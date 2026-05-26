Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Στην αναβάθμιση του νέου μηχανισμού καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικό έγκλημα προχωρά η ΑΑΔΕ ενσωματώνοντας ειδική πλατφόρμα για τις υποθέσεις που διαχειρίζεται η νέα ελεγκτική μονάδα ΔΕΟΣ.

Νέα πλατφόρμα για φοροδιαφυγή

Η εφαρμογή καταγγελιών, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, θα δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες να αποστέλλουν επώνυμα ή ανώνυμα στοιχεία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά και οικονομικά εγκλήματα, μέσω ειδικής γραμμής που θα συνδέεται απευθείας με τη ΔΕΟΣ.

Μέσω του νέου συστήματος, κάθε πληροφορία θα αξιολογείται μέσα από διαδικασία φιλτραρίσματος και ανάλυσης κινδύνου, με διασταυρώσεις στοιχείων από τραπεζικά δεδομένα, τελωνειακές βάσεις, εσωτερικά πληροφοριακά συστήματα, αλλά και πληροφορίες από ελληνικές και διεθνείς αρχές.

Οι υποθέσεις που θα συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία επικινδυνότητας θα οδηγούνται άμεσα σε έλεγχο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στους επιτόπιους προληπτικούς ελέγχους, με τη ΔΕΟΣ να σχεδιάζει 18.000 στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με έμφαση σε περιοχές και κλάδους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής. Παράλληλα, προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες για απάτες στον ενδοκοινοτικό ΦΠΑ.

Οι καταγγελίες

Το 2025 οι καταγγελίες πολιτών προς την ΑΑΔΕ για φορολογικές και τελωνειακές παραβάσεις, καθώς και για περιπτώσεις διαφθοράς υπαλλήλων έφτασαν τις 41.354. Συνολικά την περίοδο 2022–2025 καταγράφηκαν 234.789 καταγγελίες.

Ειδικότερα, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Διαχείρισης Απλών Καταγγελιών» στην πύλη myaade.gov.gr υποβλήθηκαν 16.970 αναφορές που αφορούσαν φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία και καταγγελίες για εφοριακούς και τελωνειακούς υπαλλήλους. Παράλληλα, άλλες 24.384 καταγγελίες υποβλήθηκαν μέσω της εφαρμογής appodixi και σχετίζονταν με αποδείξεις που δεν πληρούσαν τους νόμιμους όρους έκδοσης.

Την ίδια χρονιά, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης πραγματοποίησαν 17.817 μερικούς επιτόπιους ελέγχους, αξιοποιώντας μεταξύ άλλων και στοιχεία από την εφαρμογή appodixi. Από αυτούς, οι 1.978 έλεγχοι αφορούσαν υποθέσεις φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου και διαφθοράς που προήλθαν από καταγγελίες στην ψηφιακή εφαρμογή διαχείρισης. Παρά τον μεγάλο όγκο καταγγελιών, ο αριθμός των ελέγχων παραμένει σημαντικά μικρότερος, γεγονός που αποδίδεται τόσο στη διακύμανση της αξιοπιστίας των αναφορών όσο και στους περιορισμένους πόρους των ελεγκτικών υπηρεσιών.