Βρετανία: Οι λιανικές πωλήσεις αγγίζουν τριετές ρεκόρ χάρη στην άνοδο του χρυσού

Ο χρυσός, το καταφύγιο των επενδυτών σε περιόδους κρίσης, βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων στη Βρετανία.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο των τελευταίων δεκαετιών, υπερδιπλασιαζόμενη από τα τέλη του 2023. Η ραγδαία αυτή πορεία, που θυμίζει τη «χρυσή φούσκα» της δεκαετίας του ’70, συνέβαλε σε ένα φαινόμενο που λίγοι περίμεναν: αύξηση των λιανικών πωλήσεων στη Βρετανία, που έφθασαν στο υψηλότερο σημείο από τον Ιούλιο του 2022.

Ο χρυσός εκτοξεύει τις πωλήσεις λιανικής στη Βρετανία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Βρετανικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο, ποσοστό υπερδιπλάσιο των προβλέψεων των αναλυτών, μας ενημερώνει σε ρεπορτάζ της η εφημερίδα The Telegraph.

Το αποτέλεσμα αυτό δίνει μια μικρή ανάσα στην κυβέρνηση των Εργατικών, η οποία παλεύει να επαναφέρει την ανάπτυξη πριν τον επερχόμενο προϋπολογισμό.

Αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και η «τρέλα» του χρυσού

Η νέα «χρυσή φρενίτιδα» οφείλεται σε ένα εκρηκτικό μείγμα παραγόντων: την ένταση μεταξύ ΗΠΑ, Κίνας και Ρωσίας, τις ανησυχίες για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης και την αστάθεια στην αγορά ιδιωτικής πίστωσης ύψους 3 τρισ. δολαρίων.

Παράλληλα, οι κεντρικές τράπεζες —ιδίως της Κίνας και της Ρωσίας— αυξάνουν τα αποθέματά τους σε χρυσό, ενισχύοντας περαιτέρω τη ζήτηση.

Από τότε που ο Βλαντίμιρ Πούτιν εισέβαλε στην Ουκρανία και ο Ντόναλντ Τραμπ έφερε τον κόσμο στο χείλος ενός εμπορικού πολέμου, ο χρυσός έχει επιστρέψει στον επενδυτικό χάρτη ως σύμβολο σταθερότητας.

Οι online κοσμηματοπώλες κατέγραψαν ισχυρή αύξηση παραγγελιών, με την ONS να σημειώνει ότι ο χρυσός αποτέλεσε τον βασικό κινητήριο μοχλό της ανόδου των πωλήσεων.

Οι online κοσμηματοπώλες κατέγραψαν ισχυρή αύξηση παραγγελιών

Μικρή επιβράδυνση, αλλά η τάση παραμένει

Παρότι η τιμή του χρυσού υποχώρησε ελαφρώς την περασμένη εβδομάδα —σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση πενταετίας—, οι επιπτώσεις δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί στα επίσημα στοιχεία.

Το φαινόμενο δείχνει προς το παρόν ανθεκτικό, με τους καταναλωτές να στρέφονται σε αγορές υψηλής αξίας σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας.

Η ONS διαπιστώνει ότι εκτός από τον χρυσό, άνοδο σημείωσαν και οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού. Η αναθεώρηση των στοιχείων του Αυγούστου σε +0,6% ενισχύει την εικόνα μιας ήπιας αλλά σταθερής ανάκαμψης.

Άνοδο σημείωσαν και οι πωλήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού

Αισιοδοξία με… επιφυλάξεις

Ο επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος της EY ITEM Club, Ματ Σουάνελ, εκτιμά ότι «η βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και η μείωση της αποταμίευσης μπορούν να στηρίξουν μέτρια ανάπτυξη στις λιανικές πωλήσεις το 2025».

Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα ενδέχεται να δοκιμαστεί. Η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς καλείται να καλύψει δημοσιονομικό κενό 30 δισ. λιρών, με τις φήμες να μιλούν για πιθανή αύξηση του φόρου εισοδήματος — μέτρο που θα πλήξει άμεσα τη δαπάνη των νοικοκυριών.

Φημολογείται ότι ενδέχεται να γίνει αύξηση του φόρου εισοδήματος

Ο Άλεξ Κερ από την Capital Economics προειδοποιεί: «Με την ανεργία να αυξάνεται, τον πληθωρισμό να παραμένει υψηλός και τη φορολογία να απειλεί, η τρέχουσα δυναμική δύσκολα θα διατηρηθεί».

Το μήνυμα πίσω από τη λάμψη

Η πρόσκαιρη άνθηση των λιανικών πωλήσεων αποκαλύπτει μια βαθύτερη αλήθεια: σε εποχές φόβου και γεωπολιτικής έντασης, ο χρυσός εξακολουθεί να λάμπει — όχι μόνο στα κοσμήματα, αλλά και στα νούμερα της οικονομίας.