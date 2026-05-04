Bitcoin: Υψηλό τριμήνου στα 80.000 δολάρια

Σε υψηλό τριμήνου έφτασε το Bitcoin ξεπερνώντας τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά εδώ και πάνω από τρεις μήνες, την ώρα που οι ασιατικές μετοχές πλησίασαν ιστορικά υψηλά.

Το εμβληματικό κρυπτονόμισμα κατέγραψε άνοδο έως και 1,9% το πρωί της Δευτέρας στη Σιγκαπούρη, φτάνοντας τα 80.393 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου. Ανοδικά κινήθηκαν και άλλα tokens, όπως το Ethereum.

Το Bitcoin είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον περασμένο Οκτώβριο, για να ακολουθήσει αμέσως μετά μια πολύμηνη πτώση που το οδήγησε περίπου στα 60.000 δολάρια τον Φεβρουάριο. Έκτοτε έχει ανακτήσει σταδιακά μέρος των απωλειών, εν μέρει λόγω αυξημένης θεσμικής ζήτησης. Τα αμερικανικά ETFs Bitcoin κατέγραψαν καθαρές εισροές 630 εκατ. δολαρίων την Παρασκευή, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Το ράλι σημειώθηκε με φόντο την άνοδο του δείκτη ασιατικών μετοχών της MSCIπρος το ιστορικό υψηλό που είχε καταγραφεί τον Φεβρουάριο, λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν, παίρνοντςα ώθηση από τα ανώτερα των αναμενόμενων εταιρικά αποτελέσματα στον τεχνολογικό κλάδο, που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

«Ψυχολογικό φράγμα»

Η αισιοδοξία ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία στις ΗΠΑ σχετικά με κρίσιμη ρύθμιση για τα stablecoins, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη νομοθεσία για τα crypto στη Γερουσία, ενίσχυσε επίσης το επενδυτικό κλίμα, σύμφωνα με τον Richard Galvin της DACM. Όπως σημείωσε, είναι ακόμη «νωρίς», αλλά το επίπεδο των 80.000 δολαρίων αποτελεί «σημαντικό ψυχολογικό φράγμα».

Στο μέτωπο του πολέμου

Οι αγορές προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν αντικρουόμενα μηνύματα γύρω από το Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να καθοδηγούν πλοία που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση μέσω των Στενών του Ορμούζ, όμως ανώτερος ιρανός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα θεωρήσει οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση παραβίαση της εκεχειρίας, σύμφωνα με το AFP.