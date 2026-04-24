Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βελτιώνεται» η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες

Από δύο μέτωπα έρχονται οι πιέσεις σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς από τη μία υπάρχουν οι κραδασμοί που προκάλεσε η ανακοίνωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ, και από την άλλη η τραπεζική διόρθωση.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,57% στις 2.221,95 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 117,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 19,5 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,67% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 5.637,77 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός απώλειες 1,20% στις 2.561,31 μονάδες.

Βελτιωμένη η ΔΕΗ, βαρίδι οι τράπεζες

Στο επίκεντρο σαφώς παραμένει η μετοχή της ΔΕΗ, η οποία αν και ξεκίνησε τη συνεδρίαση με ισχυρές απώλειες, φτάνοντας έως και το -9%, αυτήν την ώρα περιορίζει σημαντικά την πτώση, δείχνοντας τάσεις ανάκαμψης προς τη ζώνη των 18 ευρώ. Ο τζίρος μάλιστα στη μετοχή ξεπερνά τα 42 εκατ. ήτοι το 30-35% του τζίρου όλης της αγοράς.

Η σταδιακή βελτίωση της εικόνας αποδίδεται σε μια πιο ψύχραιμη «δεύτερη ανάγνωση» των δεδομένων που συνοδεύουν την αύξηση κεφαλαίου. Το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου και της CVC Capital Partners, ενισχύουν την πεποίθηση ότι περίπου 2,5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 4 δισ. έχουν ουσιαστικά διασφαλιστεί. Υπό αυτό το πρίσμα, τα υπόλοιπα 1,5 δισ. εκτιμάται ότι θα καλυφθούν με σχετική ευκολία από την αγορά.

Παρά τη σταθεροποίηση στη ΔΕΗ, η συνολική εικόνα της αγοράς θα μπορούσε να είναι πιο βελτιωμένη εάν δεν ασκούνταν πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο. Αν και οι συναλλαγές στις τραπεζικές μετοχές παραμένουν υποτονικές, η υψηλή στάθμισή τους εξακολουθεί να επηρεάζει δυσανάλογα τον γενικό δείκτη, ο οποίος παραμένει εγκλωβισμένος κάτω από το επίπεδο των 2.220 μονάδων.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η ΔΕΗ σημειώνει απώλειες 3,44%, με τις ΔΑΑ, Εθνική, Aktor, Πειραιώς, Alpha Bank και Τιτάν να χάνουν πάνω από 1%. Ήπια πτωτικά κινούνται οι Eurobank, Motor Oil, Optima, Jumbo, Helleniq Energy, Κύπρου και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο σημειώνει κέρδη 2.14%, με τις Cenergy και Allwyn να ακολουθούν με άνοδο που φτάνει το 1,75%. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΟΤΕ, Metlen, Aegean, Σαράντης, ΕΛΧΑ, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola και Λάμδα.