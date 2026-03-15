Μετοχές: Επενδύστε σε εκείνες που όλοι αποφεύγουν

Σε αντίθεση με τη συμβατική σοφία, οι «υψηλής ποιότητας» μετοχές δεν είναι πάντα ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης

Markets 15.03.2026, 23:18
Σχολιάστε
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

Ο κόσμος των χρηματοοικονομικών είναι γεμάτος όρους που συχνά μπερδεύουν τον μέσο επενδυτή:«ομόλογα επενδυτικής βαθμίδας», «προβλεπόμενη καθοδήγηση» ή «προσαρμογές κυρτότητας». Παρόλα αυτά, τίποτα δεν προκαλεί μεγαλύτερη σύγχυση από τη συμβουλή των ειδικών να επενδύουμε μόνο σε «ποιοτικές» μετοχές. Η αίσθηση που αφήνει είναι ότι χωρίς αυτή τη σοφία, θα καταλήγαμε σε… σκουπίδια.

Και όμως, ίσως τώρα είναι η ιδανική στιγμή για να κάνετε ακριβώς αυτό, τονίζει ο Economist: να αγοράσετε μετοχές που οι περισσότεροι θα αποκαλούσαν «άχρηστες» ή χαμηλής ποιότητας. Ακούγεται αντισυμβατικό, ειδικά σε μια εποχή που η παγκόσμια τάξη κλονίζεται, οι μεγάλες δυνάμεις δρουν ανεξέλεγκτα και οι βασικές θαλάσσιες οδοί εμπορίου μπλοκάρονται λόγω πολέμου. Σε τέτοιες συνθήκες, όλοι θα περίμεναν οι επενδυτές να στραφούν στα ασφαλή «ποιοτικά» assets. Αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τι σημαίνει πραγματικά «ποιότητα» όταν αναφερόμαστε στις μετοχές;

Ο όρος «ποιότητα» δεν έχει σαφή ορισμό. Σε αντίθεση με παράγοντες όπως η «αξία», η «μεγέθυνση» ή η «ροπή», η ποιότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα κέρδη μιας εταιρείας, τη σταθερότητα τους, τις επενδυτικές πρακτικές ή ακόμη και την εταιρική διακυβέρνηση. Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας φαινομενικά απλός δείκτης κρύβει πολλές παγίδες.

Το 2015, ο νομπελίστας οικονομολόγος Eugene Fama του Πανεπιστημίου του Σικάγου και ο Kenneth French του Dartmouth College δημοσίευσαν μια μελέτη με έναν συγκεκριμένα ορισμένο «παράγοντα κερδοφορίας». Ουσιαστικά, η στρατηγική περιλάμβανε αγορά μετοχών κερδοφόρων εταιρειών και πώληση μετοχών μη κερδοφόρων εταιρειών. Με τον καιρό, ο παράγοντας αυτός άρχισε να αποκαλείται «ποιότητα», αν και ουσιαστικά αφορούσε απλώς την κερδοφορία.

Οι ποιοτικές μετοχές στην εποχή της αβεβαιότητας

Παρά την θεωρητική αξία τους σε περιόδους κρίσης, οι ποιοτικές μετοχές δεν προστατεύουν πάντα τον επενδυτή.

Στις 9 Μαρτίου, ο δείκτης φόβου VIX στη Wall Street έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου έτους λόγω του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν και των ανησυχιών για περιορισμό της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Παρ’ όλα αυτά, οι δείκτες ποιοτικών μετοχών υποχώρησαν περισσότερο από τους βασικούς δείκτες S&P 500 και MSCI World.

Το παράδοξο των εταιρειών υψηλής ανάπτυξης

Όπως επισημαίνει ο Adam Parker της Trivariate Research, οι εταιρείες υψηλής ανάπτυξης συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την ποιότητα.

Οι τεχνολογικοί κολοσσοί της Αμερικής, για παράδειγμα, έχουν αυξήσει σταθερά τα κέρδη τους και την αγοραία τους αξία. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της αξίας τους βασίζεται σε κέρδη που οι επενδυτές αναμένουν στο μακρινό μέλλον, τα οποία είναι εγγενώς αβέβαια.

Η αλήθεια για την ασφάλεια των ποιοτικών μετοχών

Όταν ο κόσμος γίνεται πιο ασταθής, η αξία των ποιοτικών μετοχών πλήττεται περισσότερο, επειδή οι προβλεπόμενες μελλοντικές χρηματοροές τίθενται υπό αμφισβήτηση.

Αν και θεωρητικά «ασφαλείς», σε αυτή την πραγματικότητα οι ποιοτικές μετοχές δεν αποτελούν εγγύηση προστασίας.

Αντίθετα, οι φαινομενικά άχρηστες ή υποτιμημένες μετοχές μπορεί να προσφέρουν ευκαιρίες για κέρδη, ειδικά όταν οι αγορές είναι ανασφαλείς.

Σχετικά άρθρα:
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επί ποδός το ΧΑ: Οι εισηγμένες ενημερώνουν για τον πόλεμο
Μετοχές: Επενδύστε σε εκείνες που όλοι αποφεύγουν
Markets

Γιατί οι «κακές» μετοχές μπορεί τώρα να είναι η καλύτερη ευκαιρία
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες
Markets

Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες - Μια έντονη εβδομάδα για τις αγορές
Πετρέλαιο: Οι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται για μια εβδομάδα αναταραχών – Ποιοι βλέπουν ξεκίνημα στα 117 δολάρια
Commodities

Για μια εβδομάδα αναταραχών ετοιμάζονται οι αγορές πετρελαίου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κατώτατος μισθός: Ψαλίδι στην αύξηση φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Παράπλευρη απώλεια η αύξηση του κατώτατου μισθού

Ο κατώτατος μισθός δεν θα ανέβει στα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου – Το νέο σενάριο μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή

Κώστας Παπαδής
Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Όμιλος Τσιλεδάκης: Νέα ξενοδοχειακή επένδυση 4 αστέρων στη Γεωργιούπολη της Κρήτης
Τουρισμός

Νέα τουριστική επένδυση στην Κρήτη από την οικογένεια Τσιλεδάκη 

Ο όμιλος Τσιλεδάκης θα δημιουργήσει τουριστικό συγκρότημα 8 κτιρίων - Η συνεργασία με την Hilton 

Λάμπρος Καραγεώργος
Εμπορικά κέντρα: Η επιστροφή των καταναλωτών και οι αλλαγές στην αγορά ακινήτων
World

Τα malls ξαναγεμίζουν κόσμο – Τι αλλάζει στην αγορά ακινήτων

Τα εμπορικά κέντρα ανακάμπτουν, ενώ νέες πολιτικές στις ΗΠΑ επηρεάζουν την αγορά ακινήτων

Νατάσα Σινιώρη
Dick’s – Foot Locker: Πέτυχε το στοίχημα της εξαγοράς – Διψήφια ανάπτυξη
World

Πέτυχε το στοίχημα - Διψήφια ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker

Η νέα χρονιά φέρνει ανάπτυξη για Dick’s και Foot Locker - Ποια είναι τα νέα concept που δίνουν ώθηση στην κατανάλωση

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Τουρισμός: «Φρένο» στις κρατήσεις – Η διάρκεια του πολέμου θα καθορίσει τη σεζόν
Τουρισμός

Τουρισμός σε στάση αναμονής – Ο πόλεμος φρενάρει τις κρατήσεις

Πιο διστακτικοί οι ταξιδιώτες ενόψει καλοκαιριού, χωρίς όμως κύμα ακυρώσεων - Ο τουρισμός και τι δείχνουν τα στοιχεία  

Λάμπρος Καραγεώργος
Ενέργεια: Άνοιξε μια νέα εποχή ανασφάλειας για την παγκόσμια οικονομία
World

Άνοιξε μια νέα εποχή ενεργειακής ανασφάλειας για τον κόσμο

Τους 6 άξονες των συνεπειών της κρίσης στη Μέση Ανατολή και στην ενέργεια σκιαγραφεί ο Economist

Αλεξάνδρα Τόμπρα
ΕΝΦΙΑ: Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά στο myAADE – Σε πόσες δόσεις θα πληρωθούν
Economy

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ αναμένεται να ξεπεράσει τα 2,2 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί βασικό έσοδο για τον κρατικό προϋπολογισμό

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Markets
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ζητά από τις εισηγμένες ενημέρωση για τις επιπτώσεις του πολέμου
Xρηματιστήριο Αθηνών

Επί ποδός το ΧΑ: Οι εισηγμένες ενημερώνουν για τον πόλεμο

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ζήτησε από τις εισηγμένες να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό για πιθανές επιπτώσεις από τη σύγκρουση στον Περσικό Κόλπο και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου

Γιώργος Μανέττας
Μετοχές: Επενδύστε σε εκείνες που όλοι αποφεύγουν
Markets

Γιατί οι «κακές» μετοχές μπορεί τώρα να είναι η καλύτερη ευκαιρία

Σε αντίθεση με τη συμβατική σοφία, οι «υψηλής ποιότητας» μετοχές δεν είναι πάντα ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους κρίσης

Νατάσα Σινιώρη
Αγορές: Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες
Markets

Ιράν, πετρέλαιο και κεντρικές τράπεζες - Μια έντονη εβδομάδα για τις αγορές

Οι αγορές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα με βαριά ατζέντα με τις ειδήσεις για τον πόλεμο στο Ιράν να δίνουν τον τόνο

Τζούλη Καλημέρη
Πετρέλαιο: Οι παγκόσμιες αγορές ετοιμάζονται για μια εβδομάδα αναταραχών – Ποιοι βλέπουν ξεκίνημα στα 117 δολάρια
Commodities

Για μια εβδομάδα αναταραχών ετοιμάζονται οι αγορές πετρελαίου

Η αμερικανική επίθεση στο νησί Χαργκ αυξάνει τις ανησυχίες για τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Τζούλη Καλημέρη
Δολάριο: Στην υψηλότερη κορυφή του 2026
Συνάλλαγμα

Δολάριο: Στην υψηλότερη κορυφή του 2026

Το δολάριο επανήλθε ως ασφαλές καταφύγιο - Οι λόγοι που κινείται ανοδικά

Τζούλη Καλημέρη
Ιαπωνία – Νότια Κορέα: Έτοιμες να παρέμβουν στη συναλλαγματική ισοτιμία
Συνάλλαγμα

Ιαπωνία – Νότια Κορέα: Έτοιμες να παρέμβουν στη συναλλαγματική ισοτιμία

Τα νομίσματα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας έχουν σημειώσει σημαντική υποχώρηση

Latest News
Τσιάρας: Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα
AGRO

Στο τραπέζι πλαφόν ή ενισχύσεις για τα λιπάσματα

Μέσα στην εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε ο Κώστας Τσιάρας, αναμένονται οι αποφάσεις

Φορολογικά έσοδα: Πτώση 2,6% έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο
Tax

Πτώση 2,6% στα φοροέσοδα έναντι του στόχου στο πρώτο δίμηνο

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 2,994 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,957 δισ. ευρώ - Πτώση της κατανάλωσης δείχνουν τα φορολογικά έσοδα του προϋπολογισμού, κάτι που φαίνεται σε ΦΠΑ και ΕΦΚ

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank
World

UniCredit: Πρόταση εξαγοράς 35 δισ. ευρώ για τη Commerzbank

Η UniCredit κατέθεσε πρόταση εξαγοράς για τη Commerzbank προσφέροντας ανταλλαγή μετοχών

Κρασί: Σε απόσταξη προχωρούν οι Γάλλοι – Τα πλεονάζοντα αποθέματα επηρεάζουν την αγορά
AGRO

Τα πλεονάζοντα αποθέματα κρασιού επηρεάζουν την αγορά

Τα 33 ευρώ/hl δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των συναλλαγών για το γαλλικό κρασί, λένε οι παραγωγοί

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα λόγω κλιμάκωσης της έντασης ΗΠΑ-Ιράν
Ασία

Μικτά πρόσημα στα ασιατικά χρηματιστήρια

Οι επενδυτές αξιολογούν τις τελευταίες εξελίξεις στην κλιμακούμενη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Εθνική Τράπεζα: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ. ευρώ
Τράπεζες

ΕΤΕ: Στην Bain Capital μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα 100 εκατ.

Η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε τη συναλλαγή "Etalia A" για πώληση χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

ΕΕ: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι
World

Κομισιόν: Ποια έκτακτα μέτρα για την ενέργεια βρίσκονται στο τραπέζι

Σήμερα Δευτέρα η κρίσιμη Σύνοδος των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στη σκιά του πολέμου στη Μέση Αναστολή

Τραμπ: Προειδοποιεί το ΝΑΤΟ με «πολύ άσχημο μέλλον» εάν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν στο Ιράν
World

Ο Τραμπ προειδοποιεί το ΝΑΤΟ αν δεν βοηθήσει στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης σε συνέντευξή στους FT του ότι η Σύνοδος Κορυφής με την Κίνα θα μπορούσε να αναβληθεί

Ευθύμιος Τσλιόπουλος
Τουρισμός: Η Κρήτη και η Σύρος στους πιο αξιόλογους προορισμούς για το 2026
Τουρισμός

Τα 2 top ελληνικά νησιά για φέτος

Η λίστα για διακοπές από το διεθνές ταξιδιωτικό μέσο Travel And Tour World

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29
Επικαιρότητα

Greece to Start Daylight Saving Time on March 29

Clocks move forward by one hour this month, extending evening daylight and affecting sleep patterns, energy use, and daily routines across the country

Χρυσός: Παραμένει σταθερός λόγω αδύναμου δολαρίου
Commodities

Σταθερός ο χρυσός λόγω αδύναμου δολαρίου

Το δολάριο υποχώρησε, καθιστώντας τα εμπορεύματα που υπολογίζονται σε δολάρια, όπως οι ράβδοι χρυσού, φθηνότερα για τους κατόχους άλλων νομισμάτων

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Επιδόματα: Ποιοι θα «πληρωθούν» από σήμερα μέχρι την Παρασκευή
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιοι πάνε... ταμείο από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

Τα επιδόματα και τα εφάπαξ που θα δοθούν από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ

Πετρέλαιο: Οι τιμές «φλερτάρουν» με τα 100 δολάρια
Πετρέλαιο

Πάνω από 100 δολ. το πετρέλαιο - Οι απειλές Τραμπ για το νησί Χαργκ

Το γεγονός πως η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών επιθέσεων εναντίον βασικών εγκαταστάσεων εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν «πιέζει» τις τιμές για το πετρέλαιο

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς
World

Τραμπ: Έχω απόλυτο δικαίωμα να επαναφέρω τους τελωνειακούς δασμούς

«Έχω το απόλυτο δικαίωμα να χρεώνω (τελωνειακούς) δασμούς με άλλη μορφή κι έχω ήδη αρχίσει να το κάνω», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος

Τεχνητή Νοημοσύνη: Όταν η ταχύτητα γίνεται εχθρός της ασφάλειας
Tεχνητή νοημοσύνη

Όταν η ΑΙ γίνεται εχθρός της ασφάλειας

Η AI τρέχει με χίλια, αλλά οι πρόσφατες αστοχίες δείχνουν πως η ταχύτητα χωρίς ανθρώπινο έλεγχο αποτελεί συνταγή για πανάκριβα λάθη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο
Κόσμος
Upd: 09:53

Χερσαίες επιχειρήσεις των IDF στον Λίβανο

Χωρίς ενδείξεις αποκλιμάκωσης συνεχίζεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη δεν είναι ακόμη έτοιμη να τον τερματίσει

Παρασκευή Τσιβόλα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Απόρρητο