Δολάριο: Υποχωρεί στις διεθνείς αγορές

Υποχωρεί το δολάριο έναντι των κυριότερων νομισμάτων, καθώς οι ελπίδες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ ώθησαν τις τιμές του πετρελαίου κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, πολλές παγκόσμιες αγορές συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Χονγκ Κονγκ, του Ηνωμένου Βασιλείου και της πλειοψηφίας της Ευρώπης είναι κλειστές λόγω αργιών τη Δευτέρα, μειώνοντας τη ρευστότητα στις συναλλαγές.

Το δολάριο υποχώρησε έναντι του γιεν κατά 0,2% στα 158,94 γεν, ενώ το ευρώ αυξήθηκε κατά 0,31% στα 1,11639 δολάρια και η στερλίνα κατά 0,42% στα 1,34865 δολάρια.

Το αυστραλιανό δολάριο σημείωσε άνοδο 0,5% στα 0,7162 δολάρια, ενώ το kiwi σημείωσε άνοδο 0,37% στα 0,58685 δολάρια.

Ο δείκτης του δολαρίου ΗΠΑ υποχώρησε κατά περίπου 0,2% στα 99,059.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης στον πόλεμο του Ιράν συνεχίζονται, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι είτε θα υπάρξει μια καλή συμφωνία είτε η Ουάσινγκτον θα αντιμετωπίσει τη χώρα με «άλλο τρόπο».

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι έχουν επιτευχθεί συμπεράσματα σε πολλά θέματα που συζητήθηκαν σε ένα πιθανό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Τεχεράνη ήταν κοντά στην υπογραφή συμφωνίας.

Οι αγορές πετρελαίου κατρακύλησαν εν μέσω ελπίδων για μια ειρηνευτική συμφωνία, με τις τιμές του αργού Brent να μειώνονται κατά 4,5% στα 98,9 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate υποχώρησε στα 88,98 δολάρια το βαρέλι, μειωμένο κατά 4,4%.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, υπήρξαν αντικρουόμενες ενδείξεις για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο ότι ένα μνημόνιο κατανόησης για ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν έχει «διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό», με τις δύο χώρες και τους μεσολαβητές στο Πακιστάν να αναφέρουν πρόοδο.

Ωστόσο, την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε στο Truth Social ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στα ιρανικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ «θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία».

«Οι αγορές έχουν προετοιμαστεί να είναι απίστευτα υπομονετικές για μια απτή σημαντική πρόοδο, αλλά η βασική περίπτωση μιας συμφωνίας παραμένει σταθερή, με τα νέα του Σαββατοκύριακου να παρέχουν περαιτέρω πειστικότητα, ακόμη και αν ο χρόνος παραμένει ασαφής» εξηγεί στο Reuters ο Κρις Γουέστον, επικεφαλής έρευνας στην Pepperstone Group Ltd στη Μελβούρνη.

Πρόσθεσε ότι εάν το Brent υποχωρήσει προς τα 90 δολάρια, αυτό θα δώσει στα περιουσιακά στοιχεία υψηλού κινδύνου ώθηση, καθώς οι βραχυπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώνονται και τα σιωπηρά στοιχήματα αύξησης των επιτοκίων για το 2027 μειώνονται.

Ο Γιάννης Στουρνάρας, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ανέφερε ότι εάν ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη υπερβεί προσωρινά αλλά σημαντικά τον στόχο της ΕΚΤ, θα πρέπει να υπάρξει μια προσεκτική προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής προς μια πιο περιοριστική κατεύθυνση.

Τέλος το bitcoin σημείωσε άνοδο 0,9% στα 77.307,01 δολάρια, ενώ το ether αυξήθηκε 1% στα 2.111,44 δολάρια.