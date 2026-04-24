Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υπό την πίεση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Με απώλειες κινούνται σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς παραμένει η αβεβαιότητα για τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν, παρά το γεγονός ότι δόθηκε παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου.

Οι δείκτες

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει απώλειες 0,53% στις 610 μονάδες. Ο βρετανικός FTSE 100 υποχωρεί κατά 0,47% στις 10.408 μονάδες, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 0,01% στις 24.156 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κινείται χαμηλότερα κατά 0,64% στις 8.174 μονάδες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη «μη με πιέζετε» όταν ρωτήθηκε για μια μακροπρόθεσμη συμφωνία με το Ιράν, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται να θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το τέλος του πολέμου.

Την ίδια ημέρα, ανακοίνωσε την παράταση κατά τρεις εβδομάδες της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, έπειτα από συνάντηση με διπλωμάτες των δύο χωρών. Ωστόσο, η απουσία εκπροσώπων της Hezbollah από τις συνομιλίες δημιουργεί αμφιβολίες για τη διάρκεια της συμφωνίας.

Η εύθραυστη αυτή κατάσταση εντείνει την αβεβαιότητα. Η Τεχεράνη επιχειρεί να επιδείξει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ επιτιθέμενη σε πλοία. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε κατασχέσεις ιρανικών πλοίων, ενώ ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό να «πυροβολεί και να καταστρέφει» σκάφη που επιχειρούν να τοποθετήσουν νάρκες στην περιοχή.

Με περιορισμένες ενδείξεις για άμεση αποκλιμάκωση, οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν εκ νέου τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, ενισχύοντας τους φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης.

Στο μέτωπο των επιχειρήσεων, οι επενδυτές παρακολουθούν και τα οικονομικά αποτελέσματα ευρωπαϊκών εταιρειών. Οι μετοχές της SAP ενισχύονται πάνω από 5%, καθώς η γερμανική εταιρεία λογισμικού ανακοίνωσε αύξηση 17% στα κέρδη πρώτου τριμήνου, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις χάρη κυρίως στην ισχυρή επίδοση του τομέα cloud.

Στο μεταξύ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση. Σε μηνιαία βάση, κατέγραψαν άνοδο 0,7%, με τα καύσιμα κίνησης να σημειώνουν αύξηση 6,1% και τις διαδικτυακές πωλήσεις 1,4%, ενώ οι πωλήσεις τροφίμων υποχώρησαν κατά 0,8%.

Σε επίπεδο τριμήνου, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.