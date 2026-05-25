Ρωσική κεντρική τράπεζα: Νέα αγωγή κατά ΕΕ για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν παγώσει από τις δυτικές χώρες.

World 25.05.2026, 21:20
Δεύτερη αγωγή ανακοίνωσε ότι κατέθεσε η ρωσική κεντρική τράπεζα τη Δευτέρα στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αμφισβητώντας τον κανονισμό της ΕΕ που επιτρέπει τη χρήση των δεσμευμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας για την αποπληρωμή του δανείου της ΕΕ προς την Ουκρανία.

Το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων έχει «παγώσει» στην Ευρώπη και τηρείται στον βελγικό οργανισμό αποθετηρίου Euroclear.

«Το πλαίσιο της ΕΕ που αμφισβητεί η Τράπεζα της Ρωσίας αντιμετωπίζει τα κρατικά περιουσιακά στοιχεία της ως στοιχείο χρηματοδοτικής στήριξης προς τρίτη χώρα, αλλοιώνοντας το νομικό και οικονομικό καθεστώς των κρατικών περιουσιακών στοιχείων», ανέφερε η κεντρική τράπεζα.

Ο κανονισμός, με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2026, ανέφερε ότι το δάνειο της ΕΕ προς την Ουκρανία θα πρέπει να αποπληρωθεί μόνο όταν η Ουκρανία λάβει αποζημίωση από τη Ρωσία για την εισβολή της το 2022, ενώ η ΕΕ θα πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για την αποπληρωμή του χρέους της Ουκρανίας.

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν «παγώσει» από τις δυτικές χώρες. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιουσιακών στοιχείων έχει παγώσει στην Ευρώπη και τηρείται στον βελγικό οργανισμό αποθετηρίου Euroclear.

Αμφισβήτηση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων από τη ρωσική κεντρική τράπεζα

Τον περασμένο Μάρτιο, η κεντρική τράπεζα αμφισβήτησε μια κίνηση του Δεκεμβρίου 2025 για την αόριστη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η δέσμευση επιβλήθηκε με «σοβαρές διαδικαστικές παραβιάσεις». Η αγωγή κατατέθηκε επίσης στο Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ.

Στις 15 Μαΐου, δικαστήριο στη Μόσχα έκανε δεκτή την αγωγή της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για την αποκατάσταση ζημιών από την Euroclear σχετικά με το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αξίας 18,17 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων (253,77 δισεκατομμύρια δολάρια).

