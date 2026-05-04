Ιράν: «Έχω όλα τα χαρτιά»: Μήνυμα Τράμπ με κάρτες… UNO

Ο Λευκός Οίκος αναδημοσίευσε ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία φαίνεται ο Αμερικανός πρόεδρος να κρατά χαμογελαστός στο χέρι του κάρτες από το παιχνίδι UNO, οι οποίες φέρουν τη λέξη “Wild”.

Η φωτογραφία συνοδεύεται από τη φράση “εχω όλες τις κάρτες”, γραμμένη με κεφαλαία – όπως άλλωστε συνηθίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατο διάγγελμά του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει πως οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα από αμερικανικές επιθέσεις, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης θα ακολουθήσουν ακόμη πιο σκληρά χτυπήματα.

«Έχουμε όλα τα χαρτιά, εκείνοι δεν έχουν κανένα», είχε δηλώσει, επιμένοντας ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης διεξάγονται από θέση ισχύος.