Ιαπωνία: Αυξήθηκε ο δομικός πληθωρισμός μετά από πέντε μήνες

Για πρώτη φορά εδώ και πέντε μήνες επιταχύνθηκε ο δομικός πληθωρισμός στην Ιαπωνία υποδηλώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές ενισχυόταν ακόμη και πριν ο πλήρης αντίκτυπος των αυξημένων τιμών του πετρελαίου επηρεάσει την οικονομία.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ιαπωνία, εξαιρουμένων των νωπών τροφίμων, αυξήθηκε κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος τον Μάρτιο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και Επικοινωνιών την Παρασκευή.

Ο δείκτης ξεπέρασε τη μέση εκτίμηση των οικονομολόγων για 1,7% και σε σύγκριση με αύξηση 1,6% τον προηγούμενο μήνα. Η επιβράδυνση της μείωσης των τιμών της βενζίνης στήριξε τον δείκτη.

Ο δείκτης που εξαιρεί τόσο τα νωπά τρόφιμα όσο και την ενέργεια – που παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ιαπωνίας ως δείκτης μέτρησης των πληθωριστικών πιέσεων – αυξήθηκε κατά 2,4%, παραμένοντας πάνω από τον στόχο του 2% της κεντρικής τράπεζας. Ο συνολικός πληθωρισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδών, κινήθηκε με ρυθμό 1,5%.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται εν μέσω αυξημένων τιμών πετρελαίου και επίμονης αδυναμίας του γιεν, η οποία οδηγεί σε άνοδο των τιμών εισαγωγής.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) τείνει να διατηρήσει αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο την Τρίτη λόγω αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg. Ωστόσο, η τιμολόγηση στις αγορές overnight swaps δείχνει ότι οι traders είδαν πιθανότητα 67% για αύξηση τον Ιούνιο.

Η έκθεση της Παρασκευής ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζει πλήρως την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας. Οι τιμές της βενζίνης σκαρφάλωσαν στο επίπεδο ρεκόρ των 190,8 γιεν ανά λίτρο στα μέσα του περασμένου μήνα, προτού η κυβέρνηση επαναφέρει τις επιδοτήσεις για να διατηρήσει την τιμή γύρω στα 170 γιεν, ένα δαπανηρό δημοσιονομικό βήμα για την κυβέρνηση της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι. Στην έκθεση της Παρασκευής, οι τιμές της βενζίνης μειώθηκαν κατά 5,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβραδύνοντας από την υποχώρηση 14,9% τον προηγούμενο μήνα.

Η βενζίνη και η κηροζίνη ήταν οι κινητήριοι παράγοντες, σύμφωνα με τον Yoshiki Shinke, ανώτερο εκτελεστικό οικονομολόγο στο Ινστιτούτο Έρευνας Ζωής Daiichi. «Ωστόσο, η συμβολή τους είναι πιθανό να μειωθεί από το επόμενο σύνολο δεδομένων, καθώς οι επιδοτήσεις του Takaichi άρχισαν να μειώνουν τις τιμές της βενζίνης από τα τέλη του περασμένου μήνα».

«Ο ΔΤΚ της Ιαπωνίας τον Μάρτιο εμφανίστηκε δυναμικά, με τις υψηλότερες τιμές πετρελαίου να οδηγούν το πρώτο κύμα πληθωρισμού από την πίεση στην προσφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή.» υπογραμμίζει ο Τάρο Κιμούρα, αναφέρει το Bloomberg Economics «Ένα αδύναμο γιεν αύξησε επίσης τις τιμές των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των διαρκών οικιακών αγαθών, αντανακλώντας το υψηλότερο κόστος εισαγωγής. Αναμένουμε αύξηση του επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο».