Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ

Στο Προεδρικό Μέγαρο βρίσκεται ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τη συζυγό του Μπριζίτ όπου και τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας με τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου που θα παραθέσουν επίσημο δείπνο στους υψηλούς προσεκλημένους .

Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί σήμερα και αύριο επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα προερχόμενος απο την Κύπρο όπου και πραγματοποιήθηκε η άτυπη Συνοδος Κορυφής της Ευρωπαικής Ενωσης.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, θα υπογράψει αύριο με τον Ελληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την ανανέωση της ελληνογαλλικής στρατηγικής συμφωνίας για άλλα πέντε χρόνια.

Το Σάββατο ο Εμανουέλ Μακρόν μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα επισκεφθούν τη φρεγάτα «Κίμων» και εν συνεχεία θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου όπου και θα γινει η υπογραφή συμφωνιών και κοινών δηλώσεων.

«Ελλάς-Γαλλία συμμαχία»

Στη συζήτηση που είχαν νωρίτερα το απόγευμα, ο Γάλλος πρόεδρος και ο Ελληνας πρωθυπουργός, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι το διακύβευμα είναι η γεωπολιτική ισχύς της Ευρώπης. Οπως είπε, είμαστε η Ηπειρος με μακρά ιστορία στους εμφύλιους πολέμους. Και το αρχικό σχέδιο ήταν ειρήνη και ευημερία. Το πετύχαμε, μην το υποτιμούμε. Μπορεί να είναι αργή και περίπλοκη, αλλά διατηρήσαμε την ειρήνη στην Ένωσή μας. Μετά διαμορφώσαμε την κοινή αγορά. Τώρα πρέπει να διαμορφώσουμε γεωπολιτική παρουσία, γεωπολιτική ισχύ. Αυτό διακυβεύεται.

Ο Εμανουέλ Μακρόν σε άλλο σημείο έκανε μια βαρυσήμαντη δήλωση λέγοντας χαρακτηριστικά : Αν η κυριαρχία σας απειληθεί θα είμαστε εδώ.

Θα είμαστε εδώ! Αν δείτε τι κάναμε το 2021 και τι κάναμε στην Κύπρο. Για εμάς αυτό είναι ο ορισμός της φιλίας και της συμμαχίας. “Ελλάς-Γαλλία συμμαχία. Η συμμαχία και η φιλία είναι κάτι πολύ απλό. Αν η κυριαρχία απειληθεί θα είμαστε εδώ.

Live | Συζήτηση με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Emmanuel Macron, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργανώνει η εφημερίδα «Καθημερινή» με θέμα «Προκλήσεις για την Ευρώπη – Ο δρόμος προς το αύριο». Τη συζήτηση συντονίζει ο Διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς.https://t.co/ofLrqAjifQ — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) April 24, 2026

Προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ενωση

Μιλώντας για τις προκλήσεις της Ευρωπης, ο πρωθυπουργος Κυριακος Μητσοτάκης τονισε ότι θα εστιαζε στην ενέργεια και πως θα επένδυε στα δίκτυα, στις ανανεώσιμες πηγές και στην πυρηνική ενέργεια. Να δούμε η Ευρώπη να εχει τη δυνατότητα να παράγει πυρηνική ενέργεια σε συνδυασμό με την πράσινη ενέργεια. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Αλλα ας πάρουμε μερικές αποφάσεις.

Στην αντίστοιχη ερώτηση ο γάλλος πρόεδρος απάντησε πως θα επένδυε στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανιστική υπολογιστική.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, που συντόνισε ο δημοσιογραφος Αλέξης Παπαχελάς, ο πρόεδρος της Γαλλίας αναφέρθηκε στην πολιτική των ΗΠΑ και τον Αμερικανό πρόεδρο.

Εδώ και 15 χρόνια οι ΗΠΑ αποφάσισαν να βάλουν πρώτα τα συμφέροντα της Αμερικής. Κατανοώ γιατί εξελέγη ο πρόεδρος Τραμπ. Η στρατηγική των ΗΠΑ δεν έχει στο κέντρο της την Ευρώπη. Πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις, να δρούμε επ’ ωφελεία των λαών μας για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία μας.

Είπε ακόμα ότι πιστεύει στον ευρωπαϊκο πυλώνα του ΝΑΤΟ και πως το ΝΑΤΟ «είναι μια χρήσιμη συμμαχία για όλους μας. Στόχος μας είναι η στρατηγική αυτονομία, πρόσθεσε.