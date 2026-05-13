AXIA – Alpha Finance: Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις θα εμφανίσει η HELLENiQ ENERGY το α’ τρίμηνο του 2026

Ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις αναμένει η AXIA – Alpha Finance για την HELLENiQ ENERGY το πρώτο τρίμηνο του 2026, παρά τις επιπτώσεις από τη γενική συντήρηση (turnaround) του διυλιστηρίου Ασπροπύργου, ενόψει της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων της εταιρείας.

Η HELLENiQ ENERGY θα ανακοινώσει τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου την Πέμπτη 14 Μαΐου, μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει τηλεδιάσκεψη με αναλυτές στις 18:00 ώρα Ελλάδας.

Οι αναλυτές της AXIA – Alpha Finance εκτιμούν ότι το παρατεταμένο turnaround στο διυλιστήριο Ασπροπύργου κατά το μεγαλύτερο μέρος του τριμήνου περιόρισε τη δυνατότητα της εταιρείας να επωφεληθεί πλήρως από το ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον διυλιστικών περιθωρίων. Ωστόσο, όπως είχε αναφέρει η διοίκηση κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2025, τα έργα ενεργειακής απόδοσης στον Ασπρόπυργο αναμένεται να προσφέρουν επιπλέον οφέλη περίπου 15 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και μετά.

Η AXIA και η Alpha Finance εκτιμούν χαμηλότερο ποσοστό χρησιμοποίησης στις επεξεργασμένες ποσότητες διύλισης, καθώς και μειωμένη χρήση αργού πετρελαίου με αυξημένη προσφυγή σε εναλλακτικές πηγές προμήθειας, λόγω των συνθηκών που επικράτησαν στην αγορά κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Η διαδικασία συντήρησης φαίνεται ότι επηρέασε αισθητά τους όγκους παραγωγής, οι οποίοι εκτιμώνται σε περίπου 2,771 εκατ. τόνους έναντι 4,056 εκατ. τόνων στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Η καθαρή παραγωγή διύλισης εκτιμάται μειωμένη κατά περίπου 39% σε ετήσια βάση, στους 2,522 εκατ. τόνους, ενώ οι πωλήσεις προϊόντων διύλισης αναμένονται οριακά πάνω από τα 3 εκατ. τόνους, έναντι 3,532 εκατ. τόνων ένα χρόνο νωρίτερα.

Η επίδραση του δολαρίου

Σε επίπεδο αγοράς, το πρώτο τρίμηνο χαρακτηρίστηκε από ασθενέστερο δολάριο έναντι του ευρώ, σημαντική άνοδο στις τιμές Brent και αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές πετρελαίου. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι το πραγματικό περιθώριο διύλισης κινήθηκε λίγο πάνω από τα 20 δολάρια ανά βαρέλι, γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει τον τομέα διύλισης σε συνεισφορά περίπου 216 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA.

Στον τομέα εμπορίας, η εικόνα αναμένεται επίσης θετική, με συνεισφορά περίπου 27 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA, έναντι 25 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με την ανάλυση, το νέο πλαφόν τιμών που επέβαλε η κυβέρνηση από τα μέσα Μαρτίου φαίνεται να είχε περιορισμένη επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα.

Αντίθετα, ο τομέας πετροχημικών συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, διατηρώντας τα προσαρμοσμένα EBITDA κοντά στο σημείο ισορροπίας (breakeven). Ωστόσο, οι αναλυτές της AXIA – Alpha Finance σημειώνουν ότι ο Απρίλιος εμφανίζει ενδείξεις σημαντικής βελτίωσης, εφόσον αυτή η τάση αποδειχθεί διατηρήσιμη.

Στον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, η Enerwave αναμένεται να καταγράψει ισχυρή επίδοση, ενώ οι δραστηριότητες στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας εκτιμάται ότι θα κινηθούν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι. Συνολικά, ο τομέας ενέργειας αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 32 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA, έναντι 12 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Εκτιμήσεις

Με βάση τις εκτιμήσεις των AXIA και Alpha Finance, τα προσαρμοσμένα EBITDA του ομίλου αναμένεται να διαμορφωθούν στα 276 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53% σε ετήσια βάση αλλά μειωμένα κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Τα κέρδη αποθεμάτων εκτιμώνται στα 160 εκατ. ευρώ, οδηγώντας τα δημοσιευμένα EBITDA στα 458 εκατ. ευρώ, έναντι 123 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι αναλυτές δεν αναμένουν έκτακτα αποτελέσματα κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να εκτιμώνται στα 117 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 112% σε ετήσια βάση αλλά μειωμένα κατά 38% σε τριμηνιαία βάση. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 259 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 11 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς που έχει συγκεντρώσει η εταιρεία κάνουν λόγο για προσαρμοσμένα EBITDA 284 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με εύρος εκτιμήσεων από 254 έως 338 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη τοποθετούνται στα 121 εκατ. ευρώ, με εύρος από 99 έως 153 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνουν οι AXIA και Alpha Finance, το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται πλέον στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στις διεθνείς ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου και ενέργειας. Οι αναλυτές αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τυχόν ενημέρωση από τη διοίκηση σχετικά με τις πηγές προμήθειας αργού πετρελαίου και εναλλακτικών καυσίμων για το επόμενο διάστημα, τις τάσεις στα περιθώρια διύλισης και τις προοπτικές ζήτησης στον κλάδο.