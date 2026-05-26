Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Business 26.05.2026, 07:00
Γιώργος Μανέττας

Το επόμενο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της Wortheat ετοιμάζεται να κάνει η Ντίνα Καλλιμάνη. Η εταιρεία έτοιμων υγιεινών γευμάτων ψυγείου της επιχειρηματίας γνωστή για τη μακρά πορεία της ως επικεφαλής της ιστορικής οικογενειακής επιχείρησης Καλλιμάνης αναμένεται να λανσάρει ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο θα κάνει το ντεμπούτο του, στις 6 και 7 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Be Well Festival.

Η Wortheat έχει παρουσία σε επιλεγμένα κανάλια λιανικής, όπως το Βιολογικό Χωριό, καθώς και σε online retail συνεργασίες. Ωστόσο, η δημιουργία αυτόνομου ηλεκτρονικού καναλιού επιδιώκει την ενίσχυση της απευθείας πρόσβασης στους καταναλωτές. Η διαφοροποίηση, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον σχεδιασμό, δεν περιορίζεται μόνο στο κανάλι πώλησης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας του.

Η κατηγορία του convenience food εμφανίζει έντονη δυναμική, καθώς οι ισορροπίες στο οργανωμένο λιανεμπόριο μεταβάλλονται αισθητά

Περίπου 50 κωδικοί και κάλυψη σε όλη την Αττική από την Wortheat

Σε μια αγορά όπου αρκετές πλατφόρμες κινούνται γύρω από συνδρομητικά μοντέλα και προκαθορισμένα μηνιαία πακέτα γευμάτων, η Wortheat επιλέγει διαφορετικό δρόμο. Οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν και μεμονωμένες παραγγελίες, χωρίς υποχρέωση συνδρομής ή μακροχρόνιας δέσμευσης.

Πρόκειται για στρατηγική επιλογή που στοχεύει σε μεγαλύτερο εύρος κοινού: εργαζόμενους με απαιτητική καθημερινότητα, καταναλωτές που αναζητούν ευκολία αλλά και όσους θέλουν πιο υγιεινές λύσεις χωρίς να εντάσσονται απαραίτητα σε ένα σταθερό πρόγραμμα διατροφής.

Το χαρτοφυλάκιο του νέου e-shop αναμένεται να περιλαμβάνει περίπου 50 προϊόντα. Πέρα από τα έτοιμα γεύματα και τις σαλάτες, η γκάμα θα επεκτείνεται σε σάντουιτς, φυσικούς χυμούς και μπάρες, με κοινό παρονομαστή τη healthy λογική και την έμφαση σε πιο «καθαρά» προϊόντα. Αρχικά, η διανομή θα καλύπτει το σύνολο της Αττικής, ενώ πηγές με γνώση της στρατηγικής αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο σταδιακής διεύρυνσης.

Η ισχυρή άνοδος του τομέα των φυτικών τροφίμων οφείλεται στη μετατόπιση των  προτιμήσεων των καταναλωτών προς πιο υγιεινές και πιο βιώσιμες επιλογές

Η μάχη του convenience food και ο Σκλαβενίτης

Το timing μόνο τυχαίο δεν θεωρείται. Η κατηγορία του convenience food εμφανίζει έντονη δυναμική, καθώς οι ισορροπίες στο οργανωμένο λιανεμπόριο μεταβάλλονται αισθητά. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι η ζήτηση για έτοιμες αλλά πιο ποιοτικές λύσεις διατροφής ενισχύεται διαρκώς, οδηγώντας ακόμη και μεγάλους παίκτες του λιανεμπορίου σε πιο επιθετικές κινήσεις στην κατηγορία. Δεν είναι τυχαίο ότι αλυσίδες όπως ο Σκλαβενίτης αυξάνουν σταδιακά την έμφαση στα έτοιμα γεύματα.

Η ισχυρή άνοδος του τομέα των φυτικών τροφίμων οφείλεται στη μετατόπιση των  προτιμήσεων των καταναλωτών προς πιο υγιεινές και πιο βιώσιμες επιλογές. Υπολογίζεται ότι η αγορά των plant-based τροφών και αναψυκτικών από 5,7 δισ. το 2025 αναμένετε να αγγίξει τα 8,83 δισ. το 2030, ακολουθώντας ένα σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 8.88 % τη συγκεκριμένη περίοδο.

Oι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλά λιπαρά ή λιγότερη ζάχαρη στη διατροφή που επιλέγουν, αλλά τρόφιμα με λειτουργικά οφέλη για την καθημερινή υγεία και ευεξία

Το 60% των ευρωπαίων αναζητούν υγιεινές τροφές

Κάτι που σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οφείλεται στην αυξανόμενη ζήτηση για εναλλακτικές λύσεις κρέατος, φυτικά ροφήματα και κατεψυγμένα γεύματα ready to eat και ready to cook ενώ την ίδια στιγμή η ΕΕ προωθεί τις φυτικές δίαιτες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το  Αγρόκτημα στο Πιάτο», η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη γεωργία.

Η τάση για καλύτερη υγεία και ευεξία συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή αγορά τροφίμων. Περισσότεροι από το 60% των Ευρωπαίων καταναλωτών αναζητούν ενεργά πιο υγιεινές επιλογές τροφίμων, σύμφωνα με την Eurostat.

Πάνω από το 60% των καταναλωτών μελετά συστηματικά τις ετικέτες πριν την αγορά, ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα ερευνούν τη διατροφική αξία των προϊόντων που καταναλώνουν

Μια αγορά αξίας 213 δισ. ευρώ

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Global Link για το 2025, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλά λιπαρά ή λιγότερη ζάχαρη στη διατροφή που επιλέγουν, αλλά τρόφιμα με λειτουργικά οφέλη για την καθημερινή υγεία και ευεξία, όπως υποστήριξη εγκεφαλικής λειτουργίας, μείωση κόπωσης και βελτίωση της διάθεσης, τάσεις που ενισχύονται με αύξηση άνω του 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Πάνω από το 60% των καταναλωτών μελετά συστηματικά τις ετικέτες πριν την αγορά, ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα ερευνούν τη διατροφική αξία των προϊόντων που καταναλώνουν.

H αγορά των υγιεινών τροφίμων έφθασε τα 213,47 δισ. δολάρια το 2024, και υπολογίζεται να φθάσει τα 234,06 δισ. το 2025, με την αισιόδοξη πρόγνωση να οδηγηθεί στα 488.79 δισ. το 2033, ακολουθώντας ένα σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 9.64% για αυτή τη χρονική περίοδο.

