Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

AGRO 25.05.2026, 22:15
Σχολιάστε
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
Επιμέλεια Ανθή Γεωργίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Αντιμέτωπη με σοβαρές αναταράξεις βρίσκεται η παγκόσμια βιομηχανία λιπασμάτων, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα στις θαλάσσιες μεταφορές επηρεάζουν άμεσα την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων. Οι εταιρείες του κλάδου μειώνουν ήδη την παραγωγή στα λιπάσματα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές ελλείψεις τροφίμων στο μέλλον.

Κεντρικό πρόβλημα αποτελεί η διατάραξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, από όπου μέχρι πρόσφατα διέρχονταν περίπου το 50% του παγκόσμιου εμπορίου θείου. Το θείο είναι βασική πρώτη ύλη για την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε καλλιέργειες όπως το καλαμπόκι, η σόγια και το ρύζι.

Οι τιμές του θείου έχουν αυξηθεί δραματικά

Στελέχη της αγοράς υποστηρίζουν ότι η κρίση έχει εξελιχθεί από πρόβλημα προμήθειας πρώτων υλών σε σοβαρό σοκ για ολόκληρη την αγορά λιπασμάτων. Ο φώσφορος, μαζί με το άζωτο και το κάλιο, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία για τις καλλιέργειες, όμως η αγορά ήταν ήδη πιεσμένη λόγω της αυξημένης ζήτησης θείου από άλλους βιομηχανικούς κλάδους, όπως η παραγωγή μπαταριών.

Μειώνει την παραγωγή στα λιπάσματα η βιομηχανία

Μεγάλες εταιρείες παραγωγής λιπασμάτων έχουν ήδη περιορίσει τη δραστηριότητά τους. Η Mosaic, σύμφωνα με τους FT, μείωσε την παραγωγή φωσφορικών στις ΗΠΑ και στη Βραζιλία, καθώς το υψηλό κόστος του θείου επηρεάζει σημαντικά την κερδοφορία.

Αντίστοιχα, η OCP προχώρησε σε πρόωρες εργασίες συντήρησης σε ορισμένες μονάδες παραγωγής, αν και δηλώνει ότι διαθέτει επαρκή στρατηγικά αποθέματα για να συνεχίσει προσωρινά τη λειτουργία της. Σύμφωνα με δηλώσεις των εκπροσώπων της, τα αποθέματα αυτά επιτρέπουν να συνεχίσουν την παραγωγή μέχρι το τέλος Ιουλίου.

«Φρένο» και στις εξαγωγές

Η Κίνα σταμάτησε προσωρινά τις εξαγωγές βασικών φωσφορικών λιπασμάτων τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, ενώ χώρες όπως η Ινδία προσπαθούν να εξασφαλίσουν μεγάλες ποσότητες μέσω διεθνών διαγωνισμών πριν επιδεινωθεί περαιτέρω η αγορά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ινδία προκήρυξε πρόσφατα διαγωνισμό για 1,6 εκατ. τόνους φωσφορικού λιπάσματος, ποσότητα ρεκόρ για έναν μόνο διαγωνισμό.

Παράλληλα, οι εξαγωγές από τη Σαουδική Αραβία έχουν μειωθεί αισθητά φτάνοντας σχεδόν το μισό, παρά τις προσπάθειες των παραγωγών (όπως η Ma’aden και η Sabic) να μεταφέρουν προϊόντα μέσω χερσαίων διαδρομών προς λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας.

Δραματική αύξηση της τιμής του θείου

Οι τιμές του θείου έχουν αυξηθεί δραματικά. Μέσα σε έναν χρόνο, από περίπου 150–180 δολάρια ανά τόνο, έφτασαν ακόμη και τα 900 ή 1.000 δολάρια, γεγονός που καθιστά την παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων εξαιρετικά ακριβή και σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμη οικονομικά.

Ακόμα κι αν καταφέρουν να εξασφαλίσουν θείο, τα οικονομικά δεδομένα για τους παραγωγούς φωσφορικών αλάτων «απλά δεν βγαίνουν όταν έχεις πολύ ακριβό εισαγόμενο θείο», δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος λιπασμάτων στην CRU. «Στην Κίνα αυτή τη στιγμή, τα περιθώρια κέρδους των φωσφορικών αλάτων είναι αρνητικά μόνο και μόνο από αυτές τις εισροές — και αυτό χωρίς να υπολογίζεται το κόστος επεξεργασίας».

Αν και αρχικά οι επιπτώσεις της κρίσης επικεντρώθηκαν στα αζωτούχα λιπάσματα, όπως η αμμωνία και η ουρία, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά φωσφορικών ενδέχεται να ανακάμψει πιο αργά. Μάλιστα, περίπου το 30% του εμπορίου αμμωνίας περνούσε από τα Στενά του Ορμούζ πριν από τη σύγκρουση.

Το Μαρόκο και η Δυτική Σαχάρα διαθέτουν τα μεγαλύτερα αποθέματα φωσφορικών πετρωμάτων παγκοσμίως, τα οποία υφίστανται επεξεργασία με θειικό οξύ για την παραγωγή λιπάσματος. Ως αποτέλεσμα, πολλές εταιρείες αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, επενδύοντας σε λιπάσματα που χρησιμοποιούν λιγότερο θείο ή σε νέες πηγές προμήθειας.

Αγορά «δύο ταχυτήτων»

Οι ειδικοί εκφράζουν επίσης ανησυχία ότι η αγορά λιπασμάτων εξελίσσεται πλέον σε μια αγορά «δύο ταχυτήτων». Οι οικονομικά ισχυρές χώρες εξακολουθούν να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες ποσότητες, ενώ οι φτωχότερες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές.

Ήδη σε περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής και της Νοτιοανατολικής Ασίας πολλοί αγρότες περιορίζουν τη χρήση λιπασμάτων ή καθυστερούν τις αγορές τους, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερες αποδόσεις στις καλλιέργειες.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, οι συνέπειες αυτής της κρίσης ενδέχεται να φανούν από το επόμενο κιόλας έτος, με μικρότερες σοδειές και αυξημένο κίνδυνο επισιτιστικών προβλημάτων σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ
Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ
Huawei: Έχει λύση για να φτάσει τα κορυφαία τσιπ
Τεχνολογία

H Huawei και το στοίχημα για τσιπ επόμενης γενιάς έως το 2031
ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos
ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
World

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Μυτιληναίος στους FT: Ευπρόσδεκτη η στοχευμένη υποστήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας
Βιομηχανία

Μυτιληναίος στους FT: Θετική η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Τι δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στους FT για τις κρατικές ενισχύσεις στην ευρωπαϊκή βιομηχανία

Μελίνα Ζιάγκου
ΔΕΗ: Κλειδώνει και τον εξοπλισμό για το data center στη Δ. Μακεδονία
Tεχνητή νοημοσύνη

Τελική ευθεία από ΔΕΗ για το data center στη Δ. Μακεδονία

Η ΔΕΗ τον Ιούνιο κλείνει τον εξοπλισμό 100 εκ. ευρώ για το data center – Οι τέσσερις hyperscalers – Το σχέδιο για DC εκτός Ελλάδας

Χρήστος Κολώνας
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Societe Generale: Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά εμφανίζονται ρωγμές
World

Ανθεκτικές οι ευρωπαϊκές αγορές… αλλά με ρωγμές

Τα κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές περιορίζονται σε λίγους κλάδους, αναφέρει η Societe Generale

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ληξιπρόθεσμα χρέη: Πάνω από 3,1 δισ. τα φέσια του Δημοσίου προς ιδιώτες
Economy

Ψηλώνουν τα «φέσια» του Δημοσίου - Οι «πρωταθλητές»

Κίνημα «δεν πληρώνω» από το Δημόσιο - Τι δείχνουν τα στοιχεία για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Ανδρομάχη Παύλου
Τράπεζες: Σε πέντε πεδία εντείνεται ο ανταγωνισμός
Τράπεζες

Αρωμα ανταγωνισμού στην τραπεζική αρένα

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι αντιμέτωπες με τον 5ο πόλο, τις neonbank και τους διεθνείς fintechs

Αγης Μάρκου
Περισσότερα από AGRO
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
ΑΑΔΕ: Ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου – Ποιοι ακολουθούν
AGRO

Ποιοι αγρότες θα πληρωθούν μέχρι τέλος Μαΐου – Ποιοι ακολουθούν

Στα 297 εκατ. ευρώ οι πληρωμές μέχρι τέλος Μαΐου σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΑΑΔΕ

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ
AGRO

Καββαδάς: Η επόμενη μέρα της ελληνικής αλιείας – Νέο πρόγραμμα 16 εκατ. ευρώ

Τι ανέφερε από τη Βουλή ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθ. Καββαδάς

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: Στο επίκεντρο της νέας στρατηγικής για την κυκλική οικονομία
AGRO

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και κυκλική οικονομία

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί ως βασικός παράγοντας της κυκλικής μετάβασης

ΚΑΠ: Οι άμεσες ενισχύσεις λειτουργούν ως αναγκαίο «δίχτυ ασφαλείας»
AGRO

Αναγκαίο «δίχτυ ασφαλείας» οι ενισχύσεις για τους αγρότες

Η κοινωνική διάσταση της ΚΑΠ 2023-2027 - Συμπεράσματα από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ)

ΑΑΔΕ: Σε ποιο καθεστώς θα υπαχθούν οι αγρότες που εισέπραξαν ενίσχυση του Μέτρου 23 – Παραδείγματα
AGRO

Πού θα υπαχθούν οι αγρότες για την έκτακτη ενίσχυση – Παραδείγματα

Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για την υποβολή δήλωσης μεταβολών για την μετάταξη αγροτών από το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο ειδικό καθεστώς

Κρασί: Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα
AGRO

Ο νέος χάρτης του παγκόσμιου αμπελώνα

Εκριζώσεις κόκκινων ποικιλιών και φυτεύσεις λευκών - Νέες προκλήσεις για το κρασί

Latest News
HAE: Ο πόλεμος δεν εμποδίζει τις επενδύσεις στον τουρισμό
World

Συνεχίζουν να επενδύουν στον τουρισμό τα ΗΑΕ

Αν και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί την εικόνα των ΗΑΕ ως τουριστικού προορισμού, οι επενδύσεις συνεχίζονται

Σούπερ μάρκετ: Αμερικανοί αγοραστές συρρέουν σε ιαπωνικές αλυσίδες στις ΗΠΑ
World

Γιατί οι Αμερικανοί τρελαίνονται για τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ

Τα ιαπωνικά σούπερ μάρκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικά στην Καλιφόρνια, αυξάνονται σε αριθμό — και σε μέγεθος

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Huawei: Έχει λύση για να φτάσει τα κορυφαία τσιπ
Τεχνολογία

H Huawei και το στοίχημα για τσιπ επόμενης γενιάς έως το 2031

Η Huawei διατείνεται ότι μπορεί να φτάσει τους ημιαγωγούς αιχμής της Intel έως το 2031

ΕΚΤ: Καμπανάκι στις τράπεζες λόγω του Mythos
World

Καμπανάκι από την ΕΚΤ λόγω του Mythos

Η ΕΚΤ σχεδιάζει να τονίσει τη σοβαρότητα της απειλής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΗΠΑ: Οι καταναλωτές αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών καθώς εξανεμίζονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις Τραμπ
World

Οι καταναλωτές στις ΗΠΑ αντιμέτωποι με συρρίκνωση δαπανών

Η πίεση αυξάνεται με τις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ να έχουν αυξηθεί κατά 50%, λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Αμερικανικά ομόλογα: Γιατί ανησυχεί ο Λευκός Οίκος
Ομόλογα

Γιατί ο Λευκός Οίκος ανησυχεί για τα αμερικανικά ομόλογα

Το υψηλότερο κόστος δανεισμού ανησυχεί τον Λευκό Οίκο καθώς η κυβέρνηση βαδίζει προς τις ενδιάμεσες εκλογές

Τζούλη Καλημέρη
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν θα τα ανοίξει 30 ημέρες μετά τη σύναψη συμφωνίας
World

Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ 30 ημέρες μετά τη συμφωνία

Η εκεχειρία που συμφωνήθηκε στις αρχές Απριλίου θα παραταθεί για 60 ημέρες, με σκοπό τη διεξαγωγή συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Aramco: Μεταβιβάζει το ποσοστό της στην PRefChem στην Petronas
World

Η Aramco πουλά το μερίδιό της στη PRefChem, στην Petronas

H Aramco, o πετρελαϊκός γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας, αποχωρεί από τις κοινοπραξίες διυλιστηρίων και πετροχημικών στη Μαλαισία

Ρωσική κεντρική τράπεζα: Νέα αγωγή κατά ΕΕ για τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία
World

Νέα ρωσική αγωγή κατά ΕΕ για τα «παγωμένα» assets

Η ρωσική κεντρική τράπεζα εκτιμά ότι περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια από τα κρατικά κεφάλαια της Ρωσίας έχουν παγώσει από τις δυτικές χώρες.

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments
English Edition

Greece’s Public Sector Owes More Than €3.8B in Overdue Payments

Greece's public sector owes nearly €3.9 billion to suppliers, taxpayers, and pensioners, with public hospitals alone accounting for more than €1.5 billion in overdue payments

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη
Tεχνητή νοημοσύνη

Κρις Όλαφ (Anthropic): Ζητά από τις κυβερνήσεις να ελέγξουν την ΑΙ

Μιλώντας στο πλευρό του πάπα Λέοντα, o Κρις Όλαφ της Anthropic παραδέχτηκε ότι τα συμφέροντα των εταιρειών ΑΙ δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με τις ανάγκες της κοινωνίας.

Στενά Ορμούζ: Τάνκερ με αργό και LNG διέρχονται με προορισμό Πακιστάν – Κίνα
Ποντοπόρος

Τάνκερ με αργό και LNG περνούν το Ορμούζ - Προορισμός Πακιστάν και Κίνα

Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στον Κόλπο

ΔΕΗ: Η ακτινογραφία της ΑΜΚ – Στο ταμπλό οι νέες μετοχές από 26/5
Business

Η ακτινογραφία της ΑΜΚ της ΔΕΗ

Στο ταμπλό του Euronext Athens από τις 26 Μαΐου οι 597.396.677 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της ΔΕΗ που προέκυψαν από την ΑΜΚ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις
AGRO

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δράση του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις απάτης του ΟΠΕΚΕΠΕ στήθηκε στην Κρήτη - Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 άτομα

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies