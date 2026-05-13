Trastor: Ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό – Προς δυο φορές υπερκάλυψη

Προς δυο φορές υπερκάλυψη οδεύει, όπως όλα δείχνουν, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor έως 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΜΚ καλύφθηκε ήδη κατά μιάμιση φορά, με επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό να εκδηλώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.

Το βιβλίο προσφορών κλείνει στις 14.00, ενώ η τιμή διάθεσης εκτιμάται πως θα κλειδώσει στο 1 ευρώ ανά μετοχή.

Η Trastor και το επενδυτικό ενδιαφέρον

H τελική Τιμή Διάθεσης και το τελικό μέγεθος της Συνδυασμένης Προσφοράς θα καθοριστούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών και θα ανακοινωθούν από την Εταιρεία εν ευθέτω χρόνω.

Η περίοδος βιβλίου προσφορών της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2026 στις 10:00 ώρα Ελλάδος και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 13 Μαΐου 2026 στις 14:00 ώρα Ελλάδος. Η Διεθνής Προσφορά πραγματοποιείται κατά την ίδια χρονική περίοδο (11 Μαΐου 2026 – 13 Μαΐου 2026).

Στόχος της Trastor είναι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου από τα 820 εκατ. ευρώ σήμερα σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία με τη συνδρομή της Jefferies, πραγματοποίησε σειρά επαφών σε Λονδίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου προέκυψε σοβαρό ενδιαφέρον από αμερικανικά funds, Ελβετούς, Ολλανδούς και Σκανδιναβούς επενδυτές.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 150 εκατ. ευρώ που δρομολογεί η Trastor είναι κάτι περισσότερο από μια κίνηση άντλησης ρευστότητας. Και αυτό γιατί συνδέεται άμεσα με το στρατηγικό πλάνο που έχει καταστρώσει για την μετατροπή της σε βασικό «παίκτη» του ελληνικού real estate, μέσα από την αξιοποίηση των ευκαιριών που υπάρχουν στην ελληνική αγορά.

Η αύξηση της διασποράς στο ΧΑ

Όπως ανέφερε πρόσφατα η διοικητική ομάδα της Trastor στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης η αύξηση που θα ξεκινήσει την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαϊου και θα διαρκέσει έως τις 13 Μαϊου συνδέεται άμεσα και με τη διεύρυνση της μετοχικής βάσης, ώστε να καλυφθεί και το όριο διασποράς του 15% που θέτει ο κανονισμός του Χρηματιστηρίου.

Παρουσιάζοντας το στρατηγικό σχεδιασμό, ο CEO της Trastor Τάσος Καζίνος ανέφερε ότι έχει ορίζοντα διετίας και προβλέπει τη διάθεση 300 εκατ. ευρώ (150 εκατ. από την ΑΜΚ και ισόποσο δανεισμό) για την απόκτηση νέων ακινήτων που παράγουν έσοδα «εδώ και τώρα». Στόχος είναι η αύξηση της αξίας του χαρτοφυλακίου από τα 820 εκατ. ευρώ σήμερα σε περίπου 1,2 δισ. ευρώ.