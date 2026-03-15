Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»

Από την Adidas και τη mat fashion, μέχρι τη νεοαφιχθείσα γερμανική New Yorker, το εμπόριο δείχνει πως «show must go on»

Business 15.03.2026, 16:00
Εμπόριο: Νέα concepts σε μια αγορά που «φλέγεται»
Επιμέλεια Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου

Το λιανεμπόριο έχουν ακουμπήσει τα απόνερα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη λειτουργία της αγοράς, που βρίσκεται ούτως ή άλλως ανάμεσα σε Συμπληγάδες: από τη μια το μειωμένο εισόδημα και η καταναλωτική υποχώρηση από την άλλη το ενεργειακό σοκ από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή σε συνέχεια όλων των κρίσεων από το 2020 μέχρι και σήμερα.

Παρά το ευρύτερο σκηνικό που μυρίζει… μπαρούτι, ο επιχειρηματικός κόσμος δεν σταματά τις επενδύσεις, τις συνεργασίες και το λανσάρισμα νέων concepts, δίνοντας ένα σαφές στίγμα για το πώς όλα -πρέπει να- συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Νέα συνεργασία Adidas με mat fashion

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η mat fashion ανακοίνωσε τη σύμπραξή της με την adidas, εντάσσοντας τη plus size athleisure συλλογή στο δίκτυό της.

Η συνεργασία τρέχει αρχικά μέσα από το online κανάλι της εταιρείας, shop.matfashion.com προσφέροντας στο κοινό πρόσβαση σε επιλεγμένα plus size κομμάτια adidas, ενώ το επόμενο διάστημα, η συλλογή αναμένεται να επεκταθεί και στα φυσικά καταστήματα της mat fashion μέσα από ειδικά pop-up concepts.

Η νέα αυτή σύμπραξη ανταποκρίνεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εξειδικευμένο, υψηλής ποιότητας sportswear σε μεγάλα μεγέθη. Συνδυάζοντας την τεχνολογική καινοτομία και το performance design της adidas με την τεχνογνωσία της mat fashion στην plus size αγορά, η συλλογή περιλαμβάνει ολοκληρωμένες προτάσεις, apparel, sneakers και αξεσουάρ, που καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου urban και sporty lifestyle.

«Η συνεργασία μας με την adidas αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τη mat fashion. Επενδύουμε διαχρονικά στη δημιουργία συνεργασιών που απευθύνονται σε πραγματικά σώματα, τοποθετώντας τη συμπερίληψη στο επίκεντρο της εμπορικής μας στρατηγικής», επισήμανε ο CEO Λεωνίδας Μονέδας σε ανάρτησή του στο LinkedIn. «Παραμένουμε προσηλωμένοι στον στόχο μας για διεθνή ανάπτυξη και συμπεριληπτική μόδα, συνεργαζόμενοι με brands που μοιράζονται το ίδιο όραμα».

Η περίπτωση της New Yorker

Για ελάχιστο χρονικό διάστημα έμεινε κενός ο χώρος όπου στεγαζόταν το κατάστημα Zara στην Ομόνοια, πριν τη μεταφορά του στο εμβληματικό Μινιόν επί της Πατησίων με ένα flagship store, καθώς διεκδικήθηκε από την άρτι αφιχθείσα γερμανική αλυσίδας μόδας New Yorker.

Η εταιρεία ίδρυσε νομική οντότητα στην Ελλάδα την άνοιξη του 2025 και προχώρησε πρόσφατα στη μίσθωση του ακινήτου στην καρδιά της Αθήνας, ενισχύοντας έτσι την παρουσία της σε μία από τις πλέον προβεβλημένες εμπορικές ζώνες.  Το ακίνητο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Grivalia Management, η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση ακινήτων της Eurobank. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε περίπου 3.273 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τη φιλοξενία ενός μεγάλου καταστήματος flagship.

εμπόριο

Openings παντού

Δυναμική ήταν το ίδιο χρονικό διάστημα η δραστηριότητα διεθνών εταιρειών στο ελληνικό λιανεμπόριο, όπως ξεκάθαρα αποτύπωση προ ημερών και η έκθεση της Cushman & Wakefield.

Ανάμεσα στα openings, ξεχωρίζει η ναυαρχίδα της Massimo Dutti με ένα κατάστημα έκτασης 1.100 τ.μ. στον Πειραιά, τα εγκαίνια του δεύτερου σημείου της Taco Bell στο The mall Athens όπως και το ντεμπούτο της αντιπροσωπείας της Tesla επί της λεωφόρου Κηφισίας.

Οι διεθνείς αφίξεις περιλαμβάνουν τα νέα KFC σε Λάρισα και Γέρακα, το άνοιγμα του Kiabi στο Smart Park, το πρώτο Mohito στη Θεσσαλονίκη, την ανάπτυξη των πολωνικών αλυσίδων Sinsay και Pepco, το mega-opening του σημείου της JD Sports στην οδό Ερμού, όπως και το IKEA στη Ρόδο και του πρώτου Montreal στη Μύκονο.

Ενώ προχώρησαν οι εργασίες για το πρώτο κατάστημα της αλυσίδας ARKET στην Αθήνα, το Πλαίσιο ολοκλήρωσε τις διαδικασίες για το άνοιγμα του νέου σημείο στον Κηφισό, ενώ η COS επέκτεινε την παρουσία της στην αθηναϊκή πρωτεύουσα εντός του City Link.

Το συγκεκριμένο τοπόσημο εξάλλου επέλεξε η πολυτελής πλευρά του retail, με το άνοιγμα της νέας boutique Chloé όπως και με τη λειτουργία του πρώτου ελληνικού καταστήματος του Jimmy Choo.

Την ίδια στιγμή αναμένεται η έναρξη λειτουργίας και ακόμη μιας πολωνικής επιχείρησης, της HalfPrice, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή και διάθεση επώνυμων προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.

Παρασκευή Τσιβόλα

