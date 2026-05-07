SWOT Hospitality: Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ Bain Capital

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Επεκτείνει την ήδη υπάρχουσα συνεργασία της με τη Bain Capital η SWOT Hospitality, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση και στρατηγική τοποθέτηση του OMEON Mykonos. Η Bain Capital προχώρησε πρόσφατα στην πώληση του Cora Resort & Spa στην Άφυτο Χαλκιδικής, σηματοδοτώντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός επενδυτικού κύκλου στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας.

Το OMEON Mykonos, εντάσσεται στη νέα αυτή φάση της συνεργασίας των δύο πλευρών, εκφράζοντας μια κοινή αντίληψη γύρω από τη σύγχρονη φιλοξενία.

Με 38 δωμάτια και σουίτες, το OMEON Mykonos συστήνεται ως ένα σύγχρονο lifestyle retreat. Βεράντες, plunge pools και επιλεγμένες σουίτες με privé πισίνες συνθέτουν μια εμπειρία διαμονής που ευνοεί την αποσύνδεση. Η φιλοξενία συμπληρώνεται από μια προσεκτικά επιλεγμένη γαστρονομική πρόταση με μεσογειακό χαρακτήρα, χώρους ευεξίας και spa, καθώς και outdoor wellness και fitness εγκαταστάσεις.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος της SWOT Hospitality, Στέλιος Κουτσιβίτης: «Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της πώλησης στο Cora Resort & Spa και η διεύρυνση της συνεργασίας μας με τη Bain Capital μέσα από το OMEON Mykonos επιβεβαιώνουν τη σχέση εμπιστοσύνης που διέπει τη σχέση μεταξύ των δύο μερών. Για τη SWOT Hospitality, το OMEON έρχεται να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιό μας σε μια κατεύθυνση που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη και στρατηγική ανάπτυξη της πολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές».