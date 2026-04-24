Wall Street: Μικτα πρόσημα, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας

Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, ενώ τα συμβόλαια του πετρελαίου υποχωρούν

Wall Street 24.04.2026, 17:15
Wall Street: Μικτα πρόσημα, ράλι στις μετοχές τεχνολογίας
Με μικτά πρόσημα κινούνται οι δείκτες στη Wall Street, ενώ τα συμβόλαια του πετρελαίου υποχωρούν, καθώς οι επενδυτές λαμβάνουν ενθαρρυντικά μηνύματα για ενδεχόμενη επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στο Πακιστάν.

Ειδικότερα, ο Dow Jones σημειώνει πτώση 0,29% στις 49.169 μονάδες, ο S&P 500 καταγράφει κέρδη 0,19% στις 7.131 μονάδες, ενώ ο Nasdaq ενισχύεται κατά 0,67% στις 24.601 μονάδες.

Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, οι βασικοί δείκτες παραμένουν σε αρνητικό έδαφος. Ο S&P 500 και ο Dow Jones υποχωρούν κατά 0,3%, ενώ ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,1%.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου, με την Intel να εκτινάσσεται σχεδόν 27%, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου που ξεπέρασαν κατά πολύ τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η εταιρεία κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 29 σεντς ανά μετοχή με έσοδα 13,58 δισ. δολαρίων, έναντι εκτιμήσεων για μόλις 1 σεντς και 12,42 δισ. δολάρια αντίστοιχα, ενώ και οι προβλέψεις για το δεύτερο τρίμηνο ήταν σαφώς ανώτερες των προσδοκιών.

Ανοδικά κινείται και η Procter & Gamble, με κέρδη άνω του 3%, μετά από καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα τριμήνου, ενώ η Advanced Micro Devices σημειώνει άλμα σχεδόν 12%, ενισχυμένη από την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Στην αγορά ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν μετά από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμένεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, ενισχύοντας τις προσδοκίες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Τα συμβόλαια WTI χάνουν 1%, λίγο πάνω από τα 94 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent καταγράφει πτώση 0,7%, παραμένοντας πάνω από τα 104 δολάρια.

Οι εξελίξεις έρχονται στον απόηχο της ανακοίνωσης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λίβανος κατά τρεις εβδομάδες, μετά από συνάντηση στον Λευκός Οίκος.

Ωστόσο, η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει, με την αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχει επεκταθεί σε ναυτικό επίπεδο στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πλευρές έχουν προχωρήσει σε κατασχέσεις πλοίων, ενώ ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να καταστρέφει» σκάφη που τοποθετούν νάρκες στην περιοχή.

