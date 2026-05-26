Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής

Ακίνητα 26.05.2026, 07:00
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

Έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις προκαλεί στους φορείς του τουρισμού το υπό διαβούλευση, μέχρι χθες, νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Τουρισμού, με ξενοδοχειακούς και επαγγελματικούς οργανισμούς να κάνουν λόγο για οριζόντιες ρυθμίσεις, αυθαίρετους περιορισμούς και μεθοδολογικά προβληματικές προσεγγίσεις που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία του ελληνικού τουρισμού.

Αντιδράσεις εγείρουν οι προβλέψεις περί φέρουσας ικανότητας, τα ανώτατα όρια κλινών, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις με νέο τέλος υπέρ του Πράσινου Ταμείου και η διαχείριση της βραχυχρόνιας μίσθωσης

ΞΕΕ: «Όχι σε οριζόντιους περιορισμούς»

Ειδικότερα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ) ζητά πλήρη δημοσιοποίηση και επιστημονικό έλεγχο της μεθοδολογίας με την οποία κατηγοριοποιούνται οι περιοχές στο νέο χωροταξικό πλαίσιο, καθώς και υποχρεωτική εκπόνηση Εκθέσεων Εκτίμησης Φέρουσας Ικανότητας.

Μεταξύ άλλων, το ΞΕΕ ζητά, επανεξέταση του γενικού ορίου των 100 κλινών, αναθεώρηση των αυξημένων αρτιοτήτων, απόσυρση της πρόβλεψης για νέο περιβαλλοντικό μη ανταποδοτικό τέλος, συνυπολογισμό των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης στους δείκτες φέρουσας ικανότητας, αλλά και ολοκληρωμένους μηχανισμούς ανάπλασης για κορεσμένους προορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην αντιμετώπιση της φέρουσας ικανότητας ως «δυναμικού μεγέθους», που επηρεάζεται από δημόσιες επενδύσεις και υποδομές, όπως ύδρευση, αποχέτευση, ενέργεια και διαχείριση αποβλήτων.

Ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογράμμισε ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη της Φιλοξενίας στην Ελλάδα προϋποθέτει σαφείς κανόνες τόσο για τη βιωσιμότητα όσο και για την ανάπτυξη», σημειώνοντας ότι η χώρα διαθέτει ήδη «ένα πρωτοποριακό σύστημα περιβαλλοντικής κατάταξης των ξενοδοχείων» που «δεν μπορεί παρά να χρησιμοποιηθεί αντί των οριζόντιων περιορισμών».

Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη «ασφάλειας δικαίου, σταθερότητας για τις επενδύσεις και κανόνων που δεν δαιμονοποιούν την υγιή επιχειρηματικότητα».

ΠΟΞ: «Αυθαίρετα τα όρια στις κλίνες»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, η οποία με επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς προειδοποιεί ότι «λανθασμένες επιλογές, οριζόντιοι περιορισμοί και μη τεκμηριωμένες απαγορεύσεις κινδυνεύουν να δεσμεύσουν αρνητικά την αναπτυξιακή πορεία της χώρας για δεκαετίες».

Ειδικά για τα όρια δυναμικότητας καταλυμάτων, η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει «αυθαίρετες και ανεπαρκώς τεκμηριωμένες» τις προβλέψεις για ανώτατα όρια 100 ή 350 κλινών, υποστηρίζοντας ότι αγνοούν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και μπορεί να οδηγήσουν σε κατάτμηση γης, αύξηση της δομημένης επιφάνειας, επιβάρυνση του τοπίου και περιορισμό οικονομιών κλίμακας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η φέρουσα ικανότητα «δεν αποτελεί στατικό και απόλυτο μέγεθος», αλλά μεταβάλλεται ανάλογα με υποδομές, τεχνολογία και επενδύσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη βραχυχρόνια μίσθωση, για την οποία η ΠΟΞ κάνει λόγο για «ανεξέλεγκτη εξάπλωση» που «αλλοιώνει την αυθεντικότητα των προορισμών» και δημιουργεί «συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού».

Επιπλέον, ο κλάδος απορρίπτει κατηγορηματικά την προοπτική νέου τέλους υπέρ του Πράσινου Ταμείου, σημειώνοντας ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ήδη επιβαρύνονται με το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων.

ΣΕΤΚΕ: «Να προστατευθούν τα μικρά καταλύματα»

Από διαφορετική σκοπιά παρεμβαίνει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (ΣΕΤΚΕ), η οποία εμφανίζεται θετική στην ανάγκη περιορισμού της υπερσυγκέντρωσης μεγάλων μονάδων, στηρίζοντας τα όρια των 100 και 300 κλινών στις κατηγορίες περιοχών Α και Β αντίστοιχα.

Η ΣΕΤΚΕ ζητά ακόμη αναστολή νέας τουριστικής δραστηριότητας σε υπερκορεσμένες περιοχές έως ότου αναβαθμιστούν οι βασικές δημόσιες υποδομές.

Ωστόσο, εκφράζει έντονη αντίθεση στις ρυθμίσεις που αφορούν τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, θεωρώντας ότι περιορίζουν δυσανάλογα τη μικρή οικογενειακή επιχειρηματικότητα.

Όπως επισημαίνει, στα μικρά νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα αποτελούν συχνά τη βασική μορφή τουριστικής δραστηριότητας και σε ορισμένες περιπτώσεις αντιστοιχούν στο 90% της τουριστικής προσφοράς. Η Συνομοσπονδία προειδοποιεί ότι οι περιορισμοί αυτοί μπορεί να οδηγήσουν σε συρρίκνωση της μικρής επιχειρηματικότητας, σε περαιτέρω συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και σε αθέμιτο ανταγωνισμό υπέρ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων.

STAMA: «Λάθος η εξίσωση Airbnb και ξενοδοχείων»

Έντονες ενστάσεις εκφράζει και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece) κυρίως για την πρόβλεψη που εντάσσει τις κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας μαζί με τις ξενοδοχειακές υποδομές.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Βασίλης Αργυράκης, υποστηρίζει ότι η εξίσωση των δύο μοντέλων φιλοξενίας «είναι άδικη και θα κάνει την Ελλάδα πιο ακριβή».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «μπαίνουν στο ίδιο καλάθι δύο διαφορετικά πράγματα», καθώς «άλλος είναι ο τρόπος που λειτουργεί ένα ξενοδοχείο και άλλος ένα σπίτι που διατίθεται μέσω πλατφόρμας».

Ο STAMA θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη εικόνα για το επίπεδο κορεσμού ενός προορισμού, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη εποχικότητα.

Παράλληλα, εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εκπόνησης των μελετών φέρουσας ικανότητας, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς κοινά αποδεκτή βάση δεδομένων «οποιαδήποτε αποτίμηση της τουριστικής πίεσης κινδυνεύει να είναι αποσπασματική και ανακριβής».

Ο Σύνδεσμος ζητά οι μελέτες να ανατίθενται σε ανεξάρτητους φορείς, με ενιαία μεθοδολογία και σαφή κριτήρια.

Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
