Motor Oil: Νέα ώθηση στο FSRU στον Κορινθιακό από τη συμφωνία με τη Mercuria

Ψήφο εμπιστοσύνης στο FSRU «Διώρυγα Gas» της Motor Oil δίνει η διεθνής ενεργειακή εταιρεία Mercuria, μέσα από το Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη χθες μεταξύ των δύο πλευρών και θέτει τις βάσεις για μια μακροχρόνια στρατηγική συνεργασία γύρω από το έργο πλωτής αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG στον Κορινθιακό.

Το MOU έρχεται να ενισχύσει την εμπορική και γεωπολιτική διάσταση του project, το οποίο αναπτύσσεται από τον όμιλο Motor Oil με επένδυση περίπου 400 εκατ. ευρώ και φιλοδοξεί να αποτελέσει μία ακόμη σημαντική πύλη εισόδου υγροποιημένου φυσικού αερίου για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, ο φορέας υλοποίησης του FSRU βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις και με άλλους μεγάλους διεθνείς παίκτες της αγοράς LNG, με στόχο την πιθανή συμμετοχή τους στο μετοχικό σχήμα, το οποίο σήμερα ελέγχεται πλήρως από τη Motor Oil μέσω της θυγατρικής «Διώρυγα Gas». Η είσοδος στρατηγικών εταίρων εξετάζεται ως κρίσιμος παράγοντας ενίσχυσης της χρηματοδοτικής βάσης του έργου, σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο περιβάλλον αγοράς.

Ανοιχτή η τελική επενδυτική απόφαση

Παράλληλα, στο τραπέζι παραμένει το σύνολο των κρίσιμων προϋποθέσεων για την τελική επενδυτική απόφαση, η οποία δεν θεωρείται ακόμη κλειδωμένη. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, η υλοποίηση του έργου θα εξαρτηθεί τόσο από την πορεία των εμπορικών συμφωνιών όσο και από τις εξελίξεις στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις ροές και την ασφάλεια εφοδιασμού στην αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης.

Σε θεσμικό επίπεδο, η ομάδα του έργου προχωρά τις διαδικασίες για την εξασφάλιση της άδειας θαλάσσιας εγκατάστασης και τις διαπραγματεύσεις με τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) για την εξαίρεση της πρόσβασης τρίτων μερών (Third Party Exemption), δύο κρίσιμες προϋποθέσεις για την πλήρη ωρίμανση της επένδυσης. Αν και η τελική επενδυτική απόφαση θα εξαρτηθεί από όλες αυτές τις παραμέτρους, το 2027 παραμένει ενδεικτικός χρονικός ορίζοντας για την έναρξη κατασκευαστικών εργασιών.

Νέα πύλη εισόδου LNG

Το FSRU «Διώρυγα Gas» χωροθετείται υπεράκτια των εγκαταστάσεων διύλισης της Motor Oil στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και έρχεται να προστεθεί στο δίκτυο στρατηγικών υποδομών LNG της χώρας, μαζί με τη Ρεβυθούσα και το FSRU Αλεξανδρούπολης, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως περιφερειακού κόμβου εισαγωγής και διακίνησης φυσικού αερίου. Το μνημόνιο με τη Mercuria, το οποίο –όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές– έχει επταετή διάρκεια, καθορίζει ένα πλαίσιο σταδιακής και δομημένης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε αυτό περιλαμβάνονται η δέσμευση δυναμικότητας αεριοποίησης στον τερματικό σταθμό, η μακροπρόθεσμη προμήθεια αμερικανικού LNG, αλλά και άλλης προέλευσης, από τη Mercuria για την κάλυψη μέρους των αναγκών τροφοδοσίας, καθώς και η από κοινού διαμόρφωση του εμπορικού μοντέλου λειτουργίας του FSRU.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το FSRU «Διώρυγα Gas» αναμένεται να έχει δυνατότητα εισαγωγών της τάξης των 21–24 TWh (τεραβατώρες) LNG ετησίως, καλύπτοντας περίπου το 30% της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου, ενώ θα διαθέτει και πρόσθετη ικανότητα αποθήκευσης περίπου 177.000 κυβικών μέτρων LNG, ενισχύοντας τη συνολική ευελιξία του συστήματος στη Νότια Ελλάδα. Το έργο έχει ήδη υποβληθεί σε market test, στο οποίο συμμετείχαν ισχυροί παράγοντες της διεθνούς αγοράς, καταγράφοντας ενδιαφέρον για τη μελλοντική χρήση της δυναμικότητάς του.

Παράλληλα, αναπτύσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως περιφερειακού κόμβου LNG, με την ευρωπαϊκή αγορά να αναζητά εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας μετά τη σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμάται ότι θα χρειαστεί να καλυφθεί ένα έλλειμμα της τάξης των 2–6 bcm ετησίως, ανάλογα με τις εξαγωγικές ροές προς γειτονικές χώρες.

Η σημασία της χθεσινής υπογραφής MOU ενισχύεται και από το προφίλ της Mercuria, μιας από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες commodity και energy trading παγκοσμίως η οποία επενδύει παράλληλα σε υποδομές όπως σε terminals και άλλα ενεργειακά assets, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει επεκταθεί και σε τομείς που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση, όπως τα carbon markets, οι ΑΠΕ και τα transition metals, δηλαδή στα μέταλλα που είναι απαραίτητα για τεχνολογίες καθαρής ενέργειας και ηλεκτροκίνησης.

Με έδρα τη Γενεύη, παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 100 δισ. δολάρια, η εταιρεία συγκαταλέγεται στους πλέον ισχυρούς ανεξάρτητους traders ενέργειας διεθνώς, με ισχυρή παρουσία στις αγορές πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διαβουλεύσεις για τα συνοδευτικά έργα

Η συμμετοχή ενός τέτοιου ομίλου σε ένα ελληνικό ενεργειακό project, αναδεικνύει την αυξανόμενη σημασία των υποδομών LNG στη νέα αρχιτεκτονική ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το έργο της «Διώρυγα Gas» έχει χαρακτηριστεί εθνικής στρατηγικής σημασίας.

Ωστόσο, στο πλαίσιο του τελευταίου δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης 2026–2035 του ΔΕΣΦΑ, κρίσιμες συνοδευτικές υποδομές του έργου, όπως ο Μετρητικός και Ρυθμιστικός Σταθμός σύνδεσης με το FSRU και ο διπλασιασμός του κλάδου υψηλής πίεσης Πάτημα – Λιβαδειά είχαν αφαιρεθεί από τον σχεδιασμό.

Ακολούθησαν καταγγελίες του ομίλου, με το ζήτημα της παραμονής του στο δεκαετές πρόγραμμα του Διαχειριστή να παραμένει σε διαδικασία διαβούλευσης και τις εμπλεκόμενες πλευρές να βρίσκονται σε συζητήσεις – σε καλό κλίμα σύμφωνα με πληροφορίες -, στο πλαίσιο της αναζήτησης τεχνικά και ρυθμιστικά βιώσιμων λύσεων.

Στόχος, τα δύο αναγκαία έργα να ενταχθούν εκ νέου στον σχεδιασμό του Διαχειριστή για την ανάπτυξη του εθνικού συστήματος μεταφοράς φυσικού αερίου.