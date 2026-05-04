Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν επιτέθηκε με πυραύλους και drones στα ΗΑΕ, μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα.

Τα ΗΑΕ δήλωσαν ότι διατηρούν το πλήρες και νόμιμο δικαίωμά τους να ανταποκριθούν στις ιρανικές επιθέσεις.

Νωρίτερα, το ιρανικό Fars μετέδωσε ότι δύο πύραυλοι έπληξαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο, κάτι το οποίο διέψευσε στη συνέχεια η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι από σήμερα ξεκινά το «Project Freedom» για τον απεγκλωβισμό πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Η CENTCOM δήλωσε ότι δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέπλευσαν τα Στενά του Ορμούζ, στο πλαίσιο της επιχείρησης, με την Τεχεράνη να διαψεύδει τον σχετικό ισχυρισμό.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι ήρθε σε αντιπαράθεση με αμερικανικά αντιτορπιλικά και έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη δήλωσε παράλληλα ότι αξιολογεί την απάντηση της Ουάσινγκτον στην τελευταία πρότασή της, η οποία περιλαμβάνει 14 σημεία για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει την ιρανική πρόταση «μη αποδεκτή».

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, ενώ έχει επεκτείνει την περιοχή ελέγχου του στη Γάζα, ανακοινώνοντας τη λεγόμενη «Πορτοκαλί Γραμμή».

Δείτε live

Όλες οι εξελίξεις στο in