναξε την μπάνκα -Μάζεψε 110 δισ.

Η Amazon, η SoftBank Group  και η Nvidia συμμετείχαν στο νέο γύρο χρηματοδότησης της OpenAI

Παράνομος τζόγος: Οι αποφάσεις για μπλοκάρισμα παράνομων ιστοσελίδων και σφράγιση καταστημάτων
Economy

Black list και σφράγιση καταστημάτων στη μάχη κατα του παράνομου τζόγου

Ένας στους δέκα παίζει παράνομο τζόγο, σύμφωνα με έρευνα της Επιτροπής Παιγνίων - Τζίρος 1,6 δισ. ευρώ

Δείκτης Τιμών Παραγωγού: Αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ
World

Περισσότερο από το αναμενόμενο κινήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής στις ΗΠΑ

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στέλνει μήνυμα ότι δεν έχει τιθασευτεί ο πληθωρισμός

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»
World

Πακιστάν: Η σύγκρουση με το Αφγανιστάν είναι «Ανοιχτός Πόλεμος»

«Η υπομονή έχει εξαντληθεί» για τις επιθέσεις των Ταλιμπάν, λέει ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν

Μακρόν: «Δυσάρεστη έκπληξη» και «ασέβεια» εκ μέρους της Κομισιόν η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur
World

Η Mercosur πυροδοτεί κόντρα Μακρόν-φον ντερ Λάιεν

Αντίδραση Εμανουέλ Μακρόν στην δηλωση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ότι η Ε.Ε. θα εφαρμόσει με προσωρινό τρόπο την εμπορική συμφωνία με τις χώρες της Mercosur

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αυξάνονται οι πιέσεις στην αγορά, χάνονται οι 2.300 μονάδες
Xρηματιστήριο Αθηνών

Αυξάνονται οι πιέσεις στο ΧΑ, χάνονται οι 2.300 μονάδες

Η αγορά κινείται σήμερα σε ρυθμούς rebalancing, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι αναπροσαρμογές των δεικτών της MSCI

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια
Crypto

Tether: Παγώνει stablecoin ύψους 4,2 δισ. δολάρια

Η Tether πάγωσε τα stablecoin γιατί συνδέονται με εγκληματικές ενέργειες

ΕΚΤ: Ιστορικό χαμηλό απόσυρσης πλαστών ευρώ το 2025
World

Σε ιστορικό... χαμηλό τα πλαστά στην Ευρωζώνη

Συνολικά 444.000 πλαστά τραπεζογραμμάτια ευρώ αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το 2025

Φοροδιαφυγή: Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Επιχείρηση «ΔΕΟΣ» - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Η φοροδιαφυγή μπαίνει στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας: Κέρδη 250 δισ. δολ. το 2025 από Big Tech και τράπεζες
World

Κέρδη πάνω από το ΑΕΠ της Ελλάδας για το υπερταμείο της Νορβηγίας

Το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας αξίας 2 τρισ. δολ. κατέγραψε ετήσια κέρδη περίπου 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων πέρυσι, να οδηγούν σε απόδοση 15,1%

ΟΠΑΠ: Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance το δ' 3μηνο του 2025
Business

Τι περιμένει η AXIA – Alpha Finance από τον ΟΠΑΠ το δ’ 3μηνο του 2025

H AXIA – Alpha Finance εκτιμά ότι τα ακαθάριστα έσοδα από παιχνίδια (GGR) του ΟΠΑΠ θα κινηθούν σταθεροποιητικά σε ετήσια βάση κατά το δ’ τρίμηνο

Mercosur: Η Λάιεν θα εφαρμόσει τη συμφωνία παρά το «πάγωμα» από το Ευρωκοινοβούλιο
AGRO

H Mercosur θα εφαρμοστεί παρά το μπλόκο του ευρωκοινοβουλίου

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur αν και το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της

Τουρισμός: Πώς το ρεκόρ του 2025 καθόρισε την οικονομία
Τουρισμός

Πώς το ρεκόρ στον τουρισμό καθόρισε την ελληνική οικονομία

Οι εισπράξεις που έφερε ο τουρισμός το 2025 ενίσχυσαν ενισχύοντας το εισόδημα και τις θέσεις εργασίας της ελληνικής οικονομίας - Η ανάλυση της Eurobank

