Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθότι μετρά πλέον αντίστροφα ο χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο θα «τρέχει» μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σήμερα, οι εξελίξεις σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, ενώ θεωρείται ότι κάποια έργα δε θα γίνουν τελικά με χρηματοδότηση του Ταμείου, ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δε θα υπάρξει απώλεια πόρων από το Ταμείο.

Ωστόσο, εκτός χρηματοδότησης μένουν επενδυτικά projects πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, παρότι μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφάλιζαν δανειακή στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εξάντληση των διαθέσιμων πόρων αφήνει τελικά χωρίς κάλυψη σημαντικά σχέδια στους κλάδους της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και του real estate, αν και οι ενδιαφερόμενοι είχαν καταθέσει πλήρεις φακέλους έως το τέλος Μαΐου.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πίεση στο δανειακό σκέλος

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται είχαν εμφανιστεί ήδη από τα τέλη του 2025. Το οικονομικό επιτελείο, διαπιστώνοντας ότι η απορρόφηση των πόρων προχωρούσε με αργούς ρυθμούς και ενόψει της αναθεώρησης του προγράμματος, αποφάσισε να μεταφέρει περίπου 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου τα κονδύλια να αξιοποιηθούν εγκαίρως και να μην παραμείνουν ανενεργά.

Ταυτόχρονα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων χρηματοδότησης, με την προθεσμία να μεταφέρεται ουσιαστικά από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονη κινητικότητα στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και τράπεζες έσπευσαν να προλάβουν την πρόσβαση στα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου.

Το αποτέλεσμα ήταν να κατατεθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τεράστιος όγκος αιτήσεων, που υπερέβαινε σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια. Έτσι, παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, μεγάλος αριθμός σχεδίων μένει τελικά εκτός χρηματοδότησης.

Μετά τη μεταφορά των 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι συνολικοί πόροι του δανειακού σκέλους του Ταμείου διαμορφώθηκαν στα 13,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, έως το τέλος Μαρτίου είχαν ήδη διοχετευθεί στην αγορά περίπου 9,5 δισ. ευρώ.

Οι προθέσεις και οι δυσκολίες του Σεπτεμβρίου

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε -κατά τις προηγούμενες ημέρες- ότι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν ήδη κατανεμηθεί προς τις τράπεζες και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την προθεσμία του τέλους Μαΐου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζική χρηματοδότηση και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά στην υποβολή νέων αιτημάτων εκταμίευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, να έχει καταθέσει -πριν από μια εβδομάδα- το όγδοο αίτημα για επιδοτήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που συνδέεται με την επίτευξη 32 οροσήμων.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος του προγράμματος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,6 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, μεταφέρεται στο φθινόπωρο, όταν η χώρα αναμένεται να καταθέσει το ένατο αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και ποσό 3,8 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο προγραμματίζεται και νέο αίτημα για το δανειακό σκέλος, με το συνολικό πακέτο των διεκδικήσεων να προσεγγίζει τα 4,8 δισ. ευρώ.