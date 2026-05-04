Πετρέλαιο: Μεικτές τάσεις στις τιμές με φόντο την επιχείρηση «Project Freedom»

Μεικτές τάσεις με χαρακτηριστική αστάθεια σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου στις ασιατικές αγορές τη Δευτέρα, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την εξαγγελία του Ντόναλντ Τραμπ ότι σχεδιάζει να «απελευθερώσει» τα πλοία που έχουν ακινητοποιηθεί στα Στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου, την ώρα που συνεχίζεται η ένταση μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν.

Αυτή την ώρα το Brent βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στα108,11 δολ. το βαρέλι, σημειώνοντας μικρή πτώση της τάξης του 0,06 δολ. το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πάνω από τα 100 δολ., στα 101,66 δολάρια το βαρέλι.

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει αποκλεισμένο, ενώ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από βλήματα βόρεια της πόλης Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η επιχείρηση «Project Freedom»

Ο Τραμπ ανέφερε στην ανάρτησή του στο Truth Social την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να «απελευθερώσουν» τα εμπορικά πλοία που έχουν αποκλειστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Η επιχείρηση, με την ονομασία «Project Freedom», θα επικεντρωθεί κυρίως στην απομάκρυνση από τη θαλάσσια οδό των πολιτικών πλοίων που φέρουν σημαίες χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση, ώστε να μπορούν «να συνεχίσουν ελεύθερα και απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους». Η επιχείρηση αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα.

«Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο Project Freedom θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενα βλήματα, πάνω από 100 αεροσκάφη χερσαίας και θαλάσσιας βάσης, μη επανδρωμένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων και 15.000 στρατιωτικούς», ανέφερε η αμερικανική κυβέρνηση λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ.

Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν επίσης τη συμφωνία του ΟΠΕΚ+ για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, στην πρώτη συνάντηση του καρτέλ μετά την αποχώρηση του βασικού μέλους του, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο Gaurav Ganguly, επικεφαλής του τμήματος διεθνούς οικονομίας της Moody’s Analytics, προειδοποίησε για τον αντίκτυπο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία στην εκπομπή, καθώς οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλές: «Δεν χρειάζεται πολύ από αυτό το σημείο για να βυθιστεί η παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Εκτιμούμε ότι μια τιμή γύρω στα 125 δολάρια για το Brent για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα θα ωθήσει την παγκόσμια οικονομία σε κάποιο είδος ύφεσης».