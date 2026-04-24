Φλόριντα: Πουλιέται το σπίτι του «Σημαδεμένου» για ποσό ρεκόρ

Η έκταση περίπου 9 στρεμμάτων, η οποία φιγουράριζε στην ταινία του 1983, ήταν κάποτε μέρος του Χειμερινού Λευκού Οίκου του Ρίτσαρντ Νίξον στην Φλόριντα

World 24.04.2026, 07:00
Σχολιάστε
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Στη μέση ενός μαθήματος πτήσης με ελικόπτερο πάνω από το Key Biscayne της Φλόριντα το 2003, ο επενδυτής Τζον Ντεβάνεϊ  εντόπισε ένα ελικοδρόμιο στα κρυστάλλινα νερά από κάτω.

Προεξέχοντας στον κόλπο Biscayne, η πλατφόρμα από σκυρόδεμα, περίπου 1.850 τετραγωνικών μέτρων, ανήκε στον ιδιοκτήτη ενός παρακείμενου σπιτιού μπροστά στην παραλία.

Eκείνη την εποχή, ο Ντεβάνεϊ  έχοντας γεμάτες τσέπες είχε πρόσφατα αγοράσει ένα τζετ Gulfstream αξίας 36 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα ελικόπτερο Sikorsky S-76 αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων και ένα γιοτ με το όνομα Positive Carry αξίας 22 εκατομμυρίων δολαρίων, είπε στην Wall Street Journal. Υποθέτοντας ότι χρειαζόταν ένα ελικοδρόμιο για το νέο του αεροσκάφος, έκανε μια προσφορά να αγοράσει το σπίτι μόλις προσγειώθηκε.

«Κυριολεκτικά έφυγα από το υπόστεγο και χτύπησα την πόρτα», είπε ο Ντεβάνεϊ , ένας ντόπιος του Key Biscayne. Πλήρωσε 15 εκατομμύρια δολάρια για το σπίτι και το ελικοδρόμιο, το οποίο κάποτε ήταν μέρος ενός συγκροτήματος που χρησιμοποιούσε ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον ως χειμερινό Λευκό Οίκο, και εμφανίστηκε στην ταινία του 1983 «Ο Σημαδεμένος – Scarface» με τον Αλ Πατσίνο. Ο Ντεβάνεϊ πλήρωσε άλλα 15 εκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει παρακείμενη γη.

Επιδιώκοντας τώρα να επωφεληθεί από την επένδυση, ο Ντεβάνεϊ βάζει προς πώληση το ακίνητο των 9 στρεμμάτων για 237 εκατομμύρια δολάρια – ένα ποσό που θα σημάνει ρεκόρ για την κομητεία Μαϊάμι-Ντέιντ. Το τρέχον υψηλό σημειώθηκε τον Μάρτιο, όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, και η σύζυγός του, Δρ. Πρισίλα Τσαν, πλήρωσαν 170 εκατομμύρια δολάρια για μια υπό κατασκευή έπαυλη στο νησί Ιντιάν Κρικ.

Σκηνή από την ταινία Scarface με την Μισέλ Φάιφερ να κατεβαίνει στο γυάλινο ασανσέρ

Η εποχή που ο Νίξον διαχείμαζε στη Φλόριντα

Το ελικοδρόμιο χρονολογείται από την εποχή του Νίξον. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, ο Νίξον και η οικογένειά του έκαναν διακοπές σε ένα μικρό μπανγκαλόου στο συγκρότημα, με βοηθούς και πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας να διαμένουν σε κοντινά σπίτια.

«Για να αντιμετωπιστεί η εισροή αξιωματούχων, μια μεγάλη πλατφόρμα ελικοπτέρων κατασκευάστηκε στον κόλπο δίπλα στο συγκρότημα Νίξον», σύμφωνα με το βιβλίο του 2005 «Florida History from the Highways». Το μπανγκαλόου του Νίξον κατεδαφίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Το μοντέρνο σπίτι του Ντεβάνεϊ , περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων, χτίστηκε γύρω στο 1981 από τον Ρομπέρτο Στράιντιγκερ, έναν πιλότο που καταδικάστηκε για λαθρεμπόριο κοκαΐνης για το καρτέλ ναρκωτικών του Medellín. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατάσχεσε το ακίνητο. Στη συνέχεια πουλήθηκε στον ζεύγος Πέρκινς, οι οποίοι με τη σειρά τους το πούλησαν στον Ντεβάνεϊ.

Η έπαυλη, με το εμβληματικό γυάλινο ασανσέρ, εμφανίστηκε στο «Scarface» ως το σπίτι του βαρόνου των ναρκωτικών Φρανκ Λόπεζ.

Αφού αγόρασε το ακίνητο ο Ντεβάνεϊ , η οικογένειά του δεν μετακόμισε αρχικά στο σπίτι, αλλά το χρησιμοποίησε ως μαρίνα και ελικοδρόμιο.

Ο Ντεβάνεϊ  ίδρυσε την εταιρεία χρηματιστών-διαπραγματευτών United Capital Markets το 1999 σε ηλικία 29 ετών. Αργότερα ξεκίνησε hedge fund που στοιχημάτιζε σε επικίνδυνα δάνεια ακινήτων. Το 2009, το περιοδικό Time τον ονόμασε έναν από τους «25 ανθρώπους που ευθύνονται για την οικονομική κρίση». Ο Ντεβάνεϊ  είπε ότι είναι «αρκετά περήφανος» που βρίσκεται στη λίστα του Time.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, ο Ντεβάνεϊ  πούλησε προσωπικά περιουσιακά στοιχεία – συμπεριλαμβανομένου του τζετ, του ελικοπτέρου και του σπιτιού της οικογένειάς του στο Key Biscayne. Μετακόμισαν στο κτήμα Scarface το 2007, κάνοντας ελάχιστες αλλαγές.

Υπάρχουν ακόμη πρωτότυπες, επιτοίχιες τουαλέτες σε έντονες πράσινες, πορτοκαλί και κίτρινες αποχρώσεις. Έξω, η πισίνα έχει σχήμα πιάνου. Το κάτω επίπεδο του σπιτιού διαθέτει ένα μουσικό στούντιο και μια αίθουσα παιχνιδιών με βιντεοπαιχνίδια παλιάς σχολής και τραπέζι πινγκ πονγκ.

Μαγνήτης για θαυμαστές του Scarface

Οι Ντεβάνεϊ  διοργανώνουν συχνές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και οι θαυμαστές του Scarface «θέλουν όλοι να επιβιβάζονται στο ασανσέρ από ανοξείδωτο ατσάλι και γυαλί και να βγάζουν φωτογραφίες», είπε.

Ο Ντεβάνεϊ  είπε ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους πούλησε είναι η ισχυρή αγορά για ακίνητα-τρόπαια στο Μαϊάμι. «Είμαι επενδυτής σε ακίνητα», είπε. Αν και αυτός και η σύζυγός του αγαπούν το ακίνητο, τα τρία παιδιά τους έχουν μεγαλώσει και το Μαϊάμι βλέπει μια εισροή πλούσιων ατόμων που αναζητούν να αγοράσουν ακίνητα. «Υπάρχουν πολλοί τύποι που ψάχνουν», είπε.

Αυτός και η σύζυγός του, Σελίν Ντεβάνεϊ , σχεδιάζουν να ταξιδέψουν με τα γιοτ τους και να περάσουν χρόνο στα άλλα σπίτια τους. Θα διατηρήσουν μια κατοικία στο Μαϊάμι και έχουν στην κατοχή τους ακίνητα στην παραλία Vero και στις Μπαχάμες.

Τζον και Σελίν Ντεβάνεϊ

Τα πολυτελή ακίνητα του Μαϊάμι, τα οποία εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια της Covid, έχουν πρόσφατα δει μια σειρά από megadeals. Εκτός από τον Ζάκερμπεργκ, ο συνιδρυτής της Google, Λάρι Πέιτζ, αγόρασε δύο τεράστια κτήματα στο Μαϊάμι για συνολικά 173,4 εκατομμύρια δολάρια στα τέλη Δεκεμβρίου 2025.

Η μεσίτης που διακινεί το ακίνητο είπε στην WSJ ότι η τιμή δικαιολογείται από το μέγεθος του ακινήτου και τα 250 μέτρα πρόσοψης σε παραλία, με μια μαρίνα και ανεμπόδιστη θέα στο Μαϊάμι. «Όταν αποκτάς ένα ακίνητο σαν αυτό που έχει τόση γη», είπε, «είναι πραγματικά ένα ακίνητο-τρόπαιο».

Ο Ντεβάνεϊ είπε ότι πιστεύει ότι η προεδρική προέλευση προσθέτει αξία στο ακίνητο, κάτι που αναμένει να καταγράψει ρεκόρ. «Το κτήμα είναι πολύ καλύτερο από τις άλλες κορυφαίες πωλήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι μέχρι σήμερα», είπε.

Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Cookies