Το μήνυμα του «Woodstock» των αγορών, υπ’ ατμόν οι τράπεζες, από Λονδίνο… Αμερική ο Στάσσης, το ευρωομόλογο του ΔΑΑ, «βλέπει» Ιούνιο ο Μανουσάκης

Οι καιροί είναι ενδιαφέροντες, αλλά οι αγορές ή δεν βλέπουν αυτό που έρχεται, ή βλέπουν να έρχεται κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε όλοι μας.

Αυτή ήταν η φράση χρηματιστηριακής πηγής της στήλης, όταν ρωτήθηκε που βρισκόμαστε σήμερα, καθώς στο γεωπολιτικό πεδίο, η εικόνα παραμένει στάσιμη αλλά σύνθετη, με τον Donald Trump να απορρίπτει τους όρους του Ιράν, την ώρα που περιορίζει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Οι αγορές όμως εμφανίζουν μια αντιφατική εικόνα. Το πετρέλαιο κινείται σε υψηλά λόγω περιορισμένης προσφοράς, ενώ ο S&P 500 καταγράφει ιστορικά υψηλά, προεξοφλώντας ενδεχόμενη αποκλιμάκωση και επίτευξη συμφωνίας στο προσεχές διάστημα.

Το μόνο θετικό είναι ότι ο ΟΠΕΚ προχωρά σε αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά 188.000 βαρέλια ημερησίως, σε μια προσπάθεια να στηρίξει τη σταθερότητα της αγοράς μετά την αιφνιδιαστική αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Μπερδευτήκατε;

Αν σας λείπει κάποιος κρίκος από όλο αυτό το κουβάρι, η στήλη θα σας παραπέμψει στον αιώνια «αγαπημένο» των αγορών.

Στον Warren Buffett, ο οποίος στην ετήσια συνέλευση της Berkshire Hathaway, εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το επενδυτικό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διατηρεί στάση αναμονής.

Για την ιστορία όμως η ρευστότητα που έχει πλέον η Berkshire είναι σε ιστορικά υψηλά… στα 400 δισ. δολάρια.

Όχι τυχαία…

Για να καταλάβετε τα μεγέθη σας λέω ότι το ΑΕΠ της Ελλάδας για το 2026 εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει τα 307,5 δισ. δολάρια.

Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι κάθε ετήσια συνέλευση της Berkshire Hathaway δεν είναι απλώς ένα εταιρικό γεγονός, αλλά ένα είδος «Woodstock» των αγορών.

Χιλιάδες επενδυτές κατακλύζουν την Ομάχα για να ακούσουν τον Warren Buffett.

Υπό παρακολούθηση

Μπορεί τα τραπεζικά επιτελεία να δείχνουν καθησυχαστικά για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, αλλά η στήλη διέκρινε μια υφέρπουσα ανησυχία.

Όχι ότι υπάρχουν ήδη προβλήματα που έχουν ανακύψει, αλλά επειδή διαμορφώνεται μια τάση που ενδεχομένως να αλλάξει κάποιες ισορροπίες.

Με άλλα λόγια υπάρχει ανασφάλεια. Και τούτοι φαίνεται ότι επιταχύνονται κάποια projects, ώστε να ωριμάσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Μην ξεχνάτε ότι επικρέμεται και η προοπτική της αύξησης των επιτοκίων, κάτι που μπορεί να ευνοεί τις τράπεζες, αλλά όχι τους μεγάλους δανειολήπτες.

Άλλωστε και η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, είχε δηλώσει ότι συζητήθηκε η αύξηση στην τελευταία συνεδρίαση της 30ης Απριλίου.

Το βασικό σενάριο

Στην παρούσα πάντως, οι εκτιμήσεις κάνουν λόγω για δύο αυξήσεις επιτοκίου εντός του 2026, συνολικά 50 μονάδες βάσης, με το ενδεχόμενο ακόμη μεγαλύτερης ανόδου να παραμένει ανοιχτό εφόσον συνεχιστούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας.

Κάθε αύξηση μεταφράζεται σε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας για τις τράπεζες, αλλά ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τους μεγάλους δανειολήπτες.

Ειδικά, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο «μίλι» της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, με τις εκταμιεύσεις δανείων να αγγίζουν μόλις τα 5,5 δισ. ευρώ, έναντι συνολικού διαθέσιμου πακέτου 17,7 δισ. ευρώ.

Η κρίση στις κατασκευές και τις παραχωρήσεις

Να σας θυμίσω εδώ και μια αποστροφή του προέδρου και CEO του Ομίλου AKTOR, Αλέξανδρου Εξάρχου, καθώς ένα από τα θέματα τα οποία κλήθηκε από τους αναλυτές να σχολιάσει ήταν και αν υπάρχουν επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή στους αυτοκινητοδρόμους.

Ο ίδιος απάντησε πώς δεν έχει καταγραφεί μείωση της κυκλοφορίας, αλλά εκτίμησε ότι το κόστος των κατασκευών θα επηρεαστεί.

Προέβλεψε για τον επόμενο χειμώνα άνοδο του πληθωρισμού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά συνολικά στην Ευρώπη.

Αναφορικά με την κάλυψη του επιπρόσθετου κόστους στις κατασκευές θύμισε τον μηχανισμό που λειτουργεί στις συμβάσεις με το δημόσιο, αν και άφησε να εννοηθεί ότι απαιτείται και κάποια βελτίωση του…

Επιτάχυνση

Επιτάχυνση όμως έχουμε και στο μέτωπο της Χαλκοκονδύλη, όπου η διοίκηση της ΔΕΗ έκανε ένα μίνι μαραθώνιο επαφών με μεγάλους διαχειριστές την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, οι οποίες θα συνεχιστούν αυτήν την εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο στόχος είναι αμέσως μετά τη Γενική Συνέλευση της 14ης Μαΐου, να δρομολογηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ.

Η διαδικασία θα «τρέξει» μέσω συνδυασμένης προσφοράς, με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέτηση να υλοποιούνται παράλληλα, ενώ η διοίκηση προκρίνει ενιαία τιμή διάθεσης για όλους τους επενδυτές.

Αυξημένο το ενδιαφέρον

Όπως σας είχα αναφέρει, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο, με μεγάλα ονόματα να έχουν ήδη τοποθετηθεί θετικά για τη συμμετοχή τους.

Να σας θυμίσω εδώ ότι στη Γενική Συνέλευση προωθείται και τροποποίηση του καταστατικού, διευρύνοντας σημαντικά το φάσμα δραστηριοτήτων της εταιρείας πέραν της ενέργειας.

Μεταξύ άλλων, ανοίγει ο δρόμος για είσοδο σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, οι υπηρεσίες πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας, η διαχείριση δεδομένων, αλλά και υπηρεσίες ψυχαγωγίας και streaming, καθώς και εφαρμογές «έξυπνων πόλεων».

Ο ΔΑΑ πάει για ευρωομόλογο

Στην έκδοση ευρωομολόγου, λένε πηγές μου, προσανατολίζεται ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών.

Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται να συμβεί και στα μέσα Μαΐου. Για να είμαι και πιο ακριβής, οι πηγές μου, μου λένε προς το τέλος του πρώτου 20ημερου.

Ως προς το ποσό που θα επιδιώξει να αντλήσει πηγές μου αναφέρουν για 400 με 500 εκατ. ευρώ.

Και αυτό θα κατευθυνθεί για αποπληρωμή μέρους παλαιότερου δανεισμού του.

Μέσα Ιουνίου…

Σε τροχιά υλοποίησης βρίσκεται και η έτερη κεφαλαιακή ενίσχυση που τρέχει στην αγορά, αυτή του ΑΔΜΗΕ, ύψους 1 δισ. ευρώ, με τα επόμενα βήματα να έχουν ουσιαστικά «κλειδώσει».

Όπως μαθαίνω, μέχρι τέλη του Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση για την έγκριση της ΑΜΚ, ενώ εκκίνηση της διαδικασίας εκτιμάται περί τις 15 Ιουνίου.

Το ελληνικό Δημόσιο θα καλύψει το 51% της αύξησης, η State Grid το 24%, ενώ το υπόλοιπο 25%, δηλαδή περίπου 250 εκατ. ευρώ, θα αντληθεί από την αγορά μέσω του Χρηματιστηρίου.

Καταλύτης θεωρείται η εκταμίευση περίπου 510 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στο συνολικό 51% που κατέχει στον ΑΔΜΗΕ, μεγάλο μέρος των οποίων θα προέλθει από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Επίσης, η αξιοποίηση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης προσδίδει επιπλέον βαρύτητα στο σχέδιο, το οποίο συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς και φέρει, σύμφωνα με πηγές του ΟΤ, και τη σφραγίδα εμπιστοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Νέος επενδυτικός κύκλος

Πίσω από την αύξηση κεφαλαίου βρίσκεται ένας νέος επενδυτικός κύκλος, καθώς ο ΑΔΜΗΕ, μετά από επενδύσεις 4 δισ. ευρώ χωρίς προσφυγή στους μετόχους, περνά στη φάση των μεγάλων διασυνδέσεων, με αιχμή τα έργα σε Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, αλλά και τη δεύτερη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Ιταλίας.

Το συγκεκριμένο project, φιλοδοξεί να τριπλασιάσει τη μεταφορική ικανότητα μεταξύ των δύο χωρών, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη και επιταχύνοντας τη διασύνδεση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Εντός Μαΐου

Εντός Μαΐου όμως θα έχουμε στη Βουλή και το νέο θεσμικό πλαίσιο για την καταναλωτική πίστη, με το Υπουργείο Ανάπτυξης να επιχειρεί να βάλει σαφείς κανόνες σε μια αγορά που επί χρόνια κινούνταν σε «γκρίζες ζώνες».

Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, εισάγοντας, μεταξύ άλλων, ανώτατο όριο στη συνολική επιβάρυνση των δανειοληπτών.

Στην πράξη, το βασικότερο στοιχείο της ρύθμισης είναι η θέσπιση πλαφόν στους τόκους, με τη συνολική αποπληρωμή να μην μπορεί να υπερβαίνει κατά 30% έως 50% το αρχικό κεφάλαιο.

Το τελικό ποσοστό θα «κλειδώσει» μετά τη διαβούλευση, όπως διαρρέεται, ενώ στο πλαίσιο ενσωματώνεται και πρόβλεψη για δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 14 ημερών από τη σύναψη της σύμβασης.

Παρά τις αλλαγές, όπως μαθαίνω, στο τραπεζικό σύστημα επικρατεί σχετική ψυχραιμία, καθώς εκτιμάται ότι οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των προβληματικών καταναλωτικών δανείων έχει ήδη μεταφερθεί εκτός ισολογισμών.