Βρετανία: Ανακάμπτουν οι λιανικές πωλήσεις

Απροσδόκητη αύξηση κατέγραψαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία τον Μάρτιο, με τους οδηγούς της χώρας να σπεύδουν στα προάστια για να γεμίσουν καύσιμα, καθώς οι τιμές της βενζίνης αυξήθηκαν δραματικά λόγω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο όγκος των αγαθών που πωλήθηκαν στο διαδίκτυο και στα καταστήματα αυξήθηκε κατά 0,7%, αντιστρέφοντας μια αναθεωρημένη πτώση 0,6% τον προηγούμενο μήνα, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αύξηση διέψευσε τις προσδοκίες των οικονομολόγων για μηδενική αλλαγή.

Ανεξάρτητα από τον αντίκτυπο των πωλήσεων καυσίμων κίνησης, η έκθεση υποδηλώνει επίσης ότι δεν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τον αντίκτυπο των πρώτων αμερικανικών επιθέσεων στον Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όταν οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Τους τελευταίους μήνες, πολλοί Βρετανοί έχουν αυξήσει τις αποταμιεύσεις τους και προστατεύονται εν μέρει από τις υψηλότερες παγκόσμιες τιμές ενέργειας μέχρι να λήξει το ανώτατο όριο τιμών στους λογαριασμούς των νοικοκυριών του Ιούνιο.

Εξαιρουμένων των καυσίμων κίνησης, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,2%.

Τα στοιχεία ολοκληρώνουν μια συνοπτική εικόνα της οικονομίας του Ηνωμένου Βασιλείου ενόψει μιας κρίσιμης απόφασης της Τράπεζας της Αγγλίας για τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αντιμετωπίζουν έναν δύσκολο συμβιβασμό μεταξύ της αποδυνάμωσης της αγοράς εργασίας και των αυξανόμενων πιέσεων στις τιμές, με τον πληθωρισμό 3,3% να οφείλεται στην αύξηση του κόστους των καυσίμων κίνησης.

Μια ξεχωριστή έκθεση της GfK την Πέμπτη έδειξε ότι η εμπιστοσύνη μειώθηκε τον Απρίλιο, καθώς οι καταναλωτές άρχισαν να αισθάνονται τον αντίκτυπο των υψηλότερων τιμών στα πρατήρια. Ωστόσο, η επίδραση στο κλίμα μέχρι στιγμής είναι σχετικά συγκρατημένη σε σύγκριση με προηγούμενες κρίσεις, όπως το σοκ του κόστους ζωής του 2022 που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.