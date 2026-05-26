Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Ταμείο Ανάκαμψης 26.05.2026, 07:00
Σχολιάστε
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ρεπορτάζ Γιάννης Αγουρίδης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στην τελική ευθεία μπαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθότι μετρά πλέον αντίστροφα ο χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο θα «τρέχει» μέχρι το τέλος Αυγούστου. Σήμερα, οι εξελίξεις σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να τεθούν στο τραπέζι του σημερινού υπουργικού συμβουλίου, ενώ θεωρείται ότι κάποια έργα δε θα γίνουν τελικά με χρηματοδότηση του Ταμείου, ενώ η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι δε θα υπάρξει απώλεια πόρων από το Ταμείο.

Ωστόσο, εκτός χρηματοδότησης μένουν επενδυτικά projects πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ, παρότι μέχρι πρότινος θεωρούνταν σχεδόν βέβαιο ότι θα εξασφάλιζαν δανειακή στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η εξάντληση των διαθέσιμων πόρων αφήνει τελικά χωρίς κάλυψη σημαντικά σχέδια στους κλάδους της ενέργειας, του τουρισμού, του εμπορίου και του real estate, αν και οι ενδιαφερόμενοι είχαν καταθέσει πλήρεις φακέλους έως το τέλος Μαΐου.

Ταμείο Ανάκαμψης: Η πίεση στο δανειακό σκέλος

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται είχαν εμφανιστεί ήδη από τα τέλη του 2025. Το οικονομικό επιτελείο, διαπιστώνοντας ότι η απορρόφηση των πόρων προχωρούσε με αργούς ρυθμούς και ενόψει της αναθεώρησης του προγράμματος, αποφάσισε να μεταφέρει περίπου 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, προκειμένου τα κονδύλια να αξιοποιηθούν εγκαίρως και να μην παραμείνουν ανενεργά.

Ταυτόχρονα, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την υποβολή και έγκριση των αιτήσεων χρηματοδότησης, με την προθεσμία να μεταφέρεται ουσιαστικά από τα τέλη Αυγούστου στα τέλη Μαΐου. Η αλλαγή αυτή προκάλεσε έντονη κινητικότητα στην αγορά, καθώς επιχειρήσεις και τράπεζες έσπευσαν να προλάβουν την πρόσβαση στα χαμηλότοκα δάνεια του Ταμείου.

Το αποτέλεσμα ήταν να κατατεθεί μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα τεράστιος όγκος αιτήσεων, που υπερέβαινε σημαντικά τα διαθέσιμα κεφάλαια. Έτσι, παρά το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, μεγάλος αριθμός σχεδίων μένει τελικά εκτός χρηματοδότησης.

Μετά τη μεταφορά των 2 δισ. ευρώ στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι συνολικοί πόροι του δανειακού σκέλους του Ταμείου διαμορφώθηκαν στα 13,5 δισ. ευρώ. Από αυτά, έως το τέλος Μαρτίου είχαν ήδη διοχετευθεί στην αγορά περίπου 9,5 δισ. ευρώ.

Οι προθέσεις και οι δυσκολίες του Σεπτεμβρίου

Ο διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, ανέφερε -κατά τις προηγούμενες ημέρες- ότι οι διαθέσιμοι πόροι έχουν ήδη κατανεμηθεί προς τις τράπεζες και πλέον απομένει η ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων μέχρι την προθεσμία του τέλους Μαΐου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν υπογραφεί 798 συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 27,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 12,5 δισ. ευρώ προέρχονται από δάνεια του Ταμείου, 8,8 δισ. ευρώ από τραπεζική χρηματοδότηση και 6,2 δισ. ευρώ από ίδια κεφάλαια των επενδυτών.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση προχωρά στην υποβολή νέων αιτημάτων εκταμίευσης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση, να έχει καταθέσει -πριν από μια εβδομάδα- το όγδοο αίτημα για επιδοτήσεις ύψους 1,4 δισ. ευρώ, που συνδέεται με την επίτευξη 32 οροσήμων.

Παράλληλα, υποβλήθηκε και το έβδομο αίτημα για το δανειακό σκέλος του προγράμματος, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 2,6 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο στοίχημα, ωστόσο, μεταφέρεται στο φθινόπωρο, όταν η χώρα αναμένεται να καταθέσει το ένατο αίτημα χρηματοδότησης, το οποίο θα αφορά 134 ορόσημα και ποσό 3,8 δισ. ευρώ. Την ίδια περίοδο προγραμματίζεται και νέο αίτημα για το δανειακό σκέλος, με το συνολικό πακέτο των διεκδικήσεων να προσεγγίζει τα 4,8 δισ. ευρώ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
ExxonMobil: Τι παίζει με τα θαλάσσια blocks της Κρήτης
Φυσικό αέριο

Τι παίζει με την ExxonMobil και τα blocks της Κρήτης

Κόντρα Παπασταύρου - ΠΑΣΟΚ για την παραχώρηση της ExxonMobil «Δυτικά της Κρήτης» - Τι γίνεται με το δεύτερο block «ΝΔ της Κρήτης» - H γεώτρηση για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο

Χρήστος Κολώνας
Γερμανία: Ξαναφτιάχνει «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου
World

Οι Γερμανοί ξαναφτιάχνουν «μπούνκερ» για το ενδεχόμενο πολέμου

Νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μερτς με τέσσερις πυλώνες για την αντιμετώπιση πολεμικών συγκρούσεων και φυσικών καταστροφών

Αλέξανδρος Καψύλης
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Λιπάσματα: Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων
AGRO

Σε τροχιά αστάθειας η βιομηχανία λιπασμάτων – Φόβοι για ελλείψεις τροφίμων

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν δραματικά την τιμή στα λιπάσματα

Ανθή Γεωργίου
Τηλεπικοινωνίες: Προειδοποιήσεις για κόστος και καθυστερήσεις από τον CSA2
Τηλεπικοινωνίες

Ευρωπαϊκό «καμπανάκι» για τις επενδύσεις στα telecoms

GSMA Europe και Connect Europe προειδοποιούν για πλήγμα σε ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις - Καλούν σε απλούστευση πλαισίου

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή νοημοσύνη: Αυστηρές ρυθμίσεις και περιορισμούς στη χρήση της για πολεμικούς σκοπούς, ζητά ο Πάπας Λέων
Tεχνητή νοημοσύνη

Αυστηρές ρυθμίσεις για τη χρήση της AI, ζήτησε ο Πάπας Λέων

Να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο, με βάση την «ηθική κρίση», ζήτησε ο προκαθήμενος της καθολικής εκκλησίας για την τεχνητή νοημοσύνη έχοντας δίπλα του τον συνιδρυτή της Anthropic

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
«Σπίτι μου 3»: Έρχεται νέο πρόγραμμα μετά τα ναυάγια «1» και «2»
Economy

Έρχεται «Σπίτι μου 3» μετά τα «ναυάγια» 1 και 2

Μετά το Βατερλό των προηγούμενων δύο προγραμμάτων «Σπίτι μου» ο πρωθυπουργός προαναγγέλλει νέο «Σπίτι μου 3»

Ανδρομάχη Παύλου
Περισσότερα από Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Υποβλήθηκε στην ΕΕ η πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0»
Ταμείο Ανάκαμψης

Υποβλήθηκε στην ΕΕ η πρόταση αναθεώρησης του «Ελλάδα 2.0»

Η πρόταση περιλαμβάνει προσαρμογές, λαμβάνοντας υπόψη την έως σήμερα πρόοδο υλοποίησης των έργων και των οροσήμων

Ταμείο Ανάκαμψης: Σφίγγει ο κλοιός για την υλοποίησή του
Ταμείο Ανάκαμψης

Στο «κόκκινο» 164 ορόσημα του RRF – Το καμπανάκι της ΤτΕ

Tα 164 ορόσημα για το Ταμείο Ανάκαμψης και η ανησυχία που εκφράζει η Τράπεζα της Ελλάδος

Γιάννης Αγουρίδης
ΤτΕ: Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην αγορά – Τα επιτόκια και το Ταμείο Ανάκαμψης
Economy

Γιατί η ρευστότητα δεν φτάνει στην πραγματική οικονομία

Η ακτινογραφία της ΤτΕ για το 2025 - Γιατί οι αποταμιευτές χάνουν χρήματα με αρνητικά επιτόκια, η «επιλεκτική» χρηματοδότηση των μεγάλων και ο ρόλος-κλειδί των κρατικών ενισχύσεων 

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΕΕΤ: Επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης μέσω τραπεζών
Τράπεζες

Ταμείο Ανάκαμψης: Επενδύσεις 19,5 δισ. ευρώ από το δανειακό σκέλος

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) για την πιστωτική επέκταση

Ταμείο Ανάκαμψης: «Τρέχουν» για να προλάβουν 177 ορόσημα
Ταμείο Ανάκαμψης

Σπριντ για να προλάβουν 177 ορόσημα του RRF σε 6 μήνες

Η 30ή Σεπτεμβρίου είναι η τελευταία ημέρα που η χώρα μπορεί να καταθέσει αίτημα εκταμίευσης

Γιάννης Αγουρίδης
Ταμείο Ανάκαμψης: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύναψη δανείων – Η προθεσμία
Ταμείο Ανάκαμψης

Αντίστροφη μέτρηση για τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης - Η προθεσμία

Έχει σταλεί ήδη επιστολή προς τις τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης

Latest News
Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ
Κόσμος

Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Από την ανθεκτικότητα στην προσαρμογή του εμπορίου
Experts

Η προσαρμογή του εμπορίου

Zητούμενο είναι η μετάβαση με μεγαλύτερη συλλογική προσπάθεια που θα θωρακίσει το εμπόριο στη νέα εποχή

Κωστής Μουσουρούλης
Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria
Ενέργεια

Το «Διώρυγα Gas» φέρνει τη Mercuria στην ελληνική αγορά LNG

Σε εξέλιξη οι διαβουλεύσεις με τον ΔΕΣΦΑ για τα κρίσιμα συνοδευτικά έργα, απαραίτητα για την ανάπτυξη του FSRU, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινό βηματισμό

Μάχη Τράτσα
Ποιες οι σοβαρές προκλήσεις για τη βιομηχανία τροφίμων -ποτών
Opinion

Οι προκλήσεις για τα τρόφιμα

Ένας κρίσιμος και ζωτικός για την ελληνική οικονομία τομέας δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με υπεραπλουστεύσεις και λαϊκισμό

Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος
Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ
Inside Stories

Το τεστ του Euronext Athens, η άμυνα και επίθεση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το 4×4 του ΑΔΜΗΕ, το hedging του Τιτάνα, οι big 4 της ΔΕΗ

Σε υψηλά ενός μήνα

Τράπεζες: Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια
Τράπεζες

Προσδοκίες και εμπόδια για τα δάνεια στις τράπεζες

Οι τράπεζες βρίσκονται στο τελευταίο μίλι της διαδικασίας εξυγίανσης της εγχώριας αγοράς

Αγης Μάρκου
Ομόλογα: Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος
Ομόλογα

Το ακριβό χρήμα θα μείνει και μετά τον πόλεμο

Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι οι αποδόσεις στα μακροπρόθεσμα ομόλογα θα παραμείνουν υψηλά ακόμη και όταν τελειώσει ο πόλεμος

Μελίνα Ζιάγκου
Wortheat: Η εταιρεία της Ντίνας Καλλιμάνη λανσάρει e-shop
Business

Η Wortheat της Καλλιμάνη αποκτά e-shop - Το σήμα Σκλαβενίτη

Η Wortheat επιχειρεί να χτίσει απευθείας σχέση με τον καταναλωτή σε μια αγορά που «τρέχει» με υψηλές ταχύτητες – Το μοντέλο χωρίς συνδρομές και οι κωδικοί

Γιώργος Μανέττας
Ίσες αμοιβές: Ποιες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Ποιες αλλαγές έρχονται στις αμοιβές ανδρών και γυναικών

Στο υπουργικό συμβούλιο σήμερα το νομοσχέδιο για ίσες αμοιβές μεταξύ των δύο φύλων - Μετά την έγκρισή του θα βγει στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης 

Κώστας Παπαδής
Φοροδιαφυγή: Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών – Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Έρχεται νέα πλατφόρμα καταγγελιών - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Τι προβλέπει το σχέδιο για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο -Πέρυσι οι καταγγελίες έφθασαν τις 41.354

Ανδρομάχη Παύλου
Ιράν: Πώς κέρδισε τον Τραμπ στην τέχνη των deals
Κόσμος

To Ιράν κέρδισε τον Τραμπ στο... γηπεδό του

Αν και έχει γράψει βιβλίο για την Τέχνη του deal ο Τραμπ πιάστηκε «αδιάβαστος» από το Ιράν στις διαπραγματεύσεις

Τζούλη Καλημέρη
Χωροταξικό: Ομοβροντία κατά του νέου Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου Τουρισμού – Τα σημεία τριβής
Ακίνητα

Ομοβροντία κατά του νέου χωροταξικού – Τα σημεία τριβής

Ποια είναι τα κύρια σημεία των αντιδράσεων πολλών φορέων της αγοράς

Λάμπρος Καραγεώργος
Ταμείο Ανάκαμψης: Επί τάπητος τα τελευταία…100 μέτρα
Ταμείο Ανάκαμψης

Επί τάπητος τα τελευταία... 100 μέτρα για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι πρώτες ενδείξεις ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου άρχιζε να πιέζεται και τα έργα που θα μείνουν εκτός - Τι θα συζητηθεί στο σημερινό υπουργικό συμβούλιο

Γιάννης Αγουρίδης
Lee Jeans: Η συμφωνία του 1 δισ. δολαρίων που αλλάζει τον χάρτη του denim παγκοσμίως
Business

Το restart ενός θρυλικού brand που λάτρεψε ο James Dean

Η ιστορική Lee Jeans περνά στην Authentic Brands Group με συμφωνία έως 1 δισ. δολάρια, σηματοδοτώντας μία νέα εποχή για το παγκόσμιο denim

Νατάσα Σινιώρη
Chanel: Τα τεράστια μερίσματα εκτοξεύουν τα κέρδη των ιδιοκτητών της
World

Η Chanel «χρυσώνει» τους ιδιοκτήτες της: Μερίσματα 21 δισ. σε 10 χρόνια

Τα έσοδα της Chanel για το 2025 αυξήθηκαν κατά 1,8%, φτάνοντας τα 19,3 δισ. δολάρια - Τι έκαναν LVMH, Hermès

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Gacha Gacha: Τα αγαπημένα στην Ιαπωνία συλλεκτικά παιχνίδια κάψουλες κινδυνεύουν
World

Τα αγαπημένα παιχνίδια των Ιαπώνων που κινδυνεύουν από την Μέση Ανατολή

Η κρίση στην Μέση Ανατολή οδηγεί στα ύψη το πετρέλαιο συμπαρασύροντας το πλαστικό από το οποίο κατασκευάζονται

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies