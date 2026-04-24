OT Delphi Economic Forum XI: Ολα όσα έγιναν την 3η μέρα

Με πλούσια θεματολογία και ενδιαφέρουσες αναλύσεις από εκλεκτούς προσκεκλημένους, αναδεικνύοντας συχνά ζητήματα που θα συζητηθούν για την οικονομία, την πολιτική, την επιχειρηματικότητα, ολοκληρώθηκε η σημερινή τρίτη ημέρα του ΟΤ Delphi Economic Forum ΧΙ που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Delphi Economic Forum ΧΙ το οποίο φέτος έχει τον τίτλο «Το σοκ του νέου».

Οι δημοσιογράφοι του ΟΤ Χρήστος Κολώνας, Γιάννης Αγουρίδης, Αλεξάνδρα Φωτάκη συζήτησαν σήμερα με τους: Προκόπη Παυλόπουλο, πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Σταύρο Παπασταύρου, υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Στέλιο Φράγκο, CEO του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών, Βασίλη Κικίλια, υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τζέφρι Πάιατ, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην υφυπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, Γιάννη Μανιάτη, ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας, Γιώργο Μαργώνη, πρόεδρο και CEO της Παπαστράτος, Ιουλία Τσέτη, CEO του ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, Δημήτρη Παπαστεργίου, υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιάννη Τσακίρη, αντιπρόεδρο ΕΤΕπ, την Ερικα Ξηρουχάκη, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας της «Ελληνικός Χρυσός».

Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία είναι θεσμός και πρέπει να τυγχάνει σεβασμού, υπογράμμισε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

Διευκρινίζοντας ότι δεν θα προχωρήσει σε οποιοδήποτε σχόλιο για τα τεκταινόμενα γύρω από «το υπαρκτό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», καθώς «οι σχολιασμοί δεν βοηθούν αλλά οξύνουν τα πράγματα», τόνισε εμφατικά ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνει τη δουλειά της και κατά κοινή ομολογία την κάνει καλά».

Την ίδια στιγμή εστίασε στο θέμα των Ελλήνων δικαστικών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε ότι αφορά στην ανανέωση της θητείας τους. Αφού σημείωσε ότι έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα με τη ανανέωση, το οποίο δεν έπρεπε να υπάρξει, τόνισε ότι σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας μας, που υπερέχει του ευρωπαϊκού δικαίου, και δη το άρθρο 90 παράγραφος 5, για τις υπηρεσιακές μεταβολές των Ελλήνων δικαστών, συμπεριλαμβανομένης και της μετάθεσής τους ή απόσπασης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς ή της ανανέωσης θητείας τους, αποκλειστικά αρμόδιο είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

«Αυτό έστειλε τους εισαγγελείς εκεί. Αυτό μπορεί ή να παρατείνει τη θητεία τους ή να μην την παρατείνει. Τίθεται ένα ζήτημα όχι σε επίπεδο νομικό. Το νομικό ζήτημα είναι έτσι όπως σας το λέω. Αυτό θα αποφασίσει και αυτό το εξασφαλίζει η υπεροχή του Ελληνικού Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως κατά κοινή ομολογία έχουν κάνει εξαιρετικά τη δουλειά τους.

Όταν τελειώσει ο πόλεμος οι πληγές θα είναι βαθιές

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στη σύρραξη στη Μέση Ανατολή, που επηρεάζει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη, τονίζοντας ότι η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο.

Επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την επανάληψη λαθών (όπως σε Λιβύη, Ιράκ, Συρία) που αφήνουν βαθιές πληγές και έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στην Ευρώπη. Τόνισε παράλληλα την αδυναμία της Ευρώπης να διαδραματίσει τον πλανητικό της ρόλο ως δύναμη ειρήνης και δημοκρατίας, καθώς δεν διαθέτει κοινή εξωτερική πολιτική και στρατό και καλώντας την να «σηκώσει το κεφάλι της» και να χτίσει βασικούς πυλώνες ασφάλειας.

Η Ευρώπη να διαδραματίσει το ρόλο που τής αναλογεί

Ο κ. Παυλόπουλος επισήμανε με αφορμή αυτή τη συγκυρία θα πρέπει «να χτίσει βασικούς πυλώνες κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας που θα της επιτρέψουν να είναι στο μέλλον η πλανητική δύναμη, η οποία θα διαδραματίσει τον ρόλο που της αναλογεί κατά την ιστορία της και τον πολιτισμό της. Δεν έχουμε χρόνο.

Πρέπει να γίνει και έπρεπε να γίνει χθες. Πρέπει να γίνει τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να καταλάβουν τις ευθύνες τους».

Παπασταύρου: Η ΔΕΗ πρωταθλητής ενέργειας στην Κεντρική και ΝΑ Ευρώπη

Ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4 δισ. που ανακοινώθηκε την Πέμπτη.

Τονίζοντας ότι «η κυβέρνηση στηρίζει αποφασιστικά τον σχεδιασμό της ΔΕΗ», ο κ. Παπασταύρου πρόσθεσε: «Τα νέα είναι εξαιρετικά θετικά και είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση ο σχεδιασμός της ΔΕΗ με τον Εθνικό Ενεργειακό Σχεδιασμό. Δημιουργείται ένας πρωταθλητής στην Ανατολική Ευρώπη, μια ηγέτιδα δύναμη στην ενέργεια και ουσιαστικά αυτό έρχεται να ενισχύσει σε δύο πυλώνες το δικό μας σχεδιασμό. Εχουμε ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, γιατί η ανάπτυξη και η επέκταση της ΔΕΗ σε ΑΠΕ σε όλα τα γειτονικά κράτη στην Ανατολική Ευρώπη, στη Δυτική Ευρώπη, ενισχύει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της εταιρείας και συγχρόνως -κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό- ουσιαστικά είμαστε πρωτοπόροι και στο θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, των data centers».

Σημείωσε ακόμη πως: «η Ελλάδα ουσιαστικά γίνεται ένας πρωταγωνιστής. Η επιτυχία της ΔΕΗ είναι επιτυχία της Ελλάδας. Η Ελλάδα είναι ένας πρωταγωνιστής στην ενέργεια, στην Ανατολική Ευρώπη και στη Δυτική Ευρώπη. Εμείς έχουμε μια πύλη εισόδου που τροφοδοτεί μια περιοχή εκατό εκατομμυρίων και έρχεται τώρα η ΔΕΗ και γίνεται ένας πρωταγωνιστής».

Υδρογονάνθρακες

Για το θέμα των υδρογονανθράκων, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας είπε ότι η χώρα προχωράει αποφασιστικά και γρήγορη στην ανάπτυξή τους, κάτι στο οποίο είχε μείνει πολύ πίσω.

«Θα έχουμε», είπε, «την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, η οποία θα είναι και η πρώτη που έχει γίνει ποτέ σε τέτοιο βάθος». Αυτό, πρόσθεσε, θα μας επιτρέψει να δούμε αν στην πραγματικότητα έχουμε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και προανήγγειλε ότι «προχωρούμε να δούμε και άλλα οικόπεδα τα οποία δεν έχουν αποτελέσει μέχρι τώρα αντικείμενο ενδιαφέροντος από τις πολύ μεγάλες εταιρείες».

Για το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας

Για το κατά πόσο η χώρα είναι ασφαλής ενεργειακά, ο υπουργός είπε: «Είμαστε θωρακισμένοι, αλλά δεν εφησυχάζουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει την έκταση και την ένταση της κρίσης. Ξυπνάς μια μέρα με μηνύματα ότι πάει σε μια αποκλιμάκωση και την ίδια μέρα έρχονται αντίθετα μηνύματα. Άρα είμαστε διαρκώς σε συνεννόηση με τα διυλιστήρια και με όλους τους παράγοντες της αγοράς. Δεν εφησυχάζουμε, έχουμε συντονισμό. Αυτήν τη στιγμή θεωρώ πως δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος».

Πρόσθεσε ωστόσο: «από την άλλη μεριά, όμως, είναι και η ώρα της Ευρώπης να αντιδράσει, να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να γίνει μια ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη».

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατ. για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προειδοποίησε για τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και στα Στενά του Ορμούζ στην ελληνική ναυτιλία, την οποία χαρακτήρισε πρώτη παγκόσμια δύναμη.

Η ελληνική ναυτιλία δοκιμάζεται έντονα από τον πόλεμο, με 11 πλοία ελληνικής σημαίας εντός Περσικού Κόλπου και 27 στα Στενά, συν υπερπολλαπλάσια ελληνόκτητα, είπε. Το Στενό, από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 25% του φυσικού αερίου, απειλεί την ενεργειακή αλυσίδα και οικονομία, με εκτιμήσεις για άνοδο του πληθωρισμού και υψηλότερα κόστη καυσίμων. Το υπουργείο επικοινωνεί τρεις φορές ημερησίως με πλοία και εφοπλιστές, ενώ 10 ναυτικοί επαναπατρίστηκαν άμεσα, κατέληξε.

Ρόλος ΕΕ και μετανάστευση

«Επιβάλλεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει έγκαιρα μέτρα στήριξης των πολιτών της», είπε, από την ενεργειακή-οικονομική κρίση, «σεβόμενη την ψήφο και τα χρήματά τους».

Τουρισμός και Ακτοπλοΐα

Σε ότι αφορά τον Τουρισμό και την ακτοπλοΐα, ο Βασίλης Κικίλιας επισήμανε την συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων με 55-57 εκατ. € επιδότηση (ψηφίστηκε χθες), μετακύλιση εκπτώσεων στο κράτος, συνεχείς συναντήσεις με τις εταιρείες για συντονισμό στο θέμα των καυσίμων.

Όπως είπε στο θέμα του Τουρισμού η Ελλάδα αποδείχθηκε ανθεκτική σε προηγούμενες δύσκολες κρίσεις (πανδημία-Ουκρανία) και τόνισε ότι παρά το δυσθεώρητο κόστος, «κινούμαστε με αισιοδοξία και ειλικρίνεια».

Φράγκος (HIIF): Μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η πρώτη επένδυση του HIIF

Στον ρόλο και στη σημασία του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) που αποτελεί τον νέο επενδυτικό βραχίονα του Υπερταμείου (Growthfund) αναφέρθηκε ο CEO του ταμείοy, Στέλιος Φράγκος.

Οπως είπε ο κ. Φράγκος, «έχουμε ετοιμάσει ένα ώριμο pipeline έργων με έμφαση στον τομέα των ψηφιακών υποδομών, με στόχο να κάνουμε την κλιμάκωση σε βάθος χρόνου, επενδύοντας στα 300 εκατ. που είναι το αρχικό μας κεφάλαιο» και μέχρι τέλος Ιουνίου θα γίνει η πρώτη επένδυση.

Ερωτηθείς σε ποιους κλάδους βλέπει επενδυτικές ευκαιρίες, απάντησε ότι οι προτεραιότητες του ταμείου είναι εναρμονισμένες με προτεραιότητες της χώρας σε χρονικό ορίζοντα 10 και 20 χρόνων.

«Κοιτάζουμε την ενεργειακή και πράσινη μετάβαση, την κυκλική οικονομία και πιο σημαντικό τη γαλάζια οικονομία και το νερό – και στο κομμάτι της παροχής και στο κομμάτι των λυμάτων», είπε.

Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, στόχος του Ελληνικού Ταμείου Καινοτομίας και Υποδομών είναι «να λειτουργήσουμε ως καταλύτης σε διάφορα έργα.

Εξήγησε ότι το ταμείο έρχεται να καλύψει ένα συγκεκριμένο κενό στο πλαίσιο του Υπερταμείου και στην ελληνική οικονομία. «Αποτελούμε», είπε, «τον επενδυτικό πυλώνα. Θα κάνουμε επενδύσεις στην ελληνική. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα οικοσύστημα επενδυτών. Ερχόμαστε να λειτουργήσουμε σαν γέφυρα -τελειώνοντας και το Ταμείο Ανάκαμψης- και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος».

Στόχος του ταμείου, είπε κλείνοντας, είναι να αφήσουν οι επενδύσεις αποτύπωμα με θέσεις εργασίας, περαιτέρω ανάπτυξη βασικών υποδομών στα πλαίσια της ψηφιακής ανάπτυξης, της ενεργειακής αυτάρκειας.

Τζέφρι Πάιατ: Οι αγορές υποτιμούν το μακροπρόθεσμο σοκ του πολέμου

Ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα και πρώην υφυπουργός Ενέργειας Τζέφρι Πάιατ προειδοποίησε μέσω του ΟΤ Delphi Economic Forum XI ότι οι αγορές υποτιμούν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου Ιράν-Ισραήλ-ΗΠΑ, με το 20% των παγκόσμιων πετρελαϊκών όγκων να βρίσκονται εκτός αγοράς. Η κρίση θα αλλάξει ενεργειακές αγορές, σχέσεις ΗΠΑ-Περσικού Κόλπου και θα πλήξει την Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα παραμένει κρίσιμος εταίρος, επισήμανε ο Τζέφρι Πάιατ.

Μακροπρόθεσμες επιπτώσεις

Οι αγορές δεν έχουν αξιολογήσει επαρκώς τις συνέπειες του πολέμου, που θα μεταβάλει την προσέγγιση στις ενεργειακές πηγές του Κόλπου και τις σχέσεις των ΗΠΑ με Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Κατάρ, Κουβέιτ, είπε.

Βραχυπρόθεσμα, εκτοξεύονται οι τιμές του φυσικού αερίου, των αεροπορικών καυσίμων και του ντίζελ, αλλά η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη σε σχέση με το 2022, τόνισε (εισβολή Ρωσίας στην Ουκρανία). Η Ελλάδα, ως εταίρος με το Ισραήλ, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή, επισήμανε.

Στρατηγική Τραμπ και πυρηνικό Ιράν

Ο Τραμπ αποφεύγει πλήρη στρατιωτική εκστρατεία, αναβάλλοντας προθεσμίες, με ελάχιστα αιτήματα για το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους Ιράν, είπε ο Τζέφρι Πάιατ. Είπε ακόμη ότι γίνεται συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν τονίζοντας το περιφερειακό πλαίσιο: Κατάρ, Ιράκ, ΗΑΕ, Σαουδική θα ζήσουν το «μετά», με Ελλάδα/NATO να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή.

Διεθνές Δίκαιο και πολιτική Τραμπ

Αναφερόμενος στις διεθνείς σχέσεις, είπε ότι ΗΠΑ-Ελλάδα επενδύουν σε «rules-based order»: δηλαδή τάξη βασισμένη σε κανόνες. Τόνισε ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης Τραμπ να απορρίπτει αυτή τη γενική αρχή (σε περιπτώσεις όπως της Γροιλανδίας, του Παναμά ή του Καναδά).

Ο κ. Πάιατ δήλωσε ότι ανησυχεί για τις συνέπειες μιας πιθανής υποχώρησης των ΗΠΑ από την βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη, τονίζοντας ότι και οι δύο χώρες, Ελλάδα και ΗΠΑ, έχουν μεγάλο συμφέρον στην διατήρησή της.

Μανιάτης (ΠΑΣΟΚ): Η Ευρώπη χρειάζεται ενεργειακό άλμα

Για την παγκόσμια ενεργειακή κρίση, τις επιπτώσεις της στην Ευρώπη και τις προσδοκόμενες επιδόσεις του ΠΑΣΟΚ σε μελλοντική εκλογική αναμέτρηση μίλησε ο κ. Γιάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Αναιμική η απάντηση της Ευρώπης στις προκλήσεις

Παρότι οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένες στο κλείσιμο των Στενών, η Ευρώπη συνολικά δεν έχει κάνει το απαραίτητο άλμα ενεργειακής αυτονομίας, παρατήρησε ο κ. Μανιάτης.

Στην παρούσα συγκυρία, «η Ευρώπη έχει βγάλει από το συρτάρι την εργαλειοθήκη των μειωμένων μετακινήσεων. Ενώ πολλές κυβερνήσεις δίνουν επιδόματα, αυτά είναι ασπιρίνες, δεν γιατρεύουν το δομικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Για παράδειγμα, όλα τα κράτη-μέλη έχουν συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ηλεκτρισμό κατά 40% ως 60%, χωρίς η μειωμένη τιμή να περνάει στους λογαριασμούς των καταναλωτών. «Χρειαζόμαστε αλλαγή του τρόπου τιμολόγησης», είπε ο κ. Μανιάτης.

Ζαχαράκη: Στόχος η δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών

Στις Πανελλαδικές εξετάσεις που πια βρίσκονται σε «απόσταση αναπνοής», το μείζον ζήτημα της φοιτητικής στέγης, αλλά και το ψηφιακό φροντιστήριο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Με την ευχή όλοι οι υποψήφιοι να έχουν μία πολύ καλή πορεία στις Πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν στις 29 Μαϊου και έως τότε προέτρεψε να κάνουν χρήση του ψηφιακού φροντιστηρίου, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι αυτές είναι «η αρχή μιας διαδρομής».

Η φοιτητική στέγη

Για το φλέγον ζήτημα της φοιτητικής στέγης η κυρία Ζαχαράκη ανέφερε ότι είναι σημαντικό η η χώρα να ανανεώσει τις φοιτητικές της εστίες, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα είναι ένα από τα σημαντικότερα που απασχολεί την ελληνική οικογένεια, η οποία ήδη έχει επιβαρυνθεί για την εισαγωγή των παιδιών στο πανεπιστήμιο.

Όπως είπε θα έχουμε 9.000 κλίνες στα περιφερειακά πανεπιστήμια τα επόμενα χρόνια και στόχος είναι τα πανεπιστήμια να ανακαινίσουν υφιστάμενες εστίες και να αποκτήσουν νέες.

Σε ότι αφορά στην Αθήνα, είπε πως ήδη έχουμε ανάδοχο για την ανακαίνιση της φοιτητικής εστίας στην Πατησίων, προσθέτοντας πως εστίες πρόκειται να αποκτήσουν το Πάντειο αλλά και το Πανεπιστήριο Πειραιώς.

Επίσης, σημείωσε ότι το 2019 ο προϋπολογισμός για επίδομα φοιτητικής στέγης ήταν 40 εκατ. ευρώ και φέτος ανήλθε στα 90 εκατ. ευρώ.

Παπαστεργίου: Μικροδορυφόροι, Kids Wallet και η νέα ψηφιακή εποχή της Ελλάδας

Τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αξιοποίηση του διαστήματος και των νέων τεχνολογιών ανέπτυξε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο υπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στην εποχή των διαστημικών εφαρμογών, αξιοποιώντας ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, από τον περασμένο Νοέμβριο η χώρα διαθέτει πλέον μικροδορυφόρους σε χαμηλή και μέση τροχιά, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο δυνατοτήτων.