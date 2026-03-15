Μετοχές: Επενδύστε σε εκείνες που όλοι αποφεύγουν

Ο κόσμος των χρηματοοικονομικών είναι γεμάτος όρους που συχνά μπερδεύουν τον μέσο επενδυτή:«ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας», «προβλεπόμενη καθοδήγηση» ή «προσαρμογές κυρτότητας». Παρόλα αυτά, τίποτα δεν προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση από τη συμβουλή των ειδικών να επενδύουμε μόνο σε «ποιοτικές» μετοχές. Η αίσθηση που αφήνει είναι ότι χωρίς αυτή τη σοφία, θα καταλήγαμε σε… σκουπίδια.

Και όμως, ίσως τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να κάνετε ακριβώς αυτό, τονίζει ο Economist: να αγοράσετε μετοχές που οι περισσότεροι θα αποκαλούσαν «άχρηστες» ή χαμηλής ποιότητας. Ακούγεται αντισυμβατικό, ειδικά σε μια εποχή που η παγκόσμια τάξη κλονίζεται, οι μεγάλες δυνάμεις δρουν ανεξέλεγκτα και οι βασικές θαλάσσιες οδοί εμπορίου μπλοκάρονται λόγω πολέμου. Σε τέτοιες συνθήκες, όλοι θα περίμεναν οι επενδυτές να στραφούν στα ασφαλή «ποιοτικά» assets. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τι σημαίνει πραγματικά «ποιότητα» όταν αναφερόμαστε στις μετοχές;

Ο όρος «ποιότητα» δεν έχει σαφή ορισμό. Σε αντίθεση με παράγοντες όπως η «αξία», η «μεγέθυνση» ή η «ροπή», η ποιότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα κέρδη μιας εταιρείας, τη σταθερότητα τους, τις επενδυτικές πρακτικές ή ακόμη και την εταιρική διακυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας φαινομενικά απλός δείκτης κρύβει πολλές παγίδες.

Το 2015, ο νομπελίστας οικονομολόγος Eugene Fama του Πανεπιστημίου του Σικάγου και ο Kenneth French του Dartmouth College δημοσίευσαν μια μελέτη με έναν συγκεκριμένα ορισμένο «παράγοντα κερδοφορίας». Ουσιαστικά, η στρατηγική περιλάμβανε αγορά μετοχών κερδοφόρων εταιρειών και πώληση μετοχών μη κερδοφόρων εταιρειών. Με τον καιρό, ο παράγοντας αυτός άρχισε να αποκαλείται «ποιότητα», αν και ουσιαστικά αφορούσε απλώς την κερδοφορία.

Οι ποιοτικές μετοχές στην εποχή της αβεβαιότητας

Παρά την θεωρητική αξία τους σε περιόδους κρίσης, οι ποιοτικές μετοχές δεν προστατεύουν πάντα τον επενδυτή.

Στις 9 Μαρτίου, ο δείκτης φόβου VIX στη Wall Street έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν και των ανησυχιών για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι δείκτες ποιοτικών μετοχών υποχώρησαν περισσότερο από τους βασικούς δείκτες S&P 500 και MSCI World.

Το παράδοξο των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης

Όπως επισημαίνει ο Adam Parker της Trivariate Research, οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Αμερικής, για παράδειγμα, έχουν αυξήσει σταθερά τα κέρδη τους και την αγοραία τους αξία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους βασίζεται σε κέρδη που οι επενδυτές αναμένουν στο μακρινό μέλλον, τα οποία είναι εγγενώς αβέβαια.

Η αλήθεια για την ασφάλεια των ποιοτικών μετοχών

Όταν ο κόσμος γίνεται πιο ασταθής, η αξία των ποιοτικών μετοχών πλήττεται περισσότερο, επειδή οι προβλεπόμενες μελλοντικές χρηματοροές τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Αν και θεωρητικά «ασφαλείς», σε αυτή την πραγματικότητα οι ποιοτικές μετοχές δεν αποτελούν εγγύηση προστασίας.

Αντίθετα, οι φαινομενικά άχρηστες ή υποτιμημένες μετοχές μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες για κέρδη, ειδικά όταν οι αγορές είναι ανασφαλείς.